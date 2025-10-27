  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 октября, 10:38
Игорь Байдов
3 282

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

❋ 4.1

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
Зебровые амадины
Зебровые амадины — небольшие певчие птицы, родом из Австралии. Они стали одними из самых изучаемых видов птиц в лабораторных условиях / © Keith Gerstung, McHenry, IL, United States. Snowmanradio, Wikimedia

На протяжении тысячелетий рассветное пение птиц очаровывало человечество. Поэты посвящали ему стихи, музыканты — мелодии, а простые горожане и сельские жители заслушивались этими живыми симфониями. Однако для ученых утренний хор оставался сложной головоломкой.

Наблюдения показали, что пение для птиц — инструмент, необходимый для защиты территории и привлечения партнеров. Но неясно, почему именно первые лучи солнца становятся тем универсальным сигналом, который запускает этот массовый «концерт» по всему земному шару.

Орнитологи выдвинули 11 различных гипотез, чтобы объяснить феномен. Одни предполагали, что утром лучше всего распространяется звук. Другие в качестве причины называли социальные факторы, считали, что в ранние часы многие виды птиц питаются стаями и во время поиска пищи подают звуковые сигналы друг другу. Третьи видели в этом демонстрацию силы и выносливости самца. 

Но ни одна из гипотез так и не смогла объяснить, почему пик активности птичьего пения приходится именно на первые лучи солнца. К ответу на этот вопрос приблизилась международная команда орнитологов и нейробиологов под руководством Сатоши Кодзимы (Satoshi Kojima) из Корейского института исследований мозга.

Ученые сосредоточили внимание на зебровых амадинах (Taeniopygia guttata) — маленьких певчих птицах, которых часто используют в лабораторных экспериментах. Исследователи создали для своих пернатых подопечных особые условия с искусственным регулированием освещения, чтобы точно задавать «день» и «ночь» для птиц.

В первом эксперименте Кодзима и его коллеги отложили включение яркого света на три часа позже настоящего рассвета. Птицы просыпались в свое обычное время, но оказывались в полной темноте. Они не пели, оставаясь тихими и терпеливыми. Когда же лампы, наконец, зажигались, амадины разразились необычайно интенсивным и мощным пением. Их хор звучал гораздо выразительнее, чем в обычные дни.

Затем ученые проверили обратную ситуацию. Они включили свет на три часа раньше настоящего рассвета. Птицы отреагировали немедленно — начинали петь. Однако их песни не были столь же сильными и страстными, как в первом эксперименте. Ключевым фактором оказалась продолжительность ожидания. Чем дольше птица бодрствовала в темноте, тем сильнее становилось ее желание петь и тем мощнее звучала песня при появлении света.

«Птицы просыпаются в темноте, но их образ жизни и естественные биоритмы, зависящие от света, не позволяют петь в это время суток. То есть темнота как бы подавляет их спонтанное пение. Такое подавление повышает мотивацию птиц, и когда свет, наконец, появляется, они начинают петь с огромной силой, будто выпуская накопившуюся энергию», — объяснил Кодзима. 

Чтобы подтвердить свою догадку, ученые провели еще один опыт. Они научили амадин нажимать специальную кнопку, чтобы включать искусственный свет на 10 секунд.

Когда рассвет в клетке задерживали на три часа, птицы начинали активно нажимать на кнопку, словно требуя свою порцию «утра». Но когда свет включали на три часа раньше, их интерес к кнопке практически пропадал. Этот эксперимент наглядно показал, что птицы не просто реагируют на свет, а активно стремятся к нему после долгой ночи.

Во втором эксперименте исследователи изучили биологические механизмы, которые стоят за этим поведением. Конкретно — анализировали влияние мелатонина, гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования у многих животных. Ученые ввели некоторым птицам препарат на основе органического соединения лузиндола, который блокирует действие мелатонина.

Птицы, получившие препарат за пять часов до включения лабораторного искусственного света, начинали петь раньше сородичей, которым ввели плацебо. Препарат снимал действие мелатонина, мешающего петь в темноте, и пернатые исполняли мелодию практически сразу после пробуждения, не дожидаясь «сигнала» (искусственного рассвета). Это указало, что уровень мелатонина напрямую влияет на готовность птицы начать утренний концерт.

Но ученые пошли еще дальше. Они записали и проанализировали песни амадин, чтобы понять, меняется ли качество пение в течение дня. Оказалось, что самые быстрые и значительные изменения в структуре и акустике песен происходят именно в первый час после рассвета. Во второй час песня уже почти не меняется. 

По мнению авторов научной работы, из-за долгого ночного молчания мышцы, управляющие голосовым органом птиц (сиринкс), и акустическая структура их песен слегка «теряют форму». Рассветный хор служит для них своего рода утренней зарядкой. Он помогает быстро восстановить и оптимизировать сложные двигательные навыки, необходимые для идеального исполнения.

Исследователи полагают, что открытые ими механизмы — подавление пения темнотой и последующая вокальная разминка — вероятно, работают не только у зебровых амадин, но и у тысяч других видов птиц по всему миру.

Правда, не все ученые согласны с выводами команды Кодзимы. Специалисты напомнили, что у разных видов птиц существуют колоссальные различия в манере, времени и содержании рассветного пения. Именно это разнообразие и породило 11 конкурирующих гипотез. 

Авторы нового исследования проводили эксперименты только на зебровых амадинах, поэтому их выводы пока следует рассматривать как рабочую гипотезу, а не окончательный ответ. 

