Ученые сравнили аварийность беспилотных и управляемых людьми автомобилей

В целом у автомобилей с автономным управлением ниже риск дорожно-транспортных происшествий, но в некоторых ситуациях они попадают в аварии в несколько раз чаще обычного транспорта с людьми за рулем. Это показало новое крупное исследование о безопасности беспилотных машин на дорогах.

Авторы работы — ученые из Университета Центральной Флориды (США) — проанализировали статистику ДТП в штате Калифорния с участием беспилотного транспорта и традиционных автомобилей с 2016 по 2022 год. В выборку вошли данные о 2100 робомобилях и 35 133 машинах, управляемых людьми.

В рамках анализа, результаты которого опубликовал журнал Nature Communications, рассматривали как беспилотные системы второго уровня вроде Tesla Autopilot, так и более передовые, с четвертым уровнем автономности. При сопоставлении аварийных случаев исследователи применяли статистическую модель под названием «логистическая регрессия» и учитывали разные факторы, в том числе дорожные условия, погоду, время и место ДТП.

На основе полученных результатов авторы пришли к выводу, что в большинстве сценариев беспилотные авто безопаснее управляемых людьми за счет способности выявлять помеху и уклоняться от нее, точности управления и более эффективного принятия решений.

Впрочем, ученые отметили, что более низкий риск аварий у робомобилей в основном наблюдался при выполнении рутинных задач, таких как следование по одной полосе или езда в дорожном потоке с соответствующей скоростью.

В ряде сценариев беспилотные автомобили заметно уступали. Например, при движении в условиях низкой освещенности — на рассвете и в сумерках — они имели в пять раз больше шансов попасть в ДТП, чем машины с водителями-людьми. При совершении поворотов риск аварий был почти вдвое выше.

Авторы объяснили такие результаты тем, что беспилотные системы недостаточно осведомлены о ситуациях в сложных сценариях вождения и имеют ограниченный водительский опыт.

«Для повышения безопасности беспилотных автомобилей при езде на рассвете и в сумерках или при совершении поворотов необходим целостный подход, включающий внедрение передовых датчиков, надежных алгоритмов и продуманный дизайн», — заявили исследователи.

Добавим, что хотя новая работа — одна из крупнейших по этой тематике, сведений об авариях с участием беспилотных автомобилей все еще не так много. Авторы указали на это, говоря об ограничениях исследования. Кроме того, анализ охватил статистику ДТП только до 2022 года и может не полностью отражать ситуацию, поскольку автопроизводители продолжают работать над технологиями беспилотного вождения и быстро их совершенствуют.

В комментарии научно-популярному изданию New Scientist один из экспертов назвал результаты интересными, но крайне предварительными в плане оценки безопасности беспилотных автомобилей. Число аварий с их участием слишком мало для далекоидущих заключений, подчеркнул специалист. Также собеседник предупредил о возможной предвзятости производителей робомобилей. В отчетах о происшествиях они нередко винят в ДТП водителей-людей, тогда как объективный анализ может говорить об ином.

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