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В МГППУ узнали, как снизить тревогу перед экзаменом
Психологи МГППУ выяснили, что позитивный художественный контент снижает стресс и улучшает психоэмоциональное состояние студентов во время сессии.
Исследование проводилось в 2022 году во время экзаменационной сессии. В эксперименте приняли участие 68 студентов различных форм обучения МГППУ и Института экономики и культуры. Результаты исследования опубликованы в «Национальном психологическом журнале».
В начале эксперимента учебные оценили текущее психоэмоциональное состояние студентов по методике «Самочувствие, активность, настроение» и опросникам, позволяющим определить психоэмоциональное состояние. Далее исследователи продемонстрировали участникам 12 изображений: авторские картины и полотна известных русских художников (И. Айвазовского, И. Левитана, В. Серова и других). Весь контент был позитивного содержания и выполнен яркими, насыщенными оттенками.
В результате такой пассивной изотерапии у студентов улучшились результаты по следующим критериям: «Самочувствие», «Настроение», «Активность», «Спокойствие» и «Удовлетворенность жизнью». Участники в финале эксперимента заметили, что стали бодрее, у них улучшилось настроение и они стали спокойнее. Также студенты стали более собраны и проявили готовность к дальнейшей учебе.
Ученые из МГППУ рекомендуют применять технологию пассивной изотерапии в период информационных и эмоциональных перегрузок, чтобы помочь своему психоэмоциональному состоянию и снять стресс.
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