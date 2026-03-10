  • Добавить в закладки
10 марта, 15:02
Илья Гриднев
169

Еноты решили головоломки просто ради удовольствия

❋ 4.2

Подопытные еноты продолжили открывать замки на специальном ящике даже после поедания награды. Звери делали это не ради пищи, а для исследования логики работы механизма. Способность искать информацию без прямой выгоды объяснила высокую выживаемость этих животных в городской среде.

Биология
# головоломки
# еноты
# поведение животных
Енот играет с коробкой-головоломкой / © Hannah J. Griebling et al./Animal Behaviour (2026). DOI: 10.1016/j.anbehav.2026.123491

Теория оптимального добывания пищи описывает поведение диких зверей в естественной среде. Голодное животное стремится получить калории при минимальных затратах сил, поскольку ограничено запасом собственной энергии. Зверь ежедневно делает выбор: тратить время на изучение новых мест или пользоваться проверенными методами ради экономии сил.

Городская инфраструктура сильно меняет привычные условия обитания. Улицы состоят из мозаики непредсказуемых источников еды. Добыча калорий требует от животного проявления неординарной его обычному ареалу смекалки, например выработки навыков взлома преград, таких как открытия мусорного бака или дверной ручки.

Авторы новой научной статьи оценили влияние технической трудности препятствий на желание енотов, одних из самых находчивых зверей, добывать информацию без видимой причины. Ученые применили парадигму многократного инновационного поиска на специальном тренировочном стенде. Результаты опубликовали в журнале Animal Behaviour.

Биологи использовали куб из прозрачного пластика со съемными панелями и девятью замками, которые имели три уровня сложности. Легкие решения включали распашную дверцу, скользящую задвижку и падающее вниз окно. Средний этап требовал двух разных движений для снятия крючка или металлической щеколды. Трудные замки подразумевали поворот ручки, извлечение висячего замка и работу с натяжной защелкой.

Внутрь коробки клали сладкое маршмеллоу. Пищевые тесты показали самую сильную реакцию енотов именно на это лакомство. Испытания шли ночью при красном освещении видеокамер. Начальный этап эксперимента начали 16 взрослых особей вида Procyon lotor. Полный курс тестирования успешно завершили 14 животных.

Каждый енот получил 50 попыток по 20 минут. Звери переходили к механизмам нового уровня сложности только после 15 успешных проникновений через предыдущие типы замков.

Исследователи фиксировали все физические контакты подопытных с коробкой. Особое внимание обращали на действия зверей сразу после извлечения лакомства. Животное могло спокойно отдохнуть, но большинство енотов оставалось возле конструкции. Они продолжали взаимодействовать с нетронутыми дверцами без надежды найти внутри добавку сладкого корма.

Енот на видео находит все три решения в головоломке среднего уровня сложности / © Hannah J. Griebling et al./Animal Behaviour (2026). DOI: 10.1016/j.anbehav.2026.123491

На легком этапе животные в среднем взламывали почти по два замка за один подход. Еноты постоянно меняли порядок открывания и анализировали само устройство ящика. Достоверность статистической мощности этого исследовательского эффекта достигла 98,7%. Природное любопытство само по себе выступало для мозга хищников внутренним вознаграждением.

Трудные запорные механизмы заставили животных изменить стратегию, ведь повышение уровня сложности сильно понизило количество успешных вскрытий.

Анализ видеозаписей показал отчетливый отказ зверей изучать соседние запоры ради развлечения. Особи концентрировались на одном рабочем решении и методично эксплуатировали только его. Мощность эффекта снижения поисковой активности на трудных этапах составила 75,7%. Биологические пределы не позволили животным догадаться поднять окно среднего этапа вверх после опыта с окном, падавшим вниз.

Поведение енотов в эксперименте объяснило успешную адаптацию к жизни в мегаполисах. Звери целенаправленно изучали работу неизвестных объектов, чтобы пополнить свои знания, как это делают и люди.

Естественное любопытство дало енотам весомое эволюционное преимущество при столкновении с человеческой инфраструктурой. При этом высокая пластичность мышления позволила вовремя останавливаться в пользу надежного результата, сохраняя баланс двух стратегий.

Илья Гриднев
