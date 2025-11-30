  • Добавить в закладки
30 ноября, 11:35
Игорь Байдов
226

Генетики раскрыли маршрут первых жителей Австралии

❋ 4.3

В далеком прошлом группы людей предприняли одно из самых отважных путешествий в истории человечества. Они осмелились пересечь бурные морские течения на примитивных плавательных средствах, направляясь к доисторическому материку Сахул — территории, которая сегодня разделена на Австралию, Новую Гвинею и Тасманию. Долгое время ученые спорили, когда и каким маршрутом эти отважные мореплаватели добрались до новых земель. По-видимому, ответить на этот вопрос получилось у международной команды генетиков.

Антропология
# Аборигены
# Австралия
# Сахул
Австралия
На территорию современной Австралии люди пришли двумя разными путями / © Helen Farr and Erich Fisher

Несколько десятков тысяч лет назад уровень мирового океана был значительно ниже, и многие участки суши, сейчас скрытые водой, представляли собой единые массивы. Юго-Восточная Азия была объединена в регион Сундаланд, а Австралия, Новая Гвинея и Тасмания образовывали гигантский южный континент — Сахул.

Но даже когда море сильно отступало и уровень воды падал, между Сундаландом и Сахулом все равно оставалась полоса островов, окруженных очень глубокими водами. Этот биогеографический регион назывался Уоллесия — он был настоящим препятствием на пути людей, стремящихся на юг. Между островами лежали широкие и глубокие проливы, что делало невозможным пешие переходы.

Чтобы попасть в Сахул, люди предпринимали опасные морские переправы протяженностью не менее 100 километров по открытому океану. Эти путешествия требовали не только отваги, но и развитых навыков мореплавания.

Археологи долго пытались понять, когда первые люди попали на Сахул. Одни специалисты полагают, что заселение произошло примерно 65000 лет назад. Мнение основано на данных, полученных во время раскопок стоянки Маджедбебе в Северной Австралии

Другие исследователи, в частности генетики, которые анализировали ДНК современных народов, чтобы узнать, когда их предки могли прийти в регион, считают, что это произошло 45000–50000 лет назад.

Кроме вопроса о времени, существовал и спор о маршруте. Согласно одной версии, заселение Сахула происходило через области, где сейчас находятся острова Тимор и Роти, так называемая гипотеза «Южного пути». Согласно другой версии, маршрут пролегал по «Северному пути» — через Филиппины и Сулавеси в Новую Гвинею. Вторая гипотеза казалась более убедительной. В ее поддержку говорили археологические находки, например, недавно обнаруженные каменные орудия на Сулавеси, возраст которых превышает миллион лет, что доказывает давнее присутствие гоминид в этом регионе.

Чтобы понять, какой именно путь привел людей на Сахул, международная команда генетиков под руководством Мартина Ричардса (Martin Richards) из Университета Хаддерсфилда в Великобритании провела генетический анализ. Ученые проанализировали 2456 митохондриальных геномов коренных жителей Австралии, Новой Гвинеи, народов западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Митохондриальный геном — последовательности митохондриальной ДНК, используемые для реконструкции материнских линий и датировки событий.

Исследователи построили подробное генеалогическое древо, а затем с помощью метода «молекулярных часов» определили время ключевых событий. Этот метод позволяет понять, как часто в ДНК происходят небольшие изменения, и по этим изменениям можно вычислить, когда жил общий предок той или иной группы.

Расчеты показали, что предковые линии коренных народов Австралии и Новой Гвинеи, а также групп из Юго-Восточной Азии разделились примерно 60000 лет назад. Эта дата указывает на период, когда предки австралийских аборигенов и папуасов могли начать свой самостоятельный путь в сторону Сахула, отделившись от других ветвей. 

Данные команды Ричардса близки к оценкам археологов, которые ранее утверждали, что заселение Австралии произошло примерно 65000 лет назад. 

Но самое интересное открытие касается маршрутов. Анализ распределения генетических линий показал, что люди двигались к Сахулу не одним, а двумя разными путями одновременно. Речь идет о гипотезах «Северного и Южного пути».

Так, согласно авторам научной работы, основным был северный путь. Большинство будущих колонистов прошли через северную часть Индонезии и Филиппины, достигнув Сулавеси, а затем и Новой Гвинеи. Южным путем воспользовалось гораздо меньше людей. Они двигались через южную часть Индонезии (включая острова Тимор и Роти) и Сундаланд. Иными словами, люди шли не одной группой, а двумя разными потоками сразу. Это открытие подтверждает, что миграция была масштабным процессом и что древние мореплаватели обладали достаточными навыками для преодоления сложных морских преград.

Ричардс и его коллеги также выяснили, что миграция не была односторонней. Ученые обнаружили древнюю новогвинейскую генетическую линию в захоронении возрастом 1700 лет на острове Сулавеси. Эта находка доказывает, что потомки первых поселенцев Сахула спустя тысячелетия после заселения континента, поддерживали контакты с островами Юго-Восточной Азии и совершали обратные путешествия, оставляя свой генетический след на пройденных территориях. 

Генетический анализ также рассказал, что вскоре после прибытия в Сахул мореходы довольно быстро двинулись дальше на восток. Морские группы вышли к территории современных Соломоновых Островов. То есть люди не задерживались на одном месте. Они исследовали новые земли, продвигались вдоль берегов и осваивали острова.

Научная работа опубликована в журнале Science Advances.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
441 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Комментарии

Последние комментарии

Александр Березин
34 секунды назад
Гаврилов, простая металлоконструкция? Там гидравлика встроенная, на секундочку. Телескопически выдвигающиеся элементы. Во всей стране такую

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Александр Березин
2 минуты назад
Андрей, "Сколько высокомерного пафоса! Ах, всё пропало! " Процитируйте кусок текста. в котором было бы написано "Ах, всё пропало! " "Стандартная

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Константин Антонов
25 минут назад
Макс, задницей своей при власти они заинтересованы в первую очередь, такая же тоталитарная помойка

В Китае построили тоннелепроходческий комплекс для сооружения крупнейшего в мире подводного тоннеля под озером в Ухане

Валерий Коняхин
1 час назад
Прочитал статью. Посмотрел на комменты. Сделал вывод: как много в русском интернете всезнающий дураков. Огорчился. Нет. Я не автора имел ввиду.

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Al Ko
1 час назад
Прям моделирование гонки вооружений в миниатюре.

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Edil Edil
1 час назад
igordata, Это большой вопрос: 1. Генетические исследования на порядки дороже, чем телефон; 2. Препараты от ожирения в ок 1 000 раз дороже себестоимости

Дизайнерские дети: ожидать ли нам ГМО-поколения?

Сергей Механик
1 час назад
Емельян, искренне рад, что вы тоже дружите с реальностью. Действительно очевидно и общеизвестно, что большинство серьезных покупателей относятся

Экономисты заметили кризис в китайской электромобильной отрасли

Daniel
1 час назад
pro1000pro, губами уничтожь, чмо

Космические силы США запустили реализацию программы «Золотой купол», заключив первые контракты

Rudolf 123
2 часа назад
Евгений, сказочникам бомжам твоим по приезду жильё сразу выдали? 🤣🤣🤣🤣Дай угадаю... Как только переехали из Орла в Германию стали миллионерами и

Инфографика: стоимость коммунальных услуг в разных странах

олг га
2 часа назад
Дмитрий, всё просрали до Рогозина.Его поставили стабилизировать положение,чтобы новое финансирование не растащили ,как до него.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

олг га
2 часа назад
Alexandris, если бы у нас прошла цветная революция и привели к престолу лёху анального,вместе с каклами бы шагали уже на войну с Китаем

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

олг га
2 часа назад
Алекс, делают под наши программы ,в том числе оборонные

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Dmitr Sha
2 часа назад
Алекс, конструкция 🇨🇳 практичнее. С этих лепестков обслуживают много более мощные ракеты

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

олг га
2 часа назад
Alexandris, зачем так грубо,там просто вытаптывают у поле сааамые большие у мире трезубы.А разумнее было сушить помёт на зиму.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

олг га
2 часа назад
Xopc, там у власти только КПК,а что они строят смотрите заявления последнего съезда. Там давно уже "пусть расцветают все цветы" кроме паразитов.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

олг га
2 часа назад
Никита, мировая финансовая система,доллар можно выпускать для всего мира.Возможность его эмиссии гарантия могуществасша ,позволяет выкачивать

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Rudolf 123
3 часа назад
Евгений, да да.. ты себя утешаешь? 🤣

Инфографика: стоимость коммунальных услуг в разных странах

Серж Блек
3 часа назад
Юрий, не нервничайте. Просто многие понимают что гробить ресурсы и людей который год вместо развиваться и терять на дурь драгоценное время

В Китае построили тоннелепроходческий комплекс для сооружения крупнейшего в мире подводного тоннеля под озером в Ухане

Андрей
3 часа назад
Все зависит от населения . 10 человек могут построить велосипед детский ,а 1000 автомобиль . А вот население которое убывает с каждым годом зависит от

В Китае построили тоннелепроходческий комплекс для сооружения крупнейшего в мире подводного тоннеля под озером в Ухане

Серж Блек
3 часа назад
Zibani, дальнему востоку же :) они быренько такими машинками наковыряют тоннелей в туда и каак попрут десятками миллионов :)

В Китае построили тоннелепроходческий комплекс для сооружения крупнейшего в мире подводного тоннеля под озером в Ухане

Самые обсуждаемые

