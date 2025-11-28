Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае построили тоннелепроходческий комплекс для сооружения крупнейшего в мире подводного тоннеля под озером в Ухане

На этой неделе в Чжэнчжоу (провинция Хэнань, центральный Китай) с производственной линии сошла современная тоннелепроходческая машина (ТПМ) «Чжэнсяньхао», которая вскоре будет задействована на участке Восточного озера в проекте тоннеля «Два озера» в Ухане.

Тоннелепроходческая машина (ТПМ) «Чжэнсяньхао» / © China news

Это будет самый длинный городской озерный тоннель в Китае и крупнейший в мире. Диаметр выработки машины составляет 15,09 метра, а общая длина — 115 метров. Комплекс способен быстро продвигаться в смешанных грунтах и эффективно минимизировать инженерные риски в сложных условиях.

Тоннелепроходческая машина (ТПМ) «Чжэнсяньхао» / © China news

Устройство оснащено инновационной системой обработки камня. Оно способно обеспечивать непрерывную проходку, точную сортировку и механизированную транспортировку валунов. Это прорывное решение для щитовой проходки в сложных галечниковых грунтах.

ТПМ разработана и изготовлена компанией China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd. (CREG) — крупнейшим в стране производителем тоннелепроходческих машин.