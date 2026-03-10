Токсичные родственники оказались фактором ускоренного старения

Ближайший круг общения человека во многом формирует факторы его физического и психологического здоровья. Ученые выяснили, что токсичное окружение, напротив, здоровью только вредит.

Социальные связи всегда считались преимуществом. Поддержка близких и родственников помогает улучшить психологическое состояние, продлевает жизнь и способствует преодолению болезней. Однако измерить эффект от социальных связей долгое время не представлялось возможным.

Международный коллектив ученых провел исследование влияния общения с ближайшим окружением на реальный биологический возраст человека. Результаты опубликовал журнал PNAS. Ученые использовали данные выборки жителей штата Индиана. Участников подробно опрашивали об их социальном окружении, просили перечислить людей, с которыми они регулярно взаимодействуют, и оценить качество этих отношений. Ключевым был вопрос о том, как часто тот или иной человек «досаждает, создает проблемы либо делает жизнь трудной».

Тех, кто делал это часто, классифицировали как токсичную, негативную связь. Параллельно у респондентов взяли образцы слюны для расчета двух показателей: DunedinPACE, измеряющего скорость старения, и AgeAcceleratedGrimAge2, показывающего разницу между биологическим и хронологическим возрастом.

Специалисты выяснили, что «досаждающие» люди вовсе не редкость. Почти треть опрошенных сообщили, что в их близком кругу есть хотя бы один такой человек. При этом выявилась четкая закономерность: женщины, курильщики, люди с уже имеющимися проблемами здоровья и те, кто пережил неблагоприятный детский опыт, сталкиваются с таким окружением чаще остальных.

Главный результат исследования касается прямой связи между наличием «токсичных» людей и старением. Каждый дополнительный «досаждающий» человек в окружении коррелирует с ускорением темпа биологического старения примерно на полтора процента. В пересчете на годы это означает, что биологический возраст таких людей примерно на девять месяцев больше, чем у их сверстников с нейтральным окружением. По оценкам авторов научной работы, воздействие одного «досаждающего» составляет от 13 до 17 процентов от влияния такой привычки, как курение.

Исследователи также разделили связи на три категории: супруги, остальные родственники и неродственные связи. Наиболее сильное и последовательное влияние на ускорение старения оказали именно родственники, не являющиеся супругами: родители, взрослые дети, братья и сестры. Это можно объяснить неизбежностью: от родственников трудно дистанцироваться, эти связи подкреплены чувством долга и социальными нормами, что делает конфликт хроническим и не имеющим простого выхода.

Причем эти тенденции сохранялись даже с поправкой на изначальное здоровье человека, его образ жизни, вредные привычки, склонность к негативному восприятию и детские травмы. Хотя эти факторы частично объясняли взаимосвязь, она оставалась статистически значимой, что говорит о самостоятельном вкладе социального стресса. Вместе с этим наличие токсичных людей коррелировало с более высоким уровнем депрессии и тревожности, худшим самочувствием, повышенным индексом массы тела и маркерами воспаления.

Таким образом, исследование показало, что для здорового старения недостаточно просто избегать одиночества. Не менее важно обращать внимание на качественный состав окружения и по возможности минимизировать контакты с теми, кто выступает источником хронического стресса.

Андрей Серегин 60 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.