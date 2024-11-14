Декоративные собаки превзошли служебных по размерам мозга

Исследователи из Франции и Швейцарии выяснили, что наибольший объем мозга относительно тела среди собак характерен для мелких пород. При этом развитыми когнитивными функциями и лучшей обучаемостью отличаются служебные псы, имеющие самый маленький мозг по сравнению с телом среди своих сородичей.

Из научной литературы известно, что связь между размером мозга и уровнем интеллекта весьма условна. Например, немецкие ученые установили, что когнитивные способности лемуров, имеющих маленький мозг, почти не отличаются от таковых у человекообразных и других обезьян с крупным мозгом.

В другой работе отмечалось, что отношение величины мозга к размерам тела — это результат сложного баланса разных факторов жизни и долгой эволюционной истории вида, который напрямую не указывает на развитость животного.

Свой вклад в изучение этой темы недавно внесли сотрудники Института эволюционных наук при Университете Монпелье (Франция). Совместно с группой швейцарских исследователей они рассмотрели данные об относительных размерах мозга 1682 взрослых собак, принадлежащих к 172 породам, и проследили, как варьировались показатели с привязкой к функциональным и другим особенностям пород.

Оказалось, что такие собаки, как чихуахуа, померанский шпиц и йоркширский терьер, которых причисляют к комнатно-декоративным, обладают самым большим мозгом относительно тела. При этом в их поведении сильнее проявляются боязливость и агрессия, стремление привлекать внимание и сепарационная тревога — стрессовое состояние при расставании с хозяином.

Напротив, у служебных псов, вроде ретриверов, ротвейлеров и сибирский хаски, относительный размер мозга оказался наименьшим среди рассмотренных пород. В то же время именно служебным собакам присущи сложные навыки оказания помощи человеку и более развитые когнитивные способности, включая обучаемость. В частности, этих четвероногих помощников используют в поисковых и спасательных операциях, для охраны порядка, защиты и других задач.

Авторы новой работы, статья о которой вышла в журнале Biology Letters, полагают, что на строение мозга собак, вероятно, повлияли одомашнивание и искусственная селекция при выведении разных пород.

В пользу этого говорят и данные других исследований. Американские специалисты ранее с помощью МРТ изучили головной мозг 62 здоровых домашних собак, представляющих 33 породы. В результате они установили, что селекция сказалась на анатомии их мозга не меньше, чем на размерах или формах тела.

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