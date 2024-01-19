События после катастрофы запомнились лучше, чем до нее

Американские психологи пришли к выводу, что люди гораздо лучше запоминают то, что произошло после каких-то травматических событий, чем то, что было до них.

Изучение травматических воспоминаний — сложная задача, поскольку мозг устроен так, что обычно он вытесняет или «редактирует» все негативное, произошедшее с нами. Если не сразу, то со временем. Например, если кто-то неожиданно оскорбит вас во время эмоционально нейтральной беседы, то вам придется потрудиться, чтобы точно вспомнить, после какого момента это произошло.

Скорее всего, эти воспоминания будут искажены. А вот события и слова после оскорбления вы, вероятно, воспроизведете довольно точно. То же самое касается любого травматического события — например, автомобильной катастрофы. То, что происходило до нее, вспоминается гораздо хуже, чем произошедшее после.

К такому выводу пришли психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США), выводы которых представлены в журнале Cognition and Emotion. Они провели два эксперимента. В первом участвовали 72 человека, а во втором (его провели для уточнения результатов первого) — 150. Сначала испытуемые посмотрели пары картинок, имитирующих цепочку неких воспоминаний. Половина изображений должна была вызвать негативные эмоциональные реакции, другая половина носила нейтральный характер.

Чтобы участники лучше запомнили картинки, их попросили мысленно представить себя в изображенных местах и придумать для них креативную сюжетную линию, которая связала бы события воедино. Это поспособствовало ощущению у испытуемых, что между парами картинок в самом деле существует значимая связь.

Спустя час участники и первого, и второго эксперимента вновь посмотрели пары изображений из общей серии. Психологи спросили их о каждой из таких пар: появилась вторая картинка перед первой или сразу после нее? Результаты обоих экспериментов оказались одинаковыми. Способность испытуемых точно размещать второе изображение улучшалась, когда негативные воспоминания появлялись раньше нейтральных на временной шкале.

Если участникам сначала показывали изображение, которое вызывало у них негативные эмоции, то они лучше запоминали нейтральные картинки после этого. Если же испытуемым в первую очередь демонстрировали изображения, которые не несли никакого эмоционального подтекста, а во вторую — картинки с неприятными образами, то они хуже запоминали первые.

Эти результаты довольно неожиданны, ведь интуитивно кажется, что с точки зрения эволюционных адаптивных механизмов мы должны лучше запоминать те события, которые предшествовали травматическим. Если вас укусит змея, полезно понимать, что вы сделали перед этим, чтобы в следующий раз минимизировать риски. Разумеется, вашей ответственности в произошедшем может и не быть, но если она есть, событие лучше предотвратить, а для этого важно помнить историю до начала часа икс.

Знание того, что на самом деле все обстоит с точностью до наоборот, важно для восстановления хронологии событий при психотерапии посттравматического стрессового расстройства. К тому же эта информация будет полезна следственным органам для корректной работы со свидетелями.

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