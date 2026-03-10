  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 марта, 13:37
Андрей Серегин
188

Токсичные родственники оказались фактором ускоренного старения

❋ 4.6

Ближайший круг общения человека во многом формирует факторы его физического и психологического здоровья. Ученые выяснили, что токсичное окружение, напротив, здоровью только вредит.

Психология
# конфликты
# опрос
# родственники
# старение
Кадр из фильма «Похороните меня за плинтусом» / © Киностудия «Глобус»

Социальные связи всегда считались преимуществом. Поддержка близких и родственников помогает улучшить психологическое состояние, продлевает жизнь и способствует преодолению болезней. Однако измерить эффект от социальных связей долгое время не представлялось возможным.

Международный коллектив ученых провел исследование влияния общения с ближайшим окружением на реальный биологический возраст человека. Результаты опубликовал журнал PNAS. Ученые использовали данные выборки жителей штата Индиана. Участников подробно опрашивали об их социальном окружении, просили перечислить людей, с которыми они регулярно взаимодействуют, и оценить качество этих отношений. Ключевым был вопрос о том, как часто тот или иной человек «досаждает, создает проблемы либо делает жизнь трудной».

Тех, кто делал это часто, классифицировали как токсичную, негативную связь. Параллельно у респондентов взяли образцы слюны для расчета двух показателей: DunedinPACE, измеряющего скорость старения, и AgeAcceleratedGrimAge2, показывающего разницу между биологическим и хронологическим возрастом.

Специалисты выяснили, что «досаждающие» люди вовсе не редкость. Почти треть опрошенных сообщили, что в их близком кругу есть хотя бы один такой человек. При этом выявилась четкая закономерность: женщины, курильщики, люди с уже имеющимися проблемами здоровья и те, кто пережил неблагоприятный детский опыт, сталкиваются с таким окружением чаще остальных.

Главный результат исследования касается прямой связи между наличием «токсичных» людей и старением. Каждый дополнительный «досаждающий» человек в окружении коррелирует с ускорением темпа биологического старения примерно на полтора процента. В пересчете на годы это означает, что биологический возраст таких людей примерно на девять месяцев больше, чем у их сверстников с нейтральным окружением. По оценкам авторов научной работы, воздействие одного «досаждающего» составляет от 13 до 17 процентов от влияния такой привычки, как курение.

Исследователи также разделили связи на три категории: супруги, остальные родственники и неродственные связи. Наиболее сильное и последовательное влияние на ускорение старения оказали именно родственники, не являющиеся супругами: родители, взрослые дети, братья и сестры. Это можно объяснить неизбежностью: от родственников трудно дистанцироваться, эти связи подкреплены чувством долга и социальными нормами, что делает конфликт хроническим и не имеющим простого выхода.

Причем эти тенденции сохранялись даже с поправкой на изначальное здоровье человека, его образ жизни, вредные привычки, склонность к негативному восприятию и детские травмы. Хотя эти факторы частично объясняли взаимосвязь, она оставалась статистически значимой, что говорит о самостоятельном вкладе социального стресса. Вместе с этим наличие токсичных людей коррелировало с более высоким уровнем депрессии и тревожности, худшим самочувствием, повышенным индексом массы тела и маркерами воспаления.

Таким образом, исследование показало, что для здорового старения недостаточно просто избегать одиночества. Не менее важно обращать внимание на качественный состав окружения и по возможности минимизировать контакты с теми, кто выступает источником хронического стресса.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
60 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Психология
# конфликты
# опрос
# родственники
# старение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Мар
1000
Римское жречество: общая характеристика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Мар
Бесплатно
Биология: клетка
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
11 Мар
850
Настоящие мхи (Bryophyta): архитекторы зеленого ковра
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Мар
600
Самое крупное географическое открытие ХХ века
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Мар
Бесплатно
Без истерики! История одного диагноза
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Мар
800
Колониальная Америка: 1580-1760-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
12 Мар
Бесплатно
Вторая квантовая революция
ФизТех
Москва
Лекция
12 Мар
Бесплатно
Мореплавательницы и летчицы
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
12 Мар
Бесплатно
Генеративный ИИ в медицине: визуализация, диагностика и цифровые двойники
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 марта, 08:45
Татьяна Зайцева

«Черная смерть» поставила под сомнение идею о расцвете природы после исчезновения людей

Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.

Биология
# история
# пандемия
# растения
# сельское хозяйство
# Средневековая Европа
# чума
10 марта, 11:43
Любовь С.

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Старение больше не кажется необратимым процессом: эпигенетические часы можно частично «отмотать» назад. Звучит здорово, но есть нюанс — вмешательство в программы клеточной идентичности затрагивает механизмы, которые эволюция выработала для защиты от рака. Получается парадокс: чем убедительнее работают методы омоложения, тем острее встает вопрос об их безопасности. Но действительно ли риск неизбежен?

Биология
# будущее
# генетика
# здоровье
# медицина
# омоложение
# факторы Яманаки
# эпигенетика
Выбор редакции
8 марта, 10:58
Татьяна Зайцева

Челюсть доисторического крокодила заставила усомниться в существовании Еврогондваны

Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.

Палеонтология
# древние виды
# крокодилы
# лавразия
# меловой период
# формирование континентов
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
6 марта, 16:13
Губкинский университет

Запасы лития в России могут оказаться в разы больше прежних оценок

Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Губкинский университет
# добыча полезных ископаемых
# литий
# природные ресурсы
# Россия
# технологии
6 марта, 13:26
ФизТех

Гибридный метод помог точнее рассчитать распределение несмешивающихся жидкостей в пористой среде

Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.

ФизТех
# жидкости
# моделирование
# нефть
# пористая среда
# технологии
# флюиды
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Еноты решили головоломки просто ради удовольствия

    10 марта, 15:02

  2. Маятники тепла качнули арктическую зиму

    10 марта, 14:47

  3. Токсичные родственники оказались фактором ускоренного старения

    10 марта, 13:37

  4. В SETI объяснили, почему человечество может не замечать сигналы от других цивилизаций

    10 марта, 13:24
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Sam Dowson
8 минут назад
"Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпинь в 2025 году обсуждали тему омоложения и бессмертия" - договорились кстати жить до 150. Минимум. "у

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Валентина Гинзбург
10 минут назад
Очень интересный и многосторонний материал, спасибо, Любовь.

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Андрей Чекин
12 минут назад
Для меня большое открытие что Беловежская пуща это Польша, а не Беларусь.

Карта: где сегодня по Европе снова бродят зубры в дикой природе

Sergey Gorovoy
38 минут назад
Иван, а мсье понимает толк в удовольствиях, хе-хе... p.s. а с рюски йазык - katastroff?

Пять мегасооружений-рекордсменов, которые установят новые вехи и стандарты строительства

Иван Анатольевич
53 минуты назад
Sedemixalex, ну коммунизм у них только в КПК, по большому счету

В Китае запустили самый длинный в мире эскалаторный комплекс: почти километр пути

Александр Березин
2 часа назад
Александр, https://naked-science.ru/article/cosmonautics/rossiya-vernula-sebe-vozm?comment=159130

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Александр Березин
2 часа назад
Иван, " э-э нет так не пойдет вы сказали иное. А теперь начали вкручивать про "исламскую республику Иран"." Нет, я не говорил иного. Вы не поняли

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Иван Колупаев
2 часа назад
SSRB, у нас спички деревянные (запальное устройство) а не машина. Подозреваю автор прекрасно знал что делает упоминая "деревянные части ракеты" так

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

SSRB Army
3 часа назад
Иван, Ну и что ,что у нас деревянная машина , вон у этих деревянная обшивка и ничего. (Как-то так получается , да:) )

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Иван Боровик
3 часа назад
Sergey, пиндосам и жидам в рот гадают и только тогда спокойно жить станет..

Пять мегасооружений-рекордсменов, которые установят новые вехи и стандарты строительства

Паша
3 часа назад
Олег, а разве компания твэл это не дочерняя компания росатома? И насколько можно посудить они не занимаются стройкой реакторов, а в основном

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Sedemixalex Sedemixalex
3 часа назад
Igor, В коммунистическом Китае...

В Китае запустили самый длинный в мире эскалаторный комплекс: почти километр пути

Sedemixalex Sedemixalex
3 часа назад
Странно, в тиктоке об этом сообщалось ещё в прошлом году.

В Китае запустили самый длинный в мире эскалаторный комплекс: почти километр пути

Igor Gavrilov
4 часа назад
Китайцы просто красавчика! Все для простого народа! А в в других странах шиш с маслом!

В Китае запустили самый длинный в мире эскалаторный комплекс: почти километр пути

Ваня Солоненкин
6 часов назад
Кто-то удивлён? В хорошем смысле 🙂

В Китае запустили самый длинный в мире эскалаторный комплекс: почти километр пути

Владимир Городецкий
7 часов назад
Не врал значит, Корней Иванович, когда писал "Жил да был Крокодил. Он по улицам ходил,"

Палеонтологи описали древнего родственника крокодилов, который осваивал прямохождение по мере взросления

Foster Jesus
8 часов назад
Retro Bowl brings classic arcade football back to life. Control your team, score touchdowns, and build a dynasty. Play Retro Bowl and enjoy the action. https://retrobowl-26.io

Больные избавились от звона в ушах благодаря приложенным к языку разрядам

Андрей Степанов
8 часов назад
Stan, интересно на кого рассчитан этот тупейший развод...

Фотограф запечатлел бомбардировщик B-1B Lancer, вернувшийся с «кладбища самолетов»

Sergey Gorovoy
10 часов назад
skygoo, через некоторое время, закатанный в пустыню иран, вполне себе "дозволит" этой "сказке" продолжаться)...

Пять мегасооружений-рекордсменов, которые установят новые вехи и стандарты строительства

Doris D
10 часов назад
То ли дело в оружие и снаряды

В Нидерландах представили проекты по созданию «нового чуда света»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно