Врач рассказала, как компенсировать недостаток белка в пост

Во время поста многие сталкиваются с недостатком белка, ведь из рациона исключаются животные продукты. Основными симптомами его дефицита являются отеки, выпадение волос, ломкость ногтей, появление акне и снижение энергии. Однако правильное сочетание растительных компонентов позволит компенсировать потерю важных микроэлементов.

По словам ассистента кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии СГМУ им. В.И. Разумовского Надежды Михель, для компенсации дефицита белка необходимо включить в рацион бобовые (чечевица, нут, горох, белая/красная фасоль, соя/тофу), орехи (миндаль, кешью, грецкие орехи), семена (льна, чиа, подсолнечника), цельнозерновые крупы (киноа, гречка).

«Дополнить блюда можно грибами — подойдут белые грибы, шампионы, вешенки. Лучше решение — сочетание разных источников растительного белка для полноценного аминокислотного состава. Комбинируйте бобовые с зерновыми (например, рис с фасолью, гречка с чечевицей, хлеб с хумусом) для получения всех незаменимых аминокислот», — отметила Михель.

Она подчеркивает и важность выбора методов приготовления еды. Вместо обжаривания специалист Саратовского медуниверситета рекомендует готовить тушить или запекать блюда, что способствует значительному повышению биодоступности питательных веществ. Особое внимание следует уделять предварительной подготовке бобовых: замачивание их на ночь улучшает переваривание и снижает вероятность вздутия живота. При соблюдении правил поста также полезно добавлять морепродукты в разрешенные дни, что позволит дополнительно обогатить меню полезными веществами.

«Не следует забывать про калорийность блюд. Несмотря на высокую пищевую ценность, орехи и семена отличаются большим содержанием жиров. Поэтому важно контролировать их потребление и включать в меню умеренно, чтобы избежать избытка калорий. Если вы занимаетесь спортом в пост можно пить протеиновые коктейли и витамины с железом», — рекомендует Михель.

Правильное планирование своего рациона в пост позволяет сохранить высокий уровень энергии и отличное самочувствие даже при ограничениях в еде.

