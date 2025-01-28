В гнездах синиц обнаружили токсины из средств от блох и клещей

Строя гнезда, многие пернатые семейства синицевых изнутри выстилают их обрывками шерсти животных, в том числе домашних кошек и собак. Международная группа ученых заподозрила, что таким образом в птичьи «жилища» могут попадать ядовитые соединения из препаратов, которые применяют против наружных паразитов у четвероногих питомцев. Для проверки догадки провели исследование, которое подтвердило худшие опасения.

Статью о совместной научной работе биологов из Университет Сассекса (Западный Сассекс, Великобритания) и химиков из Университета Невшателя (Швейцария) опубликовал журнал Science of the Total Environment. При помощи орнитологов-любителей по всему Соединенному Королевству собрали более сотни уже опустевших гнезд двух видов синиц — Parus major (большая синица) и Cyanistes caeruleus (обыкновенная лазоревка). На анализ взяли фрагменты шерсти с внутренней подстилки гнезд.

В итоге в 100% образцов обнаружили фипронил, а в 89% проб оказался имидаклоприд. Оба вещества принадлежат к инсектицидам. Их использование в сельском хозяйстве Великобритании и ЕС запрещено из-за токсичности для пчел и других насекомых-опылителей. Однако препараты на их основе широко применяют в ветеринарии для обработки домашних питомцев. Ученые теперь призывают власти пересмотреть эту практику и ограничить применение подобных средств.

Помимо имидаклоприда и фипронила, в шерсти из подстилки гнезд нашли следы еще 17 других инсектицидов из 20, на которые проверяли образцы.

Данные анализов сопоставили со статистикой о невылупившихся яйцах и погибших птенцах из гнезд. При этом исследователи опирались на наблюдения добровольцев, которые вели мониторинг за синицами, и на собственные подсчеты по результатам осмотра гнезд в лаборатории. В итоге выяснилось, что большее количество обнаруженных инсектицидов и их увеличенная концентрация коррелировали с более высокой смертностью потомства у синиц.

Ученые отметили, что гнезда собрали в сентябре-октябре, когда сезон размножения уже закончился. Поскольку к этому времени синицы обычно очищают гнезда от невылупившихся яиц и мертвых птенцов, реальные данные о гибели потомства, вероятно, гораздо выше.

Ветеринары часто рекомендуют регулярно обрабатывать питомцев от блох и клещей, даже если у собак и кошек их нет. Исследователи настаивают, что с учетом экологических рисков и ради безопасности пернатых от таких схем нужно отказаться и применять препараты только в случае реального заражения кровососущими паразитами.

Ученые не впервые выражают обеспокоенность из-за попадания имидаклоприда и фипронила в природную среду. В одном из прошлых исследований специалисты Имперского колледжа Лондона совместно с коллегами из других британских вузов представили прямые свидетельства связи между купанием собак в водоемах и их загрязнением токсинами из средств от блох и клещей. Выявленный в воде уровень инсектоакарицидов многократно превысил диапазон, который считают безопасным для беспозвоночных форм жизни.

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