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9 часов назад
Александр Березин
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Атомные взрывы показали, что ученые переоценили деревья как борцов с потеплением

4.9

Применив радиоактивный углерод, оставшийся от взрывов ядерных бомб прошлого, исследователи обнаружили, что биопродуктивность земной растительности, поглощающей этот углерод, заметно выше, чем считалось ранее. В то же время, она, похоже, связывает углерод на сравнительно небольшое время, поэтому надежды остановить потепление посадкой лесов становятся все призрачнее.

Биология
# биосфера
# растения
# углекислый газ
# углерод-14
Углерод-14 от ядерных взрывов серьезно прояснил реальную ситуацию со способностью лесов связывать антропогенные выбросы углекислого газа / © Wikimedia Commons

Чтобы корректно предсказать будущий климат Земли, ученым надо знать, насколько большая часть углекислого газа из атмосферы связывается растениями. Иначе нельзя предсказать будущие концентрации СО2 и их влияние на температуры. Современные расчеты показывают, что растения связывают от 43 до 76 миллиардов тонн углерода в год. Это огромный разброс, на базе которого сколько-нибудь точные предсказания будущего затруднены. Наконец, понимание биопродуктивности земных растений полезно и для биологии как науки.

Авторы новой работы в Science предложили свой способ оценки этой продуктивности — по следам взрывов ядерных бомб прошлого. Только в атмосфере за время испытаний было взорвано более полутысячи таких зарядов, дающих в том числе углерод-14. Из-за малого срока жизни его легко связать именно с атомными боеприпасами.

Для этого ученые взяли период 1963-1967 годов, когда уже проводили атмосферные замеры концентрации углерода-14, но новых крупных атмосферных взрывов практически не было, а углерод от бомб в основном еще не успел ассимилироваться почвой (туда попадают остатки умерших растений). За счет этого удалось оценить общий объем «бомбового» углерода в газовой оболочке Земли в ту эпоху. На той же основе исследователи посчитали скорость ассимиляции этого углерода растениями.

В итоге оказалось, что чистая биопродуктивность наземных растений не ниже 80 миллиардов тонн (в эквиваленте чистого углерода) в год. Это эквивалентно почти паре сотен миллиардов тонн СО2. Более ранние оценки намного скромнее — от 43 до 76 миллиардов тонн углерода в год. То есть новая оценка примерно на треть больше усредненных более ранних.

Но оказалось, что растения не только быстрее поглощают углекислый газ из воздуха, но и быстро возвращают его в атмосферу. Судя по углероду-14, растительные остатки не «захоранивают» углерод в почве во многих частях земного шара, а сравнительно быстро разлагаются грибками, бактериями и другими организмами. Возможно, фактор, объясняющий и большее поглощение углерода растениями, и более быстрый его возврат в воздух, один и тот же: масса листьев растений, нарастающая и затем сгнивающая (после опадания) быстрее, чем остальные части растений.

«Многие стратегии борьбы с изменением климата опираются на растения и леса, которые должны связывать парниковый углекислый газ, изолируя его от экосистемы. Но наша работа показала, что углерод из живых растений вовсе не остается отсеченным так долго, как считалось ранее. Из этого следует, что потенциал такого способа удаления углерода ограничен…» — отметил Хизер Грэйвен, первый автор новой научной работы.

Ранее Naked Science писал о том, что посадка лесов вообще не дает ограничивающих эффектов для глобального потепления, поскольку в широтах выше 35-й леса больше нагревают планету (благо они темнее саванн, степей и тундр), чем охлаждают ее связыванием углекислого газа.

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Биология
# биосфера
# растения
# углекислый газ
# углерод-14
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Комментарии

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2 Комментария
Гена Пастухов
Гена Пастухов
6 минут назад
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Очевидно же, теперь надо уничтожать всех этих коварных врагов углерода: "разлагаются грибками, бактериями и другими организмами"
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Дмитрий Ярый
Дмитрий Ярый
2 часа назад
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Мне кажется озоновые дыры ночью эффективны.
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Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, считается что эта фраза принадлежит историку Карлу Хампе. Правда звучала несколько иначе. Die Geschichte kennt kein Wenn - история не знает слова

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Иван Колупаев
3 часа назад
Виктор, ситуация сейчас иная. Практически во всех отношениях, что автор перечислил как причины победы. Скрытное сосредоточение больших сил

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

mirok mirok
3 часа назад
Дмитрий, тут главное заявить погромче. Ни одного блока у Ролсройсов на земле даже еще нет, а уже на Луну собрались. Они эти реакторы с 2011г. по-моему

Rolls-Royce показала, как будет работать микрореактор с ядерной установкойRolls-Royce показала, как будет работать микрореактор с ядерной установкой

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Какой будет итоговый размер с защитой, насосами, турбиной, генератором и системой охлаждения? Не намного он меньше тех что на подводных лодках

Rolls-Royce показала, как будет работать микрореактор с ядерной установкойRolls-Royce показала, как будет работать микрореактор с ядерной установкой

Александр Березин
4 часа назад
Питон, "История не знает сослагательного наклонения. " Эту фразу, как я уже отмечал, никто никогда не говорил. Это выдуманная цитата. Более того:

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

Константин Зорькин
6 часов назад
Иван, с языка снял.

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Питон Удав
6 часов назад
Концовка странная. Если бы... История не знает сослагательного наклонения. Вермахт не просто так потерпел поражение - об этом же вся первая часть

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aRTUR Ko
7 часов назад
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Дмитрий Kuрueнко
8 часов назад
За пределами США эти теории особо и не пользовались популярностью, по крайней мере у нас. Сами придумали, сами поверили, сами опровергли. Умнички,

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Иван Колупаев
8 часов назад
То что включенный ноут теплый конечно никакого значения не играет.

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Александр Березин
9 часов назад
Виктор, " В отличие от южного направления, никаких крупных окружений здесь [Где? Про «север» было только в начале предыдущего абзаца]" На северной

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Потапов Сергей
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Как будто нехватает половины статьи с объяснением зачем оставлять запах выиесняя запах хозяина.

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Виктор Ларионов
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