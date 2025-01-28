  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 минут назад
Юлия Трепалина
12

В гнездах синиц обнаружили токсины из средств от блох и клещей

4.3

Строя гнезда, многие пернатые семейства синицевых изнутри выстилают их обрывками шерсти животных, в том числе домашних кошек и собак. Международная группа ученых заподозрила, что таким образом в птичьи «жилища» могут попадать ядовитые соединения из препаратов, которые применяют против наружных паразитов у четвероногих питомцев. Для проверки догадки провели исследование, которое подтвердило худшие опасения.

Биология
# гнезда
# загрязнение окружающей среды
# инсектициды
# птицы
# Синицы
# токсичные вещества
пара синиц
Большие синицы (Parus major) / © Steve Herring, animalia.bio

Статью о совместной научной работе биологов из Университет Сассекса (Западный Сассекс, Великобритания) и химиков из Университета Невшателя (Швейцария) опубликовал журнал Science of the Total Environment. При помощи орнитологов-любителей по всему Соединенному Королевству собрали более сотни уже опустевших гнезд двух видов синиц — Parus major (большая синица) и Cyanistes caeruleus (обыкновенная лазоревка). На анализ взяли фрагменты шерсти с внутренней подстилки гнезд.

В итоге в 100% образцов обнаружили фипронил, а в 89% проб оказался имидаклоприд. Оба вещества принадлежат к инсектицидам. Их использование в сельском хозяйстве Великобритании и ЕС запрещено из-за токсичности для пчел и других насекомых-опылителей. Однако препараты на их основе широко применяют в ветеринарии для обработки домашних питомцев. Ученые теперь призывают власти пересмотреть эту практику и ограничить применение подобных средств.

Помимо имидаклоприда и фипронила, в шерсти из подстилки гнезд нашли следы еще 17 других инсектицидов из 20, на которые проверяли образцы.

Данные анализов сопоставили со статистикой о невылупившихся яйцах и погибших птенцах из гнезд. При этом исследователи опирались на наблюдения добровольцев, которые вели мониторинг за синицами, и на собственные подсчеты по результатам осмотра гнезд в лаборатории. В итоге выяснилось, что большее количество обнаруженных инсектицидов и их увеличенная концентрация коррелировали с более высокой смертностью потомства у синиц.

Ученые отметили, что гнезда собрали в сентябре-октябре, когда сезон размножения уже закончился. Поскольку к этому времени синицы обычно очищают гнезда от невылупившихся яиц и мертвых птенцов, реальные данные о гибели потомства, вероятно, гораздо выше.

Ветеринары часто рекомендуют регулярно обрабатывать питомцев от блох и клещей, даже если у собак и кошек их нет. Исследователи настаивают, что с учетом экологических рисков и ради безопасности пернатых от таких схем нужно отказаться и применять препараты только в случае реального заражения кровососущими паразитами.

Ученые не впервые выражают обеспокоенность из-за попадания имидаклоприда и фипронила в природную среду. В одном из прошлых исследований специалисты Имперского колледжа Лондона совместно с коллегами из других британских вузов представили прямые свидетельства связи между купанием собак в водоемах и их загрязнением токсинами из средств от блох и клещей. Выявленный в воде уровень инсектоакарицидов многократно превысил диапазон, который считают безопасным для беспозвоночных форм жизни.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# гнезда
# загрязнение окружающей среды
# инсектициды
# птицы
# Синицы
# токсичные вещества
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Янв
900
Медицинские итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Как научиться изобретать? Знакомство с ТРИЗ
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Янв
600
Откуда приходят космические лучи?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
29 Янв
450
Будущее Солнечной системы
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Фантомные конечности и иллюзии тела
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Антиматерия: практическое руководство
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Загадочные явления в ионосфере Земли
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Космическая погода и магнитное поле Земли
Русское географическое общество
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Большая панда
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:29
Evgenia

Физики математически объяснили, как мыло успешно прошло лабиринты

Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.

Физика
# математическое моделирование
# мыло
# мягкое вещество
# ПАВ
# поверхностное натяжение
# сурфактант
10 часов назад
Любовь

Симметрию Вселенной проверили с помощью гравитационных волн

Проанализировав 47 столкновений черных дыр, зафиксированных с помощью детекторов гравитационных волн LIGO и Virgo, и изучив направление движения гравитационных волн, авторы нового исследования проверили гипотезу «зеркальной» симметрии Вселенной. Согласно ей физические законы не меняются, если «поменять местами» лево и право, то есть отразить систему в зеркале.

Астрономия
# LIGO
# Virgo
# гравитационные волны
# нейтронные звезды
# симметрия
# Черные дыры
25 января
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, за какой срок реально формируются полезные привычки

Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?

Психология
# здоровый образ жизни
# здоровье
# привычки
# физическая активность
25 января
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, за какой срок реально формируются полезные привычки

Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?

Психология
# здоровый образ жизни
# здоровье
# привычки
# физическая активность
Позавчера, 12:29
Evgenia

Физики математически объяснили, как мыло успешно прошло лабиринты

Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.

