4 октября, 09:31
Любовь С.
5

В атмосфере коричневого карлика впервые нашли фосфин

❋ 4.7

В атмосфере коричневого карлика Wolf 1130C, расположенного на расстоянии около 55 световых лет от Земли, впервые надежно зафиксировали следы фосфина (PH₃) — молекулы, которую ученые считают потенциальным биомаркером. Речь, однако, не идет о наличии жизни — условия в атмосфере Wolf 1130C слишком суровы.

Астрономия
# атмосфера
# газовые гиганты
# Джеймс Уэбб
# Коричневый карлик
# молекула
# фосфин
Система Wolf 1130 состоит из красного карлика Wolf 1130A (слева), белого карлика-компаньона Wolf 1130B (в центре) и далекого коричневого карлика Wolf 1130C (справа); Все три мира изображены в масштабе их относительных размеров. / © Adam Burgasser.

Поскольку на Земле бесцветный ядовитый газ — фосфин или фосфористый водород — вырабатывают и переносят анаэробные организмы, которым для функционирования не нужен кислород, его наличие в атмосфере землеподобных планет считают признаком существования жизни. В случае газовых гигантов все иначе: на Юпитере и Сатурне фосфин образуется в результате неравновесных процессов в глубинных слоях атмосферы. Вот почему исследователи полагали, что эта молекула должна присутствовать на других планетах-гигантах, однако выявить ее до сих пор не удавалось. 

Исключением стал Wolf 1130C — коричневый карлик примерно в 44 раза «тяжелее» Юпитера. Атмосфера этого мира не обогащена металлами — элементами тяжелее водорода и гелия, что делает ее более прозрачной, а эффективная температура (характеризует светимость небесного тела) достигает минус 150 градусов Цельсия. Зафиксировать отчетливые линии поглощения фосфина в диапазоне около 4,3 микрометра удалось с помощью спектрографа NIRSpec, установленного на борту космической обсерватории «Джеймс Уэбб».  

Концентрация PH₃, как определили астрономы под руководством Адама Бургассера (Adam J. Burgasser), составила порядка 0,1 части на миллион (в сто раз выше, чем пределы для других подобных объектов). Эта величина также совпадает с предсказаниями моделей атмосфер, учитывающих перемешивание газов. Содержание углекислого газа оказалось менее одной миллиардной доли, что позволило устранить «шум», обычно скрывающий фосфин. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science

Объяснить «нормальную» концентрацию фосфина можно атмосферой, бедной металлами, поскольку в ней не образуются сложные молекулы, связывающие фосфор. Другая гипотеза предполагает влияние соседей в системе Wolf 1130: рядом с коричневым карликом находятся красный гигант (Wolf 1130A) и белый карлик (Wolf 1130B). Последний в прошлом был массивной звездой и мог выбрасывать фосфор во время мощных вспышек. Часть выбросов, предположительно, осела в атмосфере Wolf 1130C, однако убедительных доказательств этой гипотезы нет — следов подобного обогащения у ближайшей звезды Wolf 1130A ученые не обнаружили. 

Астрономы отметили, что открытие фосфина не связано с возможными признаками жизни, поскольку экстремальные условия на коричневых карликах — объектах на границе между планетами-гигантами и маленькими звездами — непригодны для существования биологических организмов. Это существенно ограничивает использование PH₃ в качестве надежного индикатора биологической активности в атмосферах экзопланет.  

Хотя наличие фосфина помогает лучше понять химический состав атмосфер газовых гигантов и их «родственников», причины, по которым одни миры лишены этой молекулы, а другие, напротив, обогащены ей, по-прежнему неизвестны. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
269 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 октября, 12:40
Александр Березин

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# лунная гонка
# США
3 октября, 12:20
Игорь Байдов

Удар по астероиду Диморфу изменил его орбиту дважды вопреки ожиданиям ученых

Миссия NASA DART завершилась не так, как планировали ученые, показав, насколько сложными могут быть последствия космического столкновения. Удар по астероиду Диморфу прошел успешно, но его орбита продолжала меняться еще месяц, хотя астрономы ожидали иного. Загадку пытались разгадать исследователи из Франции.

Астрономия
# DART
# NASA
# астероиды
# Дидим
# Диморф
3 октября, 08:13
Адель Романова

В венерианских облаках нашли огромное количество воды

Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 13:22
Адель Романова

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
Последние комментарии

Димитриус Карпевич
54 минуты назад
евгений, более половины территории рф вообще не пригодны ни для какого нормального проживания, можно только нос отморозить и комаров на болотах

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

Димитриус Карпевич
55 минут назад
321, более 20млн кв км притом соотношение обитаемых и необитаемых территорий было намного более выгодным, чем у РФ.

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

Никита Филимонов
56 минут назад
Сергей, я сочувствую вашему положению, но вам непонятно, что многое из происходящего продиктовано текущий внешнеполитической ситуацией, не? Вам

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Димитриус Карпевич
1 час назад
То что Вы написали не является правдой; только в Германии треть территории страны покрыта лесами - это более 11,5 млн га. Это результат

Фотографии, показывающие восстановление природы: объявлены победители Rewilding Europe Award 2025 

Никита Филимонов
1 час назад
Сергей, тебе надо, ты и исходи. Напиши в wearesocial.com про пенсии в России , чтобы они пересчитали. Таким как ты какие данные не предоставь, и какой бы

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Никита Филимонов
1 час назад
Rimi, ты что такое фиксированный интернет знаешь? Причем тут 4g?

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Aleksei Starostin
1 час назад
В Финляндии домашний интернет 50мб, входит в коммунальные платежи. А мобильный за 22€ в месяц 300 мб. скорость , без каких либо лимитов+ 30гб интернета в

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Никита Филимонов
1 час назад
Владимир, где ты там про трафик увидел, "гений"? Может идиотов в зеркале стоит поискать?

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Никита Филимонов
1 час назад
Femistoclus, да это ты походу не понимаешь. Данное исследование не из российского источника, а из международного, но ты все равно недовольный. Кому ты тут

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Никита Филимонов
2 часа назад
Noxli8, ты про украинцев? Есть такое...

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Никита Филимонов
2 часа назад
Вася, в первом же абзаце сказано, что сравнивают цену фиксированного широкополосного интернета. Если ты не понимаешь, что такое фиксированный, то

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Алексей Филиппов
2 часа назад
Александр, куда мне до ваших высоких порывов в вере. Интернет, таким как вы отключать нужно, одевать в лапти и смотреть ТВ, с доступом к

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Артём Халикназаров
2 часа назад
Виталий, именно да, страна, со своей столицей и правительством. Но при этом относится к Дании

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

Aleksey
2 часа назад
В Магнитогорске у меня ТТК в квартире 250р. в месяц за 100мбпс, В доме интерсвязь оптика 900р. За 750мбпс.

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Aleksey
2 часа назад
Сергей, та на всё цены намного выше чем в России, я с1998 года 13 лет прожил в США, страховка на авто от 250 долларов в МЕСЯЦ...В МЕСЯЦ)))) Аренда жилья от 1000,

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Yuliya Rue
3 часа назад
Михаил, 750р за 500мб/с. Откуда у вас такие цены

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Yuliya Rue
3 часа назад
Александр, и это безлимит

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Сергей рыков
3 часа назад
Не забывайте ,что в других странах очень много сервисов бесплатных но увы.в России их почти..нет .Вот закрыли whats App. ,Где я мог бесплатно по видео

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Владимир Пупсик
3 часа назад
И у нас, что было 40 лет назад, что сейчас, одинаково, что было 50 лет назад вагоны дерьмо, что сейчас тоже самое. И ещё гордятся

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Emigrate
3 часа назад
Владимир, 😂

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

