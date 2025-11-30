  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
30 ноября, 13:20
Максим Абдулаев
8

Биологи нашли систему принудительного роста вниз у растений

❋ 3.6

Американские ботаники выяснили, что ориентация растений в пространстве — результат конкуренции двух противоположных сигнальных систем, а не простого стремления расти вверх. Они описали белок SLQ1, который активно заставляет стебель расти вниз. Это открытие меняет представление о гравитропизме: оказалось, растения балансируют между сигналами «вверх» и «вниз».

Биология
# ботаника
# мутации
# растения
# рост
Растение Arabidopsis thaliana с отключенными генами LAZY / © Yoshihara Spalding

Способность растений определять гравитацию и расти против нее (отрицательный гравитропизм) зависит от белков семейства LAZY. В специальных клетках-статоцитах есть статолиты — тяжелые зерна крахмала, связанные с белками LAZY. Под действием гравитации они опускаются на нижнюю стенку клетки, где белки связываются с клеточной мембраной и меняют поток растительного гормона ауксина, заставляя стебель изгибаться и расти вверх.

Растения-мутанты, у которых удалены гены этого семейства (так называемые lazy, или «ленивые» мутанты), теряют способность расти вертикально и стелются по земле. Ранее считалось, что это происходит из-за потери гравитационного ориентира: растение просто «падает» и растет горизонтально.

Авторы статьи, опубликованной в журнале PNAS, провели генетический скрининг мутантов модельного растения Arabidopsis, лишенных всех основных генов LAZY. Целью было найти такую дополнительную мутацию, которая «починила» бы сломанный механизм гравитации.
Удалось обнаружить растение, которое, несмотря на отсутствие белков LAZY, снова начало расти вертикально. Генетический анализ показал, что причиной «исцеления» стала мутация в гене, который авторы научной работы назвали SLQ1 (Suppressor of Lazy Quadruple 1). Исследователи изучили структуру белка SLQ1, определили его локализацию в клетке и проверили, как он взаимодействует с гормоном ауксином.

Исследование показало, что «ленивые» растения растут по земле не из-за слабости или потери ориентации, а из-за активной работы белка SLQ1. В отсутствие белков LAZY он перехватывает управление и направляет поток ауксина таким образом, что растение прижимается к почве (положительный гравитропизм).

Выяснилось следующее. В нормальном растении работают обе системы: мощный сигнал LAZY тянет стебель вверх, а более слабый сигнал SLQ1 тянет его вниз. LAZY побеждает, и растение растет вертикально. Белок SLQ1 работает в паре с белком SETH6. Они образуют комплексы в местах контакта эндоплазматического ретикулума и клеточной мембраны, влияя на транспорт гормонов.

Самым неожиданным открытием стало то, что при отключении и системы «вверх» (LAZY), и системы «вниз» (SLQ1) растение не потеряло ориентацию полностью. Оно сохранило слабую способность расти вверх. Механизм определения гравитации, независимый от LAZY, еще только предстоит изучить.

Рост растения — это не выполнение одной команды, а динамическое равновесие («перетягивание каната») между противоборствующими молекулярными путями. Изменяя баланс между белками LAZY и SLQ1, растение может точно настраивать угол роста ветвей, что необходимо для создания оптимальной архитектуры кроны. Дальнейшее изучение механизма, независимого от LAZY, может привести к полному пересмотру теории гравитропизма.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
16 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# ботаника
# мутации
# растения
# рост
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Когда решения основаны на данных: как доказательная медицина меняет лечение диабета
Университет ИТМО
Санкт-Петербург
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Планы на будущее: искусство в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Конференция
02 Дек
Бесплатно
XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»
МГУ
Москва
Лекция
02 Дек
900
Китообразные: от наземных предков к властителям океанов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Дек
750
Смутное время (1604—1613 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Дек
1000
История нашего алфавита
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
1500
Сознание и мозг: от теории до эксперимента
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
29 ноября, 11:09
Любовь С.

Железные метеориты подтвердили роль Юпитера, как главного «архитектора» Солнечной системы

Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.

Астрономия
# железные метеориты
# изотопный анализ
# метаанализ
# планеты
# Солнечная система
# хондриты
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
26 ноября, 16:18
ФизТех

Тайная архитектура пьезокерамики: как атомная симметрия породила уникальные свойства материалов

Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.

ФизТех
# атомная структура
# керамика
# кристаллическая решетка
# материал
# пьезоэлектрика
# структура
26 ноября, 17:00
Курчатовский институт

Ученые разработали штамм цианобактерии, способный поглощать в три раза больше фосфора из сточных вод

Фосфор – элемент, играющий ключевую роль в росте растений. В сельском хозяйстве он используется в составе многих минеральных удобрений. В то же время фосфор, содержащийся в сточных водах — серьезный загрязнитель, который при попадании в водоемы нарушает баланс экосистем и вызывает цветение водорослей. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Южного федерального университета предложили новый экологичный способ выделения фосфора из сточных вод с помощью фотосинтезирующих микроорганизмов.

