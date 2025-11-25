Уведомления
Слушатели узнают, как союз науки, бизнеса и культуры может способствовать развитию экономики страны.
О мероприятии
В рамках 18 сессий участники Конгресса обсудят создание новых форматов профориентации и целевого обучения для разных отраслей экономики, переосмысление роли аграрного образования, условия для роста российского инновационного бизнеса и стратегии выхода технологичных компаний на рынки стран БРИКС+, восстановление полного инновационного цикла на базе эффективных механизмов государственной поддержки, а также роль вузов в подготовке квалифицированных специалистов и лидеров новой экономики и значение культурных достижений в укреплении международного позиционирования нашей страны. Кроме этого, впервые на площадке Конгресса будет работать территория «Научи примером». Ее спикеры в интерактивных форматах продемонстрируют как инновационный менталитет работает в реальных проектах, позволяя гостям Конгресса, стать активными участниками диалога.
На пленарном заседании «Три кита перезагрузки миросистемы: наука, бизнес, культура» спикеры обсудят как союз науки, бизнеса и культуры может способствовать развитию экономики страны и какой международный опыт может обогатить национальную модель инновационного развития. Также в фокусе внимания будут направления, обладающие наибольшим потенциалом для синергетического прорыва за счет объединения компетенций трех важнейших сфер человеческой деятельности – науки, бизнеса и культуры – в реализации задач достижения технологического лидерства. К участию в пленарном заседании приглашены помощник президента РФ Владимир Мединский, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, исполнительный вице-президент MODENA Group Майкл Джизхар, генеральный директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова.
В рамках выставочной территории Конгресса будут развернуты три экспозиции. Инновационные решения и образцы продукции, созданные на высокотехнологичных производствах, представит Ассоциация «Национальных чемпионов». Фотовыставка работ финалистов международного конкурса «Картина мира», организованного «Иннопрактикой» и Государственной Третьяковской галереей в 2025 году, продемонстрирует понимание молодыми художниками из разных стран ценностей современного мира. Выставка произведений искусства арт-проекта «Россия. Сила природных ресурсов» покажет мощь и красоту того, что дает нам природа: газа, воды, атомной энергии и полезных ископаемых. Это авангардные картины и скульптуры, созданные талантливой художницей Натальей Земляной.
Господствующая версия происхождения Луны требует столкновения Земли с другой планетой. Ученые попытались вычислить, откуда гипотетическая Тейя для этого должна была появиться. И пришли к выводу, что она вряд ли прибыла издалека.
Исследователи из Великобритании и Танзании разработали метод автоматической классификации львиных вокализаций с помощью машинного обучения. Новый подход позволил не только уточнить структуру рева, выделив в нем ранее неизвестный элемент, но и повысить точность идентификации отдельных особей до 87%. Попутно выяснилось, что хищники из разных регионов Африки «разговаривают» по-разному.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
