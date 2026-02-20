  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Биология: клетка

Слушатели узнают, как клетки общаются между собой.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
10 марта, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Григорьева расскажет, почему клетка — единица всего живого, как она устроена и как возникла на Земле, какими бывают клетки и возможно ли создать их искусственно.

Слушатели узнают, как клетки общаются между собой, каким подчиняются правилам и что происходит в организме, когда этот порядок нарушается.

Расписание
10
Вторник
Март 2026
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

20 февраля, 05:04
Александр Речкин
2
# биология
# клетка
# ядро
Комментарии

