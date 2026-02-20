Уведомления
Слушатели узнают, как клетки общаются между собой.
О мероприятии
Кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Григорьева расскажет, почему клетка — единица всего живого, как она устроена и как возникла на Земле, какими бывают клетки и возможно ли создать их искусственно.
Слушатели узнают, как клетки общаются между собой, каким подчиняются правилам и что происходит в организме, когда этот порядок нарушается.
Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.
Для большинства людей боль утраты близкого человека со временем стихает. Но примерно у одного из 20 скорбящих все происходит иначе. Годы идут, а тоска не ослабевает — она словно консервируется, не давая человеку двигаться дальше. Долгое время психиатры спорили: столь длительное горевание — особенность психики или болезнь? Австралийские ученые нашли ответ, заглянув в мозг таких людей.
Гренландские ледники — издавна важнейшая часть уникальной природной экосистемы Арктики, их стремительное таяние ведет к неожиданным и крайне значимым последствиям. Ученые выяснили, что этот процесс напрямую вынуждает кольчатых нерп менять пищевые привычки, заставляя охотиться не только на привычную рыбу, но и на иную, менее калорийную добычу.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
