Перенесенный коронавирус привел к гибели костной ткани даже после легкой формы
Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из других исследовательских центров раскрыли специфические патологические изменения при остеонекрозе головки бедренной кости (ОНГБ), развивающемся после перенесенного Covid-19. Исследование показало, что за этим тяжелым заболеванием стоит массивное накопление тучных клеток в зонах выраженного фиброза и тромбоза сосудов.
ОНГБ — заболевание, при котором нарушение кровоснабжения приводит к гибели костной ткани, боли, потере подвижности и необходимости эндопротезирования. До пандемии основными причинами считались длительный прием стероидов, алкоголизм и травмы. Однако с 2020 года резко возросло число случаев у пациентов, перенесших даже легкую форму Covid-19 и не принимавших высокие дозы гормонов. Это поставило вопрос о возможной прямой роли вируса в развитии болезни.
Чтобы ответить на него, ученые провели патоморфологический анализ образцов костной ткани, удаленных при эндопротезировании у 88 пациентов: 41 — с постковидным ОНГБ и 47 — с ОНГБ другой этиологии. Главным отличием постковидного ОНГБ стало в 9,1 раза большее содержание тучных клеток в зонах некроза, фиброза и вокруг сосудов. У этих пациентов объем фиброзной ткани был в 5,6 раз выше, а тромбоз встречался в 2,6 раза чаще, чем в контрольной группе. Также наблюдалась выраженная гигантоклеточная гранулематозная реакция, способствующая разрушению кости.
Эти открытия указывают на центральную роль тучных клеток в развитии постковидного остеонекроза. Активируясь под действием вируса через рецепторы ACE2 и HRH1, они выбрасывают провоспалительные, профибротические и протромботические вещества — гистамин, триптазу, IL-6, TGF-β. Это приводит к нарушению микроциркуляции, тромбозам и гибели костной ткани. У большинства пациентов не было других факторов риска, что указывает на прямое участие SARS-CoV-2 в патогенезе.
Пострадать от постковидного остеонекроза может любой, кто перенес Covid-19, предупреждают ученые.
«Потенциальная группа риска значительна и включает переболевших Covid-19 независимо от тяжести заболевания, пола и возраста. В наше исследование вошли пациенты от 22 до 70 лет, перенесшие как легкую, так и тяжелую форму. Перспективным подходом к выявлению риска может стать клинико-лабораторная диагностика содержания и активности тучных клеток в суставных тканях переболевших Covid-19 пациентов», — рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины Наталья Сережникова.
Препараты, способные контролировать образование тучных клеток, существуют, однако пока неизвестно, способны ли они помочь именно при постковидном остеонекрозе.
«Тучные клетки участвуют во многих процессах организма, включая аллергические реакции, и на них направлены многие противоаллергические препараты — они стабилизируют мембраны и предотвращают дегрануляцию. Однако на сегодня нет данных, подтверждающих их эффективность при постковидном остеонекрозе. Ранее тучные клетки просто не рассматривались в контексте этого заболевания», — пояснила Наталья Сережникова.
Дальнейшие исследования команды ученых будут направлены на выявление патогенетических механизмов, посредством которых тучные клетки участвуют в формировании постковидных осложнений в разных органах и тканях организма. Это позволит значительно расширить понимание роли тучных клеток в развитии постковидного синдрома и транслировать результаты научных исследований в клинику.
Исследование опубликовано в Pathophysiology.
