Некоторые ящерицы обзавелись «аквалангами» ради выживания

Несколько лет назад ученые заметили странную особенность у ящериц анолисов. Животные ныряли в ручьи и реки, а на носу у них появлялся довольно заметный воздушный пузырь. Тогда же исследователи предположили, что этот пузырь помогает анолисам дышать под водой, причем довольно долго, почти 20 минут. Однако было непонятно: этот механизм — биологическая адаптация, позволяющая выживать в дикой среде, либо странный побочный эффект гидрофобности кожи? Исследователи из США провели эксперимент и поставили точку в этом вопросе.

Водяные анолисы (Anolis aquaticus) — небольшие ящерицы длиной шесть-семь сантиметров, которые живут в тропических лесах Коста-Рики и Панамы. Обычно эти животные обитают вблизи рек и ручьев, много времени проводят в воде в поисках пищи.

В 2015 году, во время полевых исследований в Коста-Рике, эколог Линдси Сверк (Lindsey Swierk) из Бингемтонского университета в штате Нью-Йорк заметила, что некоторые анолисы при приближении людей или крупных животных ныряют в ручьи и остаются там в течение длительного времени. С помощью подводных видеокамер ученые выяснили, что когда ящерицы находятся в воде, они выдувают из ноздрей большие воздушные пузыри, которые остаются прикрепленными к морде. Эти пузыри то исчезали, то снова появлялись.

В 2018 году Сверк опубликовала небольшую статью с описанием этого поведения. А спустя три года эколог и ее коллеги сообщили, что как минимум 18 видов ящериц рода Anolis используют под водой пузыри, чтобы дышать воздухом по меньшей мере до 18 минут — возможно, и гораздо дольше.

У всех 18 видов гидрофобная (водоотталкивающая) кожа. Когда анолисы уходят под воду, на коже остается тонкий слой воздуха, который захватывают ноздри. Во время выдоха слой растягивается, образуется воздушный пузырь. Благодаря тонкому слою воздуха на коже пузыри могут крепиться к телу.

Сверк и ее коллеги точно не знали причину появления воздушных пузырей: это побочный эффект гидрофобности кожи или все же биологическая адаптация? Ученый провела эксперимент и разобралась в вопросе. Свои выводы она представила в журнале Biology Letters.

Исследователь собрала 28 водяных анолисов в тропическом лесу на юге Коста-Рики и распределила их на две группы. Первой группе Сверк нанесла на кожу лосьон для тела (ежедневный увлажняющий крем от Honest Company), чтобы воздушные пузыри не прилипали к коже. Представителей второй группы ученый смочила водой, чтобы сохранить гидрофобность кожи и не препятствовать появлению «аквалангов».

Затем Сверк поместила ящериц в прозрачный пластиковый резервуар, наполненный проточной водой, чтобы проверить, как долго животные будут там оставаться, прежде чем их отпустят на волю.

Представители второй группы, на кожу которых не наносили средство, выдували бо́льшие по размеру воздушные пузыри, чем ящерицы из первой группы, и оставались под водой на 32 процента дольше, чем анолисы, намазанные кремом.

Сверк сделала вывод, что воздушный пузырь помогает анолисам оставаться под водой значительно дольше, чем без него. Значит, такого рода механизм — биологическая адаптация, позволяющая спасаться от голодных хищников.

Водяные анолисы — первый вид позвоночных, которые обзавелись «аквалангами» для подводного дыхания. Однако отметим, что такая особенность встречается не только у ящериц, но и у мелких водных насекомых: например, подобного рода механизм есть у «щелочных мух» Ephydra hians, а также у некоторых арахнид.

У паука-серебрянки (Argyroneta aquatica) появляется воздушный пузырь, который удерживается водоотталкивающими волосками вокруг брюшка, что позволяет ему жить почти полностью под водой, поднимаясь на поверхность лишь раз в 24 часа. Пузырь паука действует как жабра: естественным образом впускает кислород и выпускает углекислый газ. В будущих исследованиях доктор Сверк попытается выяснить, могут ли водяные анолисы делать то же самое.

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