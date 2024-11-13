Астрономы увидели, как черная дыра разрушает обреченную звезду

У самого центра одной из окрестных галактик заметили внезапную вспышку, а через два года она повторилась. Ученые уверены, что это картина так называемого приливного разрушения.

Событие приливного разрушения — то, что происходит, когда звезда оказывается слишком близко к сверхмассивной черной дыре: гравитация разрывает ее на части и превращает в бесформенную массу вещества. В астрофизике придумали для процесса этого расщепления оригинальный термин — «спагеттификация»: звезда теряет вещество, оно вытягивается в длинный «хвост», а потом собирается в аккреционный диск вокруг черной дыры.

Но бывает, что звезда не сразу превращается в «спагетти», а вместо этого какое-то время «ходит по краю пропасти». Она может не раз и не два «пережить» слишком опасное сближение с черной дырой по мере своего вращения вокруг нее и лишь «судорожно» вспыхивать от того, что ее медленно растягивает неумолимое притяжение бездны. Звезда при этом теряет какое-то количество своего вещества. Это называется частичным приливным разрушением.

Именно такое явление астрономы недавно наблюдали в галактике, расположенной примерно в 390 миллионах световых лет от нас, по направлению к созвездию Гончие Псы. Напомним, до ближайшей крупной соседки нашей Галактики М31 (Андромеды) примерно 2,5 миллиона световых лет.

Галактика, в которой астрономы наблюдали приливное разрушение звезды сверхмассивной черной дырой (событие AT 2022dbl) / © Pelligton

В центре галактики SDSS J122045.04+493304.6, как и в центре почти всех галактик, находится сверхмассивная черная дыра. По оценкам, ее масса составляет порядка миллиона Солнц. Это вчетверо меньше массы черной дыры Стрелец А* в «сердце» Млечного Пути.

В феврале 2022 года астрономы заметили у самого центра той галактики вспышку, которая была совсем непохожа, например, на взрыв сверхновой: яркость источника нарастала более постепенно, а затухал он, наоборот, довольно быстро. Ровно 710 дней спустя, в январе 2024 года, исследователи из Университета науки и технологий Китая зафиксировали практически то же самое и в том же месте.

В недавней статье для The Astrophysical Journal Letters ученые поделились своими выводами. Они уверены, что в космосе удалось увидеть редкое зрелище: похоже, звезда уже дважды прошла перицентр (ближайшую к черной дыре точку своей орбиты) и испытала приливные «страдания». При этом во второй раз они длились заметно дольше. Очевидно, ситуация приближается к логическому завершению.

Теперь астрономы знают дату следующего целенаправленного наблюдения агонизирующей звезды — еще спустя 710 дней. Это будут первые числа января 2026 года. Предстоит выяснить, превратится ли «несчастная» в «спагетти» на этот раз и сколько вообще может продолжаться подобная «пытка».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.