Курчатовский институт
# бактерии
# биоуголь
# сточные воды
# фосфор
# цианобактерии
# экология
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи нашли систему принудительного роста вниз у растений

    30 ноября, 13:20

  2. Генетики раскрыли маршрут первых жителей Австралии

    30 ноября, 11:35

  3. Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

    29 ноября, 12:42

  4. Железные метеориты подтвердили роль Юпитера, как главного «архитектора» Солнечной системы

    29 ноября, 11:09
Выбор редакции

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

29 ноября, 12:42

Последние комментарии

Dmitriy Dorian
16 минут назад
Александр, а вот и здравомыслие в оценке перспектив космонавтики пало под влиянием теорий заговоров... В общем, обычный тренд для стремительно

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Dmitriy Dorian
20 минут назад
Андрей, прекратите вашу ура-патриотическую истерику! Через полгода-год запуски возобновятся! :)

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Влад Катковский
27 минут назад
Тем временем Россия только делает эскизы многоразовых ступеней и запускает ракеты 50 летней давности, дай бог раз 15 за год.

Китай подготовил к запуску сразу три многоразовые ракеты

SK ANTEY
38 минут назад
Sergo, в том то и дело, что собирает быстро и калькулирует информацию с частичным анализом на основе данных , которые существуют, поэтому

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Александр Березин
1 час назад
Zolof, разница в ПН с этих двух космодромов -- первые проценты от полезной нагрузки. То есть речь идет о величинах незначительных -- особенно на фоне

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Александр Березин
1 час назад
Гаврилов, простая металлоконструкция? Там гидравлика встроенная, на секундочку. Телескопически выдвигающиеся элементы. Во всей стране такую

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Александр Березин
1 час назад
Андрей, "Сколько высокомерного пафоса! Ах, всё пропало! " Процитируйте кусок текста. в котором было бы написано "Ах, всё пропало! " "Стандартная

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Константин Антонов
1 час назад
Макс, задницей своей при власти они заинтересованы в первую очередь, такая же тоталитарная помойка

В Китае построили тоннелепроходческий комплекс для сооружения крупнейшего в мире подводного тоннеля под озером в Ухане

Валерий Коняхин
2 часа назад
Прочитал статью. Посмотрел на комменты. Сделал вывод: как много в русском интернете всезнающий дураков. Огорчился. Нет. Я не автора имел ввиду.

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Al Ko
2 часа назад
Прям моделирование гонки вооружений в миниатюре.

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Edil Edil
2 часа назад
igordata, Это большой вопрос: 1. Генетические исследования на порядки дороже, чем телефон; 2. Препараты от ожирения в ок 1 000 раз дороже себестоимости

Дизайнерские дети: ожидать ли нам ГМО-поколения?

Сергей Механик
2 часа назад
Емельян, искренне рад, что вы тоже дружите с реальностью. Действительно очевидно и общеизвестно, что большинство серьезных покупателей относятся

Экономисты заметили кризис в китайской электромобильной отрасли

Daniel
3 часа назад
pro1000pro, губами уничтожь, чмо

Космические силы США запустили реализацию программы «Золотой купол», заключив первые контракты

Rudolf 123
3 часа назад
Евгений, сказочникам бомжам твоим по приезду жильё сразу выдали? 🤣🤣🤣🤣Дай угадаю... Как только переехали из Орла в Германию стали миллионерами и

Инфографика: стоимость коммунальных услуг в разных странах

олг га
3 часа назад
Дмитрий, всё просрали до Рогозина.Его поставили стабилизировать положение,чтобы новое финансирование не растащили ,как до него.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

олг га
3 часа назад
Alexandris, если бы у нас прошла цветная революция и привели к престолу лёху анального,вместе с каклами бы шагали уже на войну с Китаем

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

олг га
3 часа назад
Алекс, делают под наши программы ,в том числе оборонные

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Dmitr Sha
3 часа назад
Алекс, конструкция 🇨🇳 практичнее. С этих лепестков обслуживают много более мощные ракеты

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

олг га
3 часа назад
Alexandris, зачем так грубо,там просто вытаптывают у поле сааамые большие у мире трезубы.А разумнее было сушить помёт на зиму.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

олг га
3 часа назад
Xopc, там у власти только КПК,а что они строят смотрите заявления последнего съезда. Там давно уже "пусть расцветают все цветы" кроме паразитов.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно