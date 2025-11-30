Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Генетики раскрыли маршрут первых жителей Австралии
В далеком прошлом группы людей предприняли одно из самых отважных путешествий в истории человечества. Они осмелились пересечь бурные морские течения на примитивных плавательных средствах, направляясь к доисторическому материку Сахул — территории, которая сегодня разделена на Австралию, Новую Гвинею и Тасманию. Долгое время ученые спорили, когда и каким маршрутом эти отважные мореплаватели добрались до новых земель. По-видимому, ответить на этот вопрос получилось у международной команды генетиков.
Несколько десятков тысяч лет назад уровень мирового океана был значительно ниже, и многие участки суши, сейчас скрытые водой, представляли собой единые массивы. Юго-Восточная Азия была объединена в регион Сундаланд, а Австралия, Новая Гвинея и Тасмания образовывали гигантский южный континент — Сахул.
Но даже когда море сильно отступало и уровень воды падал, между Сундаландом и Сахулом все равно оставалась полоса островов, окруженных очень глубокими водами. Этот биогеографический регион назывался Уоллесия — он был настоящим препятствием на пути людей, стремящихся на юг. Между островами лежали широкие и глубокие проливы, что делало невозможным пешие переходы.
Чтобы попасть в Сахул, люди предпринимали опасные морские переправы протяженностью не менее 100 километров по открытому океану. Эти путешествия требовали не только отваги, но и развитых навыков мореплавания.
Археологи долго пытались понять, когда первые люди попали на Сахул. Одни специалисты полагают, что заселение произошло примерно 65000 лет назад. Мнение основано на данных, полученных во время раскопок стоянки Маджедбебе в Северной Австралии.
Другие исследователи, в частности генетики, которые анализировали ДНК современных народов, чтобы узнать, когда их предки могли прийти в регион, считают, что это произошло 45000–50000 лет назад.
Кроме вопроса о времени, существовал и спор о маршруте. Согласно одной версии, заселение Сахула происходило через области, где сейчас находятся острова Тимор и Роти, так называемая гипотеза «Южного пути». Согласно другой версии, маршрут пролегал по «Северному пути» — через Филиппины и Сулавеси в Новую Гвинею. Вторая гипотеза казалась более убедительной. В ее поддержку говорили археологические находки, например, недавно обнаруженные каменные орудия на Сулавеси, возраст которых превышает миллион лет, что доказывает давнее присутствие гоминид в этом регионе.
Чтобы понять, какой именно путь привел людей на Сахул, международная команда генетиков под руководством Мартина Ричардса (Martin Richards) из Университета Хаддерсфилда в Великобритании провела генетический анализ. Ученые проанализировали 2456 митохондриальных геномов коренных жителей Австралии, Новой Гвинеи, народов западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Митохондриальный геном — последовательности митохондриальной ДНК, используемые для реконструкции материнских линий и датировки событий.
Исследователи построили подробное генеалогическое древо, а затем с помощью метода «молекулярных часов» определили время ключевых событий. Этот метод позволяет понять, как часто в ДНК происходят небольшие изменения, и по этим изменениям можно вычислить, когда жил общий предок той или иной группы.
Расчеты показали, что предковые линии коренных народов Австралии и Новой Гвинеи, а также групп из Юго-Восточной Азии разделились примерно 60000 лет назад. Эта дата указывает на период, когда предки австралийских аборигенов и папуасов могли начать свой самостоятельный путь в сторону Сахула, отделившись от других ветвей.
Данные команды Ричардса близки к оценкам археологов, которые ранее утверждали, что заселение Австралии произошло примерно 65000 лет назад.
Но самое интересное открытие касается маршрутов. Анализ распределения генетических линий показал, что люди двигались к Сахулу не одним, а двумя разными путями одновременно. Речь идет о гипотезах «Северного и Южного пути».
Так, согласно авторам научной работы, основным был северный путь. Большинство будущих колонистов прошли через северную часть Индонезии и Филиппины, достигнув Сулавеси, а затем и Новой Гвинеи. Южным путем воспользовалось гораздо меньше людей. Они двигались через южную часть Индонезии (включая острова Тимор и Роти) и Сундаланд. Иными словами, люди шли не одной группой, а двумя разными потоками сразу. Это открытие подтверждает, что миграция была масштабным процессом и что древние мореплаватели обладали достаточными навыками для преодоления сложных морских преград.
Ричардс и его коллеги также выяснили, что миграция не была односторонней. Ученые обнаружили древнюю новогвинейскую генетическую линию в захоронении возрастом 1700 лет на острове Сулавеси. Эта находка доказывает, что потомки первых поселенцев Сахула спустя тысячелетия после заселения континента, поддерживали контакты с островами Юго-Восточной Азии и совершали обратные путешествия, оставляя свой генетический след на пройденных территориях.
Генетический анализ также рассказал, что вскоре после прибытия в Сахул мореходы довольно быстро двинулись дальше на восток. Морские группы вышли к территории современных Соломоновых Островов. То есть люди не задерживались на одном месте. Они исследовали новые земли, продвигались вдоль берегов и осваивали острова.
Научная работа опубликована в журнале Science Advances.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Ученые разработали штамм цианобактерии, способный поглощать в три раза больше фосфора из сточных вод
Фосфор – элемент, играющий ключевую роль в росте растений. В сельском хозяйстве он используется в составе многих минеральных удобрений. В то же время фосфор, содержащийся в сточных водах — серьезный загрязнитель, который при попадании в водоемы нарушает баланс экосистем и вызывает цветение водорослей. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Южного федерального университета предложили новый экологичный способ выделения фосфора из сточных вод с помощью фотосинтезирующих микроорганизмов.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Декабря, 2021
Операция «Новый год»: как в СССР праздник стал массовым
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии