Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Декоративные собаки превзошли служебных по размерам мозга
Исследователи из Франции и Швейцарии выяснили, что наибольший объем мозга относительно тела среди собак характерен для мелких пород. При этом развитыми когнитивными функциями и лучшей обучаемостью отличаются служебные псы, имеющие самый маленький мозг по сравнению с телом среди своих сородичей.
Из научной литературы известно, что связь между размером мозга и уровнем интеллекта весьма условна. Например, немецкие ученые установили, что когнитивные способности лемуров, имеющих маленький мозг, почти не отличаются от таковых у человекообразных и других обезьян с крупным мозгом.
В другой работе отмечалось, что отношение величины мозга к размерам тела — это результат сложного баланса разных факторов жизни и долгой эволюционной истории вида, который напрямую не указывает на развитость животного.
Свой вклад в изучение этой темы недавно внесли сотрудники Института эволюционных наук при Университете Монпелье (Франция). Совместно с группой швейцарских исследователей они рассмотрели данные об относительных размерах мозга 1682 взрослых собак, принадлежащих к 172 породам, и проследили, как варьировались показатели с привязкой к функциональным и другим особенностям пород.
Оказалось, что такие собаки, как чихуахуа, померанский шпиц и йоркширский терьер, которых причисляют к комнатно-декоративным, обладают самым большим мозгом относительно тела. При этом в их поведении сильнее проявляются боязливость и агрессия, стремление привлекать внимание и сепарационная тревога — стрессовое состояние при расставании с хозяином.
Напротив, у служебных псов, вроде ретриверов, ротвейлеров и сибирский хаски, относительный размер мозга оказался наименьшим среди рассмотренных пород. В то же время именно служебным собакам присущи сложные навыки оказания помощи человеку и более развитые когнитивные способности, включая обучаемость. В частности, этих четвероногих помощников используют в поисковых и спасательных операциях, для охраны порядка, защиты и других задач.
Авторы новой работы, статья о которой вышла в журнале Biology Letters, полагают, что на строение мозга собак, вероятно, повлияли одомашнивание и искусственная селекция при выведении разных пород.
В пользу этого говорят и данные других исследований. Американские специалисты ранее с помощью МРТ изучили головной мозг 62 здоровых домашних собак, представляющих 33 породы. В результате они установили, что селекция сказалась на анатомии их мозга не меньше, чем на размерах или формах тела.
По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.
Ученые из Центра наук о жизни Вильнюсского университета нашли способ подавить активность определенных генов в клетках, не прибегая к разрезанию ДНК. Разработанный метод открывает возможность приостановки работы генетических инструкций внутри клеток.
Популярно мнение, что дети быстрее взрослых осваивают новые навыки, будь то изучение языков или отработка танцевальных движений. Тем не менее, как выяснили ученые из Дании, физиология это утверждение не доказывает.
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
Археологи определили возраст памятника, который относили к раннему Средневековью, и выяснили, что люди облюбовали это место за четыре тысячи лет до легендарного короля.
По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Катастрофа группового иммунитета: почему нет надежды, что переболевшие спасут нас от Covid-19
Адам Франк: «Что может быть важнее вопроса о жизни в других мирах?»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии