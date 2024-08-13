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Умывальники оказались рассадниками опасных микробов
Мыть руки важно для предотвращения инфекций. Но насколько чисты раковины, которыми люди при этом пользуются? Недавнее исследование показало, что в биопленке — слизистой субстанции, которую порой можно обнаружить вокруг сливных отверстий и кранов раковин, — живут целые сообщества бактерий. Многие из них способны вызывать тяжелые болезни, в том числе смертельные.
Изучить, какие микробы обитают в умывальниках, решили специалисты Университета Флиндерса (Австралия). В рамках научной работы, статью о которой опубликовал журнал Science of the Total Environment, исследователи собрали пробы из 11 раковин жилых домов и девяти умывальников больниц своего региона. В итоге получили 40 образцов, взятых вокруг кранов и стоков раковин.
Последующий анализ с помощью генетических и других методов исследования выявил в пробах до 250 различных типов микроорганизмов, ряд из которых оказались патогенными. Среди них обнаружили возбудителей пневмонии, «болезни легионеров», раневых и других инфекций. Вероятно, опасные бактерии попали на поверхности умывальников при мытье грязных рук, с водой из водопровода или биологическими отходами.
Ученые отметили, что микробные сообщества из домашних раковин отличались повышенным разнообразием по сравнению с больничными. Это объяснили тем, что умывальники в медучреждениях регулярнее моют и дезинфицируют.
Также в образцах из домашних умывальников в большем количестве присутствовали легионеллы (Legionella). В этот род патогенных грамотрицательных бактерий из класса Gammaproteobacteria входят возбудители легионеллеза, или «болезни легионеров», — острого инфекционного заболевания с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения, полиорганной недостаточностью.
По данным ВОЗ, смертность при легионеллезе в среднем составляет от пяти до 10 процентов, но у пациентов с иммунодефицитными состояниями, не получающих лечения, она может достигать 40–80 процентов.
В природе Legionella встречается в почве и водоемах, но если бактерия появляется в созданных человеком водных системах, то она способна вызвать тяжелые формы пневмонии. Инфекция попадает в организм при прямом контакте с зараженной водой или при вдыхании ее паров.
В конце июля 2024 года в Мельбурне, втором по величине австралийском городе после столичного Сиднея, произошла крупная вспышка легионеллеза. По информации местных СМИ, общее число заболевших превысило 100 человек, двое из которых умерли. Источником инфекции власти назвали градирни — специальные установки для охлаждения большого количества воды — в пригородах Мельбурна.
Кроме того, в прошлом году сообщалось о вспышке легионеллеза на юге Польши, недалеко от границы с Украиной. В Роспотребнадзоре тогда заявили, что риски завоза и заболевания легионеллезом на территории России исключены.
С учетом результатов австралийские ученые заключили, что домашние раковины могут быть упускаемым источником патогенов, и напомнили о необходимости регулярно дезинфицировать поверхности ванных комнат. Также авторы рекомендовали продолжить исследования в этой области для снижения потенциальных рисков.
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