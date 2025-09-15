  • Добавить в закладки
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов
146

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

❋ 4.9

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
Юпитер
Изображение космического зонда «Юнона» над Южным полюсом Юпитера в представлении художника / © NASA, JPL-Caltech

Юпитер не только самая большая планета Солнечной системы, но еще быстрейшая по суточному вращению, то есть по тому, насколько быстро планета вращается вокруг своей оси. Период вращения у экватора равен девяти часам 50 минутам, а на средних широтах — девяти часам 55 минутам. Из-за быстрого вращения экваториальный радиус Юпитера больше полярного.

Из-за высокой скорости вращения форма Юпитера не идеально круглая. Планета сплюснута у полюсов и выпирает на экваторе. Такую форму называют сплюснутым сфероидом. Раньше приборы не могли измерить форму газового гиганта достаточно точно, поэтому ученые имели лишь примерное представление о его размерах.

Главная сложность в точном измерении размеров Юпитера — отсутствие у него твердой поверхности. Это тело, которое в основном состоит из газов. Астрономы договорились измерять его границы по уровню давления газа. Исследователи приняли удобную и условную точку отсчета — радиус на уровне один бар, то есть там, где локальное давление в атмосфере составляет один бар.

До недавнего времени самые точные представления о форме Юпитера основывались на результатах миссий NASA «Вояджер» и «Пионер». Зонды выполнили шесть измерений, применив метод радиозатмения, после чего посылали на Землю радиосигналы, которые проходили через атмосферу Юпитера. Ученые анализировали, как менялись свойства этих волн после прохождения через газовую оболочку планеты, и вычисляли давление на разной высоте. Погрешность этих измерений достигала четырех километров. При этом не учитывали влияние мощных ветров планеты, которые дуют с разной скоростью на разных широтах.

В 2016 году на орбиту Юпитера вышел новый исследовательский аппарат NASA «Юнона». Его инструменты на порядок чувствительнее тех, что работали четыре десятилетия назад. Международная группа астрономов под руководством Эли Галанти (Eli Galanti) из Института Вейцмана в Израиле провела новую серию измерений. С помощью «Юноны» они выполнили 13 сеансов радиозатмений и сопоставили новые измерения с известными скоростями ветров на планете, что позволило получить более точные размеры газового гиганта.

Диаметр Юпитера изменился в среднем примерно на восемь километров. Особенно заметно «уменьшились» полярные области, а экваториальный радиус — только на четыре километра, что сделало планету еще более сплюснутой. Ученые не просто анализировали радиоволны: они учли дополнительные факторы — впервые в учет радиозатмений включили известные скорости зональных ветров, что позволило получить самую точную на сегодня форму планеты.

Согласно полученной информации, на уровне давления один бар экваториальный диаметр Юпитера составляет примерно 142 984 километра, а полярный — почти 133 708 километров. Разница в 9276 километров (практически семь процентов) наглядно показывает, насколько планета сплющена: быстрое вращение «выталкивает» вещество к экватору, и поскольку у Юпитера нет твердой поверхности, его оболочки деформируются сильнее, чем оболочки планет земной группы.

Новые данные — ключ к разгадке тайн, скрытых в недрах Юпитера. Они подтвердили важную гипотезу, что направления и особенности ветров, наблюдаемые в верхних слоях атмосферы, почти не меняются с глубиной — по крайней мере, до того уровня, который способны «прощупать» радиоволны.

Теперь, когда ученые знают точный диаметр Юпитера, им проще сопоставлять наблюдения атмосферы с конкретными уровнями давления. Благодаря этому появилась более точная «карта» распределения давления в атмосфере, что поможет лучше разбираться в движении облаков и ветров на планете.

Кроме того, новые данные о форме Юпитера подтвердили, что в его атмосфере больше тяжелых элементов, чем считали ранее, и что атмосфера холоднее, чем ожидали. Это открытие объяснит нестыковки между теоретическими моделями температуры и результатами измерений, полученных зондами «Вояджер».

Результаты представили на конференции Europlanet Science Congress, которая проходила в Хельсинки с 7 по 12 сентября 2025 года.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
386 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Комментарии

