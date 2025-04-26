Корица повлияла на усвоение лекарств

Корицу используют и как пряность, и как биологически активную добавку к пище. Однако ученые из США и Италии выяснили, что она способна ухудшить действие некоторых лекарств.

Биологически активным добавкам к пище (БАД) посвящено большое количество современных исследований. Согласно одному из них, витамин В3 способен повысить риск рака. При этом авторы другой работы показали, что БАД и «здоровое питание» вроде протеиновых батончиков действительно помогает восполнять дефициты необходимых организму питательных веществ.

Специалисты из Университета Миссисипи в США и Миланского университета в Италии изучили влияние корицы на организм человека и обнаружили, что она может снижать эффективность некоторых лекарств. Результаты исследования появились в научном журнале Food Chemistry: Molecular Sciences.

Авторы публикации анализировали свойства масла корицы, коричной кислоты и коричного альдегида — главного активного компонента корицы. Все эти вещества используют в медицине, парфюмерии или кулинарии. Например, масло корицы применяют как противогрибковое или антибактериальное средство, а также как ароматизатор в продуктах питания и напитках.

Исследователи обнаружили, что у коричного альдегида очень высокая биодоступность: при попадании в человеческий организм усваивается 100% этого вещества. При этом и непосредственно коричный альдегид, и такие продукты, как коричное масло и коричная кислота, активируют рецепторы ксенобиотиков — чужеродных для организма химических соединений, которые искусственно синтезируются человеком. К таким соединениям относятся препараты бытовой химии, пестициды и некоторые лекарственные средства.

Когда активируются рецепторы ксенобиотиков, организм с большей вероятностью подавляет действие этих веществ и выводит их. Если употреблять корицу в большом количестве (например, в форме высококонцентрированной пищевой добавки), можно навредить здоровью — особенно при хронических заболеваниях.

«Люди, страдающие хроническими заболеваниями, в частности гипертонией, сахарным диабетом, раком, артритом, астмой, ожирением, ВИЧ, СПИД или депрессией, должны быть осторожны при употреблении корицы или любых других добавок. Необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо пищевые добавки вместе с назначенными лекарствами», — пояснили авторы исследования.

Ученые также отметили, что не все виды корицы действуют на организм одинаково. Например, кассия — более дешевая ее разновидность, молотую кору которой чаще всего продают в магазинах, — содержит большое количество кумарина, разжижающего кровь. Однако «настоящая» корица не так опасна.

«Настоящая корица из Шри-Ланки менее опасна из-за пониженного содержания кумарина. Антикоагулянтные свойства этого вещества могут навредить людям, которые принимают препараты, разжижающие кровь», — отметили исследователи.

Так или иначе, авторы статьи планируют продолжать исследования, чтобы уточнить влияние корицы на человека. Кроме того, они считают важным выявить возможные типы взаимодействия между разными травами и лекарственными препаратами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.