Физика
# математическое моделирование
# мыло
# мягкое вещество
# ПАВ
# поверхностное натяжение
# сурфактант
22 января
Андрей

Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров

Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.

Палеонтология
# архивы
# бомбардировка
# Динозавры
# меловой период
# Мюнхен
# тероподы
# фотография
# хищные динозавры
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
28.12.2024
Андрей

Спутниковые снимки показали, что десятки тысяч озер «перекрасились» за последние 40 лет

Группа климатологов проанализировала массив спутниковых снимков озер и водохранилищ по всей планете, сделанных с 1984 по 2021 год. Ученые обратили внимание на цвет поверхности водоемов и выяснили, что у большинства он изменился — преимущественно в сторону коротковолнового диапазона. Иными словами, экология десятков тысяч озер оказалась нестабильной.

Климат
# водохранилище
# голубые озера
# озеро
# спутниковые снимки
# цвет
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В гнездах синиц обнаружили токсины из средств от блох и клещей

    6 минут назад

  2. Симметрию Вселенной проверили с помощью гравитационных волн

    10 часов назад

  3. Противовирусные препараты связали со сниженным риском слабоумия

    Вчера, 19:13

  4. Изучен новый магнитный материал для будущих технологий

    Вчера, 17:09
Выбор редакции

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

20 января

Последние комментарии

Михаил Ткачук
52 минуты назад
А., тем не менее, самарская РН Союз-5 оснащается РД 171МВ, а не связкой НК-33

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

c0ntr0ller
1 час назад
Если бы просто чихнуть - это не беда. У меня рекорд 11 раз подряд на солнышко чихнул

Как эволюция объясняет чихание человека, когда мы смотрим на Солнце?

Alex D.
9 часов назад
За теоретическое предсказание этого явления супруги Купер и Фаулер получили Нобелевскую премию 😎

Симметрию Вселенной проверили с помощью гравитационных волн

Михаил Ткачук
10 часов назад
1, РД 170 работает 150 секунд, а РБМК непрерывно. Это разные режимы работы. Насчёт аварийной защиты; на стенде была дублированная САЗ: бортовая КАСАЗ и

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Александр Березин
10 часов назад
Михаил, но не НК-33. У этого двигателя аварии даже на стенде неизвестны.

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Александр Березин
10 часов назад
Степан, простите, но вы пишете по теме, в которой не понимаете ровно ничего. Это делает ваши комментарии не сообщающимися с реальностью. "- со слов

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Михаил Невский
11 часов назад
Игорь, если ты не веришь это не значит что она невыгодна. Естественно во время роста мощностей энергия себя пока не окупила. А насчёт дорого, ты не

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Степан Жук
11 часов назад
Прекрасный пример подтасовки фактов и передергивания от Александра Березина! "На практике конструктор САМ-5 перешел дорогу Яковлеву" - со слов

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Михаил Ткачук
11 часов назад
А., согласен, НК -33 был установлен на последней Н-1, которая не летала. Но, все таки, все аварии Н-1 были прямо или косвенно связаны с работой двигателей

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Юлия Трепалина
12 часов назад
Алексей, не уверена, что правильно поняла, но в тексте выше сказано - обратные структурные изменения в мозге коррелировали с усилением материнской

У беременных выявили повсеместное сокращение в сером веществе головного мозга

Александр Березин
13 часов назад
1, пуски с НК-33, безусловно, были -- современные российские ракеты "Союз-2.1в" же были. Не было пусков с НК-33 для Н-1. Это другой вопрос.

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Иван Колупаев
13 часов назад
Алексей, у сяоми про "очищенную или дистиллированную" воду сказано очень вскользь. На иллюстрации процесса заполнения увлажнителя

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Александр Березин
13 часов назад
Алексей, " В инструкции ультразвуковых увлажнителей написано использовать кипячёную или дистиллированная воду. Если пользователь устройства не

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Иван Колупаев
13 часов назад
Алексей, необязательно. Есть производители пишут о безопасности микрочастиц, есть те что вовсе не пишут ничего о качестве воды. Хотя порой

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Серафим Иванов
13 часов назад
Точно такое же оружие можно создать на основе лазеров, если объединить их в одной точке из нескольких мест. Согласно легенде, древнегреческий

В Китае создали оружие наподобие «Звезды смерти»

Алексей Максимов
13 часов назад
Александр, >> в статье выше такая ссылка есть... в предложении "Итак, в процессе >> борьбы с низкой влажностью, настоящим бичом России в

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

1 2
14 часов назад
К сожалению ни одного пуска с НК-33 не было, только на стендах их жгли. А так бы может и долетела до орбиты.

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Dmitriy Dorian
14 часов назад
Red, и это вы! Аминь! Признаю и пристыжено удаляюсь...

«Джеймс Уэбб» доказал, что планеты состоят из звездной пыли

1 2
14 часов назад
Михаил, не взорвался, РБМК тоже не взрываются если нормально все делать. Но зачем-то современные реакторы обвешивают 4-5 слоями защиты разного рода.

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Анастасия Бондарь
14 часов назад
Пожалуйста Россия.Амурская область

Опубликованы лучшие снимки кометы C/2024 G3 (ATLAS)

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно