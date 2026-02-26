  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Римское жречество: общая характеристика

Слушатели узнают про истоки, структуру и положение римского жречества.

Центр «Архэ»
10 марта, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

О роли и значении жречества идет давняя дискуссия, которую можно свести к одному вопросу – обладали ли жрецы в Риме политическим властью или только влиянием? Доктор исторических наук Сморчков Андрей Михайлович рассмотрит истоки, структуру и положение римского жречества, функции и значения двух типов его организации – коллегий и сообществ.

Расписание
10
Вторник
Март 2026
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

26 февраля, 06:24
Александр Речкин
1
# античность
# Древний Рим
# история
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 февраля, 10:46
Татьяна Зайцева

Мурашки от музыки и искусства объяснили генетикой

Особая физиологическая чувствительность к музыке, стихам, картинам, когда на пике удовольствия по коже бегут мурашки, может быть заложена в генах и передаваться по наследству, пришли к выводу ученые.

Биология
# генетика
# Искусство
# музыка
# нейробиология
# физиология
24 февраля, 17:37
ФизТех

Физики смогли контролировать динамику трехуровневой системы на основе искусственного атома

Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.

ФизТех
# атом
# квантовая физика
# квантовые свойства
# кубиты
# физика
24 февраля, 19:04
Игорь Байдов

Энтомологи описали колонию муравьев, где все особи — королевы

В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
# паразитизм
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
24 февраля, 15:07
ИИМК РАН

Археологи обнаружили на Тамани грунтовые фамильные склепы эллинистической эпохи

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

ИИМК РАН
# античность
# археология
# захоронение
# история
# Краснодарский край
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Археологи описали зачатки письменности возрастом 40 тысяч лет

    25 февраля, 16:13

  2. Биологи объяснили, зачем некоторые косатки собираются в большие группы

    25 февраля, 14:51

  3. Любимый сын Чингисхана заставил генетиков усомниться в 40 миллионах потомков его отца

    25 февраля, 14:10

  4. Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины

    25 февраля, 13:55
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Murat Ospanov
17 минут назад
Китай готовится и ждет когда мимо проплывет русский труп, "помогая" якобы русским воевать в Украине он ещё больше ослабляет россию, а когда рашка

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

Александр Рудольфович...
25 минут назад
Это даже не мультики. Это картинки из ИИ. Подавляющее большинство концептов никогда не осуществляются. Создание концепта это попытка привлечь

Airbus показал, как будут выглядеть его вертолеты следующего поколения

Потапов Сергей
1 час назад
aRTUR, "на наши налоги" 😆 бот разоблачает бота 🤣🤣🤣

Системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить ход военных операций

aRTUR Ko
2 часа назад
Денис, а наших ребят сколько полегло?

Системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить ход военных операций

Eleanor
5 часов назад
It’s really impressive how modern neural networks can turn simple text prompts into such expressive and atmospheric images — the line between artistic vision and science fiction almost disappears. It’s especially fascinating to see how projects like this spark

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

marek200782
7 часов назад
Ого, оказывается я живу в солнечной Эстонии!!!😂😅🥲

Сколько часов в год светит солнце в столицах Европы

aRTUR Ko
8 часов назад
Иван, да это кремлебот 15 рублевый, их сейчас рсзбелось, на наши налоги

Системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить ход военных операций

Evgenia Vavilova
8 часов назад
Sergey, я имею ввиду «фантомных» клопов. Иногда если нам кажется, что по нам ползают муравьи, комары или другие насекомые, когда этого на самом деле не

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Mikhail Lukashev
9 часов назад
WoodVenture, абсолютно согласен. Вариантов у эволюции - уйма даже для родственных видов. Одни пошли тем путем, вторые - другим. Раз работает, то пусть и

Ученые выяснили, зачем самкам северных оленей рога

Mikhail Lukashev
9 часов назад
Иван, в статье же вроде как раз обратное говорится. Что гаплогруппа C3* из мавзолея оказалась не та, что у этих 40 миллионов, которых считали потомками

Любимый сын Чингисхана заставил генетиков усомниться в 40 миллионах потомков его отца

WoodVenture
9 часов назад
Питон, каждый вид приспосабливается по своему. Вариантов тысячи. Подобный подход мне кажется вполне логичным. В течение жизни самка накапливает

Ученые выяснили, зачем самкам северных оленей рога

Иван Колупаев
9 часов назад
И что мы имеем? Что каждый двухсотый мужчина на земле хрен пойми чей потомок, от какого-то азиата, что успел трахнуть чингисханову невесту?

Любимый сын Чингисхана заставил генетиков усомниться в 40 миллионах потомков его отца

Владимир Городецкий
10 часов назад
"Скандалы, интриги, расследования"

Любимый сын Чингисхана заставил генетиков усомниться в 40 миллионах потомков его отца

Viktor
10 часов назад
Вячеслав, прежде чем на земле , в голове надо навести порядок .

У NASA возникла новая проблема перед следующим тестом обратного отсчета лунной миссии «Артемида II»

Иван
11 часов назад
Гала, +

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Иван
11 часов назад
Россия как минимум как америка - вмф по 25 году признает что 65 как минимум атомные , а вообще рф лидер по подлодкам

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Серго Басота
12 часов назад
на письмо вообще не похоже , чего-то подсчитывали

Археологи описали зачатки письменности возрастом 40 тысяч лет

Денис Антонов
13 часов назад
А укронацисты в полной темноте серут в кошачьи лотки

Сколько часов в год светит солнце в столицах Европы

1 2
13 часов назад
Такие значки это что-то похожее на линейный эламит

Археологи описали зачатки письменности возрастом 40 тысяч лет

Кино Киноев
13 часов назад
Артур, Тик-ток - УГ

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно