Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: где сегодня по Европе снова бродят зубры в дикой природе

Когда-то европейский зубр широко обитал по всей Европе. Однако многовековая охота и разрушение природной среды почти полностью уничтожили этот вид. К началу XX века зубр полностью исчез в дикой природе.

Карта: где сегодня по Европе снова бродят зубры в дикой природе / © Visual Capitalist

Сегодня же природоохранные организации наблюдают впечатляющее возвращение этого животного. Согласно последним данным Беловежского национального парка, визуализированным изданием The European Correspondent, карта показывает, где сейчас в Европе обитают популяции зубров.

Если взглянуть на распределение популяций и численность стад, становится очевидно, что Восточная Европа доминирует на карте.

Польша, Беларусь и соседние страны принимают у себя крупные стада. Самая большая группа живет в Беловежской пуще в Польше — около 779 животных. Этот лес остается одним из важнейших убежищ для вида.

Когда-то зубры свободно бродили по лесам и равнинам почти всей Европы. Но вырубка лесов, расширение сельского хозяйства и охота постепенно сокращали их ареал.

К 1927 году был убит последний дикий европейский зубр. Вид выжил лишь благодаря нескольким животным, содержавшимся в зоопарках и частных питомниках, что оставило природоохранным организациям лишь небольшое число особей для восстановления популяции.

Все современные европейские зубры происходят примерно от дюжины животных, находившихся в неволе. Это «бутылочное горлышко» создало проблемы с генетическим разнообразием, с которыми специалисты по охране природы продолжают работать и сегодня.

Сохранение вида стало возможным благодаря международному сотрудничеству природоохранных организаций. В 1920-е годы начались программы разведения в неволе, после чего животных постепенно начали возвращать в защищенные природные территории.

Такие организации, как Rewilding Europe, помогли восстановить стада в разных регионах — от Карпатских гор до некоторых районов Западной Европы. Обычно животных выпускают в крупные лесные экосистемы, где влияние человека ограничено.

Среди стран, лидирующих в восстановлении популяции зубра:

Польша — одна из крупнейших популяций и историческое стадо Беловежской пущи;

Румыния — активное расширение программ ревайлдинга, направленных на восстановление экосистем до их естественного, нетронутого состояния путем минимизации антропогенного вмешательства, в Южных Карпатах;

Беларусь и Россия — несколько крупных и устойчивых популяций;

Германия и Нидерланды — меньшие, но символически важные проекты возвращения вида.

Эти программы часто тесно связаны с системой охраняемых природных территорий. В последние десятилетия Европа значительно расширила такие зоны, и в некоторых странах, например в Польше, доля защищенных земель стала весьма значительной.

Хотя сегодня большинство популяций сосредоточено в Восточной Европе, специалисты считают, что Европа способна поддерживать намного больше зубров, чем существует сейчас.

Большие природные коридоры — особенно в Карпатах, на Балканах и в некоторых районах Скандинавии — предоставляют подходящую среду для дальнейшего расселения. Даже Западная Европа экспериментирует с небольшими проектами по возвращению вида.

Например, зубры уже пасутся на прибрежных дюнах недалеко от Амстердама в Нидерландах, а Испания в 2020 году выпустила небольшое стадо в регионе Энсинарес.

Если подобные проекты будут продолжаться и дальше, история европейского зубра может стать одним из самых впечатляющих примеров восстановления дикой природы в Европе, доказав, что даже виды, оказавшиеся на грани исчезновения, могут вернуться благодаря длительным и последовательным усилиям по их сохранению.

По данным на конец ноября 2025 года, самая большая региональная популяция зубров в мире находится в России (не указано на карте выше). При этом подавляющее большинство животных (80%) — это вольноживущие особи. Среднерусская популяция, в которой около 1503 животных по данным международного учета и около 1600 по внутренним оценкам, прочно обосновалась на территориях национальных парков «Орловское полесье», «Угра», «Смоленское Поозерье» и заповедника «Калужские засеки».