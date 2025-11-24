Слушатели узнают, каким может быть самое большое произведение искусства в космосе, и что художник может делать в космосе прямо сейчас.

О мероприятии

Как сделать скульптуру из астероида? Построить фейерверк из цепочек комет? Создать скульптуру из планетарной туманности? На что художников может вдохновить черная дыра?

О том, как изменится искусство, когда людям станет доступна вся энергия Солнца, и что станет инструментом художников в границах солнечной системы, расскажет художник Ростан Тавасиев. Если человеческая цивилизация будет развиваться и космическая экспансия будет продолжена, человечество сможет творить в пространстве Вселенной. Опираясь на шкалу развития цивилизаций, предложенную советским ученым Николаем Семеновичем Кардашевым, лектор рассмотрит, какие космические объекты будут доступны художникам, по мере движения человечества по этой шкале. Слушатели узнают, каким может быть самое большое произведение искусства в космосе, и что художник может делать в космосе прямо сейчас.

