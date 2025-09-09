Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Экономисты заметили кризис в китайской электромобильной отрасли

На первый взгляд кажется, что индустрия электромобилей в Китае переживает беспрецедентный бум: машины стали дешевле, а потребители более склонны покупать их, чем, например, продукцию Tesla. Однако эта тенденция может привести к кризису.

Производство электромобилей BYD / © BYD

По данным New York Times, ожесточенная конкуренция между примерно 50 ведущими производителями электромобилей в Китае привела к многократному снижению цен в маниакальной погоне за новыми покупателями. Это создает колоссальные финансовые трудности: многие заводы неспособны расплатиться с поставщикам оборудования и деталей.

Интересно, что сегодня в Китае неограниченный свободный рынок снижает цены настолько, что это ставит под угрозу автомобильный сектор; в США, с другой стороны, автомобильная промышленность полностью управляется устоявшимися игроками, и в конце 2008 года ей потребовалась масштабная финансовая помощь, чтобы удержаться на плаву.

Власти Китая, где финансовые и производственные процессы совершенно иные, явно надеются избежать подобного кризиса. Правительство уже начало кампанию против «инволюции» — цикла чрезмерной конкуренции, ведущего к неустойчивой дефляции и снижению цен.

Как сообщило информационное агентство Associated Press, 17 китайских автопроизводителей, включая BYD, который в 2024 году обогнал Tesla и стал крупнейшим в мире производителем электромобилей, обещали выплатить долги поставщикам запчастей в течение 30 дней с момента получения товара. Однако недавний отчет о соблюдении требований показал, что обещания пока не выполнены: только три автопроизводителя, частично или полностью принадлежащие государству, разработали планы выплат.

Значительная часть проблемы «инволюции», которая, по словам экономистов, наносит ущерб другим отраслям — включая сталелитейную, аккумуляторную и нефтехимическую, — заключается в том, что участники китайской электромобильной промышленности устроили гонку за доминирование, а не за прибыль. В то же время Пекин обеспокоен тем, что если производители электромобилей продолжат брать кредиты у государственных банков, чтобы наращивать выпуск, это может привести к экономическому кризису.