Слушатели узнают, как клетки общаются между собой.

О мероприятии

Кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Григорьева расскажет, почему клетка — единица всего живого, как она устроена и как возникла на Земле, какими бывают клетки и возможно ли создать их искусственно.

Слушатели узнают, как клетки общаются между собой, каким подчиняются правилам и что происходит в организме, когда этот порядок нарушается.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация