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Ученые оживили древнее семя растения, упомянутого в Библии
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
В исследовании, опубликованном в журнале Communications Biology, ученые описали весь путь находки — от археологических раскопок и первых ростков до развития растения.
Радиоуглеродный анализ семени, обнаруженного в пещере в северной части Иудейской пустыни, показал, что он датируется 993-1202 годом нашей эры. Находку затем передали в Центр устойчивого сельского хозяйства (Израиль), где исследователи смогли его прорастить.
Сначала семя подготовили к посадке, обработав специальными растворами для стимуляции роста, после чего посадили в стерильную почву. Спустя пять недель появился первый росток, что само по себе стало значительным событием.
Принадлежность растения к роду Commiphora — семейству бурзеровых, известных своими смолистыми выделениями — установили с помощью секвенирования ДНК и филогенетического анализа. Хотя растение не совпадает ни с одним из известных науке видов, его ближайшими родственниками оказались три вида Commiphora из Южной Африки.
Эта связь удивительна, поскольку Commiphora обычно ассоциируется с регионами Африки, Мадагаскара и Аравийского полуострова.
Авторы научной работы предположили, что растение связано с «цори» — смолой, упомянутой в Библии и известной своими целебными свойствами. В отличие от других видов Commiphora, которые ценятся за их ароматические смолы, новое растение содержит мало ароматических соединений. А вот наличие в нем ранее неизвестной серии гликолипидов, которые могут обладать фармакологической активностью, предполагает, что растение использовали в лечебных целях.
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Исследователи выдвинули несколько гипотез о том, как семя оказалось в пещере. Его могли принести птицы или животные, но не исключено и участие людей, хранивших семена для для последующего применения. Команда планирует продолжить исследования, чтобы точно определить вид растения и изучить его свойства.
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