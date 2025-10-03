  • Добавить в закладки
3 октября, 16:22
Губкинский университет
Ученые добудут литий для аккумуляторов из пластовых вод с помощью растений

Исследователи РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали биотехнологический метод извлечения лития из водных источников с помощью растений. Эксперименты подтвердили, что ценный металл можно извлечь из пластовых вод нефтегазовых месторождений.

Губкинский университет
# вода
# газ
# нефть
# пласт
# рапс
# растения
Новая технология Губкинского университета поможет России расширить сырьевую базу лития / © ArtPhoto studio, ru.freepik.com

Литий — рассеянный элемент с ограниченной способностью к концентрации в самостоятельных месторождениях. Потребность в литии постоянно увеличивается с развитием электротранспорта и автономных накопителей энергии. По различным оценкам, мировой спрос на литий — основной элемент литий-ионных батарей — может вырасти в 2,5 – 3 раза в ближайшие пять лет. При этом традиционные источники металла очень ограничены и сосредоточены в уникальных месторождениях литиевых руд Австралии и солончаковых озерах Китая, Чили, Аргентины.

«В России создание отечественных добывающих производств лития позволит снизить серьезную зависимость от импорта и удовлетворить растущий спрос на этот металл на внутреннем рынке. Уже сегодня производство литий-ионных аккумуляторов, использующихся в смартфонах, ноутбуках, автомобилях и других устройствах, требует более 80% от всего объема добываемого лития», — отметил профессор Губкинского университета Владимир Винокуров.

В качестве источника лития ученые Губкинского университета исследовали пластовые воды нефтегазовых месторождений — подземные воды, находящиеся в порах и трещинах горных пород. Их попутно добывают при разработке месторождений нефти и газа.

Такие воды могут залегать в нефтегазоносном пласте с момента отложения древнего осадка, проникать с течением времени извне благодаря атмосферным осадкам, подпитке рек и морей или появляться другими путями.

Минерализация пластовых вод растет с глубиной их залегания. Кроме неорганических веществ, воды нефтяных месторождений могут содержать бактерии, придающие жидкости различную окраску — розовую, красную, молочную.

Соцветие рапса в растворе пластовых вод Ковылкинского месторождения / © Пресс-служба Губкинского университета

Пластовые воды добываются при разработке месторождений. Доля воды в поднимаемой на поверхность жидкости довольно высока (для месторождений России — от 20% до 98%) и зависит от обводненности конкретного месторождения. Отделенная от нефти вода обычно закачивается обратно в тот пласт, из которого была извлечена. Пластовые воды богаты минеральными солями, однако до сих пор технологии их переработки почти не изучены.

Исследователи оценили способность различных растений впитывать литий из водных растворов солей. Эксперименты подтвердили, что для извлечения лития подходит рапс. Растения выращивались на смеси пластовых вод и обычного питательного раствора, накапливая в процессе роста ценный металл в листьях и стебле.

«Извлечение лития из готовой биомассы менее затратно, чем его добыча из традиционных месторождений. Учитывая, что Россия закупает литий исключительно за рубежом, это создает риски для развития отечественной промышленности. Биотехнологический метод добычи лития с помощью растений позволит задействовать уже имеющуюся инфраструктуру нефтегазовых предприятий, не требуя строительства дорогостоящих установок. Это направление перспективно», — подчеркнул Владимир Винокуров.

На следующем этапе ученые планируют продолжить исследования оптимальных параметров использования биотехнологического метода добычи лития. Цель – создать технологическую схему процесса и приступить к пилотным и опытно-промышленным испытаниям.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Губкинский университет
11 статей
Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, известен также как Губкинский университет – ведущий российский вуз по подготовке кадров и проведению научных исследований для всей цепочки нефтегазового сектора. В университете действуют два научно-исследовательских института, отраслевые научно-образовательные центры, молодежные лаборатории, работает более 40 коллективов ученых-исследователей, выполняющих перспективные фундаментальные и поисковые проекты.
Губкинский университет
# вода
# газ
# нефть
# пласт
# рапс
# растения
Популярное

Комментарии

Alexander Nazarov
Alexander Nazarov
10 минут назад
Всё это хорошо и интересно, конечно. Однако, неоднозначно на мой взгляд дилетанта в этом вопросе. Экономический эффект просчитан? С учётом ресурсов по газовым месторождениям в России, развивать автомобилестроение на газовых ДВС осталось в прошлом и не имеет смысла в перспективе? Для внутреннего рынка, например. Или для грузового транспорта в частности. Почему нельзя параллельно вести разведку месторождений лития и развивать внутреннюю инфраструктуру для автомобилей на газовых ДВС?
