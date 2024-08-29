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5 минут назад
Василий Парфенов
23

Только «плохие» научные работы показали влияние радиоволн на живые организмы, а качественные — нет

6.9

Австралийское Министерство здравоохранения на протяжении последних пяти лет прикладывает усилия с целью определить, насколько существенно воздействие радиоволн на биосферу. Как минимум, чтобы поставить, наконец, точку в вопросе «есть от них вред или нет». Выводы новой научной работы, профинансированной ведомством, неутешительные: любой знак препинания в этом вопросе ставить очень рано. Хотя качественные исследования и показывают отсутствие воздействия радиоизлучения на живые организмы, их в общем числе публикаций мало, они не покрывают многие актуальные в современной экономике фрагменты спектра.

Технологии
# Австралия
# антропогенное воздействие
# излучение
# радиоволны
# радиоизлучение
Радиоволны безвредны или нет
Рабочие выполняют монтаж вышки сотовой связи в Сиднее, Австралия / © Dan Himbrechts, AAP Image, Reuters

Свежее исследование базируется на более ранней научной работе — систематическом обзоре (картографировании) публикаций на темы, связанные с воздействием радиоволн на живые организмы. Ее авторы провели по базам Web of Science, PubMed и EMF-Portal поиск всех статей, название которых содержит упоминание терминов, ассоциирующихся с радиоизлучением, соответствующим оборудованием и наиболее распространенными модельными организмами. Получилось чуть менее 25,5 тысячи публикаций.

Далее из этого корпуса статей исследователи вычленили те, что непосредственно описывают воздействие радиоволн разных диапазонов на живые организмы. Кроме того, из выборки исключили материалы-дубликаты (повторы, перепечатки) и написанные не на английском языке (их невозможно эффективно проанализировать в дальнейшем).

В результате осталось всего 334 публикации, из которых 237 описывают влияние радиоизлучения на фауну, а 97 — на флору. Это уже огромная работа, наглядно показывающая, насколько мало, на самом деле, научных публикаций по столь противоречивому и важному для современного мира вопросу.

Исследователи проанализировали эти 334 публикации, чтобы установить некий научный консенсус. Они рассмотрели простую гипотезу: сила воздействия радиоизлучения на живые организмы прямо пропорциональна интенсивности этого излучения. И она оказалась опровергнута.

Единственный параметр, с которым коррелировало обнаружение воздействия радиоволн на растения или животных, — качество исследования. Причем из общего числа проанализированных работ качественными были лишь 5,6 процента публикаций о фауне и 2,1 процента о флоре.

Под качеством научной работы (исследования, статьи, эксперимента) понимается наличие большой и репрезентативной выборки, составленной по всем стандартам контрольной группы, учет других факторов окружающей среды. Все публикации, которые показывали влияние радиоизлучения на живые организмы, вне зависимости от положительной или отрицательной оценки этого эффекта, обладали одним или несколькими существенными недостатками.

Причем чем больше была в эксперименте, тем менее значительными оказались выявленные эффекты воздействия радиоволн на нее. Вдобавок все проанализированные научные работы использовали излучение мощностью, не превышающей безопасные лимиты, установленные международными регуляторными органами.

Выводы новой статьи неутешительные. Во-первых, мы по-прежнему слишком мало знаем о том, как антропогенное электромагнитное загрязнение окружающей среды воздействует на экосистему в целом и отдельных ее представителей в частности. Во-вторых, качество имеющихся научных знаний по этому вопросу оставляет желать лучшего.

Да, «хорошие» научные работы не показывают никакого эффекта радиоволн, излучаемых в регламентированных «безопасных» пределах, на живые организмы. Но при этом качественных работ слишком мало, они не покрывают все диапазоны используемых человечеством радиоволн.

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Технологии
# Австралия
# антропогенное воздействие
# излучение
# радиоволны
# радиоизлучение
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