Для подтверждения универсальности механизма нужны эксперименты с другими видами птиц. Только после таких сравнительных исследований можно будет судить, действительно ли найденный «ключ» применим ко всему разнообразию птичьего мира.

Выводы ученых представлены в препринте на сайте bioRxiv.org.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
415 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Окт
900
Кошкообразные хищники: эволюция ловких охотников и не только
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Окт
700
Как устроено чувство вкуса
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Окт
600
Биохимия лишайников и применение человеком
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
28 Окт
750
Монгольское нашествие и установление власти Орды над Русью
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Окт
700
Происхождение языка: от бактерии до Пушкина
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Занимательная вероятность
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Окт
900
Майя в начале I тыс. н.э.: генезис государства и классического общества
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
750
Экстремальные объекты Вселенной
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
700
Крик корня мандрагоры: как услышать и не умереть?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
27 октября, 10:38
Игорь Байдов

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
24 октября, 17:39
ФизТех

Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем

Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.

ФизТех
# алгоритмы
# большие языковые модели
# искусственный интеллект
# нейросети
# языковые модели
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Мозг обезьяны создал «относительную» карту пространства, чтобы отделить внимание от движения

    27 октября, 17:29

  2. Астрономы выяснили, почему большинство метеоритов начали формироваться позже планет

    27 октября, 15:11

  3. Химик объяснил, почему не следует заменять мыло антисептиками

    27 октября, 14:24

  4. Обзор научных работ показал, что причины непереносимости глютена могут быть не в нем самом

    27 октября, 11:59
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Alexander Suvorov
2 минуты назад
У Илона спросить надо. Не терял ли он страрлинку накануне?

Зеленый след в небе: астроном объяснил природу заснятого в Подмосковье явления

Петр Р
3 минуты назад
Анастасия, так конечно, поэтому не понимаю, как отни так считают - это давно известный трюк еще с первых небоскребов

Инфографика: Башня Джидды по сравнению с самыми высокими небоскребами мира  

Alexander Nazarov
13 минут назад
Нет искусственного интеллекта. Есть хорошие программисты.

Сэм Альтман: если вы потеряете работу из-за ИИ, значит у вас была «ненастоящая работа»

Vladimir Zaharov
1 час назад
Россия 30? Надо уточнить какие республики СССР

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Jagga Jagga
2 часа назад
Имя, а у нас по другому? Не знал, не знал. Пропихнули заблуждение, что леса не влияют особо на атмосферу и вырубили древние леса в Сибири для продажи

Власти Индии приступили к реализации амбициозной идеи борьбы со смогом при помощи искусственного дождя 

Сергей Механик
2 часа назад
Иван, да это конечно шутка была, дружище. ☺️ А по-серьезному, определенная проблема конечно есть. Какое там предостережение было в известном

«Крестные отцы ИИ», включая Стива Возняка, призвали запретить сверхразумный ИИ

Дмитрий Мельников
3 часа назад
На родной планете жизнь уничтожаем в том числе убиваем себе подобных но ищем жизнь на других планетах!

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Андрей Бояринов
3 часа назад
Тормозная ручка с мотоцикла

В Польше обнаружили кельтский инструмент для трепанации черепа, датируемый IV–III веками до нашей эры

Elusive Joe
3 часа назад
По тв говорят, космический мусор. Мол, цветовой спектр соответствует никелю и магнию. Очевидно, что это что-то, что развалилось в атмосфере и не

Зеленый след в небе: астроном объяснил природу заснятого в Подмосковье явления

Oksana Kim
3 часа назад
А ниче тот факт что тут нет пакситана

Топ-10 крупнейших стран-производителей молока в мире

Oksana Kim
3 часа назад
Да мне пофиг

Топ-10 крупнейших стран-производителей молока в мире

Oleg Eshevsky
3 часа назад
Sam, назовите, пожалуйста, хотя бы 5 липовых Нобелевских премий за несуществующие открытия. Очень интересно посмотреть. С огромной натяжкой пару

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Иван Колупаев
3 часа назад
Сергей, ну это пока ИИ не встроен в управление производствами и транспортом. А тогда "просто выключить" может привести к нехорошим последствиям. Да

«Крестные отцы ИИ», включая Стива Возняка, призвали запретить сверхразумный ИИ

Андрей Макаров
3 часа назад
Это наверно вторая ступень китайской ракеты. После испытаний на высоте 10 км, первая ступень приземлилась, а вторая полетела непонятно куда.

Зеленый след в небе: астроном объяснил природу заснятого в Подмосковье явления

Константин Зорькин
3 часа назад
Из статьи - "вероятно, возможно, предположительно". А может просто костным мозгом лакомились?

В Польше обнаружили кельтский инструмент для трепанации черепа, датируемый IV–III веками до нашей эры

Iglo Gal
4 часа назад
А не зонд ли это с 3I/ATLAS?

Зеленый след в небе: астроном объяснил природу заснятого в Подмосковье явления

Al Nik
4 часа назад
Иван, а зачем такая связь везде, если практически везде же интернет блокируется?

Россия к Новому году запустит группировку низкоорбитальных спутников

Сергей Механик
4 часа назад
Эра и разгул антисептиков начались и расцвели во времена COVID.

Химик объяснил, почему не следует заменять мыло антисептиками

Igor Gitneek
4 часа назад
Fake, ВЫ опять же не правы когда сравниваете 2 мировую и то оружие где не было ядерных боеголовок и оружия которое может убить млн солдат

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Igor Gitneek
4 часа назад
Дима, ДИМА ВАС ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ ЖИВУ В ИЗРАИЛЕ

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно