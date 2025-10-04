Уведомления
Морские биологи оценили рекордные энергопотребности детенышей горбатых китов
Новое исследование показало, что после рождения китятам нужно в 38 раз больше энергии для роста, чем когда они находятся в утробе матери.
В основу научной работы, статью о которой опубликовал журнал Marine Ecology Progress Series, легли данные наблюдений за горбатыми китами (Megaptera novaeangliae) в водах у побережья Гавайских островов и Аляски. Фото и видеосъемку в высоком разрешении вели с помощью БПЛА, а полученные кадры в дальнейшем использовали для оценки размеров китов — в общей сложности 1503 особей.
Информацию дополнили историческими сведениями, собранными во времена китобойного промысла, и материалами о посмертных исследованиях горбатых китов. Масштабный анализ позволил составить целостное представление об энергетических потребностях морских гигантов на протяжении их жизни.
Подсчеты показали, что энергозатраты на рост у китят резко увеличиваются с появлением на свет — в 38 раз по сравнению с пребыванием в утробе. Детенышам ежедневно необходимо на это в шесть-восемь раз больше энергии, чем взрослым сородичам. Причины вполне понятны: менее чем за 12 месяцев китята достигают почти трети от своего полного пожизненного размера, причем более 60% энергозатрат на рост приходится на первые 150 дней.
Для кормящих самок горбачей это большая нагрузка. Находясь у берегов Гавайев, основного места размножения горбатых китов, а также во время миграции назад к Аляске, они не питаются и поддерживают выработку молока для вскармливания лишь за счет накопленных ранее жировых запасов. Поэтому способность матери вырастить здоровое и сильное потомство напрямую зависит от ее собственных резервов.
В этой связи исследователи обратили внимание на тревожную тенденцию: современные горбачи мельчают по сравнению с сородичами в середине XX века. Если прежде длина тела у самок и самцов достигала 13,7 и 12,8 метра, то теперь размеры уменьшились до 13 и 12,34 метра соответственно.
Параллельно ученые зафиксировали сокращение на 77% случаев наблюдения самок горбатых китов вместе с детенышами и 80%-ное падение показателей рождаемости китят у гавайского побережья.
Специалисты связывают происходящее с климатическими изменениями, на фоне которых самкам может не хватать пищи, чтобы накопить необходимые жировые запасы для последующего вскармливания. Результаты исследования важны для поддержания популяции горбатых китов и говорят о необходимости дополнительных мер по сохранению этих морских млекопитающих.
Ранее исследователи китов из Франции и с Мадагаскара выяснили значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, стало известно, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.
