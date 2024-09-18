В МГППУ узнали, как снизить тревогу перед экзаменом

Психологи МГППУ выяснили, что позитивный художественный контент снижает стресс и улучшает психоэмоциональное состояние студентов во время сессии.

Исследование проводилось в 2022 году во время экзаменационной сессии. В эксперименте приняли участие 68 студентов различных форм обучения МГППУ и Института экономики и культуры. Результаты исследования опубликованы в «Национальном психологическом журнале».

В начале эксперимента учебные оценили текущее психоэмоциональное состояние студентов по методике «Самочувствие, активность, настроение» и опросникам, позволяющим определить психоэмоциональное состояние. Далее исследователи продемонстрировали участникам 12 изображений: авторские картины и полотна известных русских художников (И. Айвазовского, И. Левитана, В. Серова и других). Весь контент был позитивного содержания и выполнен яркими, насыщенными оттенками.

В результате такой пассивной изотерапии у студентов улучшились результаты по следующим критериям: «Самочувствие», «Настроение», «Активность», «Спокойствие» и «Удовлетворенность жизнью». Участники в финале эксперимента заметили, что стали бодрее, у них улучшилось настроение и они стали спокойнее. Также студенты стали более собраны и проявили готовность к дальнейшей учебе.

Ученые из МГППУ рекомендуют применять технологию пассивной изотерапии в период информационных и эмоциональных перегрузок, чтобы помочь своему психоэмоциональному состоянию и снять стресс.

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МГППУ 72 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.