Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
События после катастрофы запомнились лучше, чем до нее
Американские психологи пришли к выводу, что люди гораздо лучше запоминают то, что произошло после каких-то травматических событий, чем то, что было до них.
Изучение травматических воспоминаний — сложная задача, поскольку мозг устроен так, что обычно он вытесняет или «редактирует» все негативное, произошедшее с нами. Если не сразу, то со временем. Например, если кто-то неожиданно оскорбит вас во время эмоционально нейтральной беседы, то вам придется потрудиться, чтобы точно вспомнить, после какого момента это произошло.
Скорее всего, эти воспоминания будут искажены. А вот события и слова после оскорбления вы, вероятно, воспроизведете довольно точно. То же самое касается любого травматического события — например, автомобильной катастрофы. То, что происходило до нее, вспоминается гораздо хуже, чем произошедшее после.
К такому выводу пришли психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США), выводы которых представлены в журнале Cognition and Emotion. Они провели два эксперимента. В первом участвовали 72 человека, а во втором (его провели для уточнения результатов первого) — 150. Сначала испытуемые посмотрели пары картинок, имитирующих цепочку неких воспоминаний. Половина изображений должна была вызвать негативные эмоциональные реакции, другая половина носила нейтральный характер.
Чтобы участники лучше запомнили картинки, их попросили мысленно представить себя в изображенных местах и придумать для них креативную сюжетную линию, которая связала бы события воедино. Это поспособствовало ощущению у испытуемых, что между парами картинок в самом деле существует значимая связь.
Спустя час участники и первого, и второго эксперимента вновь посмотрели пары изображений из общей серии. Психологи спросили их о каждой из таких пар: появилась вторая картинка перед первой или сразу после нее? Результаты обоих экспериментов оказались одинаковыми. Способность испытуемых точно размещать второе изображение улучшалась, когда негативные воспоминания появлялись раньше нейтральных на временной шкале.
Если участникам сначала показывали изображение, которое вызывало у них негативные эмоции, то они лучше запоминали нейтральные картинки после этого. Если же испытуемым в первую очередь демонстрировали изображения, которые не несли никакого эмоционального подтекста, а во вторую — картинки с неприятными образами, то они хуже запоминали первые.
Эти результаты довольно неожиданны, ведь интуитивно кажется, что с точки зрения эволюционных адаптивных механизмов мы должны лучше запоминать те события, которые предшествовали травматическим. Если вас укусит змея, полезно понимать, что вы сделали перед этим, чтобы в следующий раз минимизировать риски. Разумеется, вашей ответственности в произошедшем может и не быть, но если она есть, событие лучше предотвратить, а для этого важно помнить историю до начала часа икс.
Знание того, что на самом деле все обстоит с точностью до наоборот, важно для восстановления хронологии событий при психотерапии посттравматического стрессового расстройства. К тому же эта информация будет полезна следственным органам для корректной работы со свидетелями.
Астрономы впервые получили и изучили спектр чрезвычайно яркой галактики в молодой Вселенной — объекта GN-z11, который долгое время оставался самой древней галактикой. Теперь ученые подтвердили, что в ее центре находится сверхмассивная черная дыра — пока что древнейшая из обнаруженных во время наблюдений.
Долгое время для исследователей оставалось загадкой, как именно тихоходки запускают анабиоз, при котором их тело высыхает и выглядит словно безжизненный шар. В таком состоянии эти животные могут переносить холод, голод, засуху на протяжении нескольких лет. К ответу на вопрос приблизились американские биологи.
Американские исследователи выяснили, почему собаки с большими размерами тела живут меньше, чем их более мелкие собратья.
Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Дрон-рейсинг: лицо спорта будущего
Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто
Самый краткий курс: как перестать беспокоиться и пережить взрыв ядерной бомбы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии