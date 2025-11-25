О мероприятии

В рамках 18 сессий участники Конгресса обсудят создание новых форматов профориентации и целевого обучения для разных отраслей экономики, переосмысление роли аграрного образования, условия для роста российского инновационного бизнеса и стратегии выхода технологичных компаний на рынки стран БРИКС+, восстановление полного инновационного цикла на базе эффективных механизмов государственной поддержки, а также роль вузов в подготовке квалифицированных специалистов и лидеров новой экономики и значение культурных достижений в укреплении международного позиционирования нашей страны. Кроме этого, впервые на площадке Конгресса будет работать территория «Научи примером». Ее спикеры в интерактивных форматах продемонстрируют как инновационный менталитет работает в реальных проектах, позволяя гостям Конгресса, стать активными участниками диалога.

На пленарном заседании «Три кита перезагрузки миросистемы: наука, бизнес, культура» спикеры обсудят как союз науки, бизнеса и культуры может способствовать развитию экономики страны и какой международный опыт может обогатить национальную модель инновационного развития. Также в фокусе внимания будут направления, обладающие наибольшим потенциалом для синергетического прорыва за счет объединения компетенций трех важнейших сфер человеческой деятельности – науки, бизнеса и культуры – в реализации задач достижения технологического лидерства. К участию в пленарном заседании приглашены помощник президента РФ Владимир Мединский, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, исполнительный вице-президент MODENA Group Майкл Джизхар, генеральный директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова.

В рамках выставочной территории Конгресса будут развернуты три экспозиции. Инновационные решения и образцы продукции, созданные на высокотехнологичных производствах, представит Ассоциация «Национальных чемпионов». Фотовыставка работ финалистов международного конкурса «Картина мира», организованного «Иннопрактикой» и Государственной Третьяковской галереей в 2025 году, продемонстрирует понимание молодыми художниками из разных стран ценностей современного мира. Выставка произведений искусства арт-проекта «Россия. Сила природных ресурсов» покажет мощь и красоту того, что дает нам природа: газа, воды, атомной энергии и полезных ископаемых. Это авангардные картины и скульптуры, созданные талантливой художницей Натальей Земляной.

