Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Открытие аммиака повысило шансы Европы на обитаемый подледный океан
Повторный анализ данных 20-летней давности позволил найти на крупном спутнике Юпитера следы «природного антифриза». Они указали на возможную криовулканическую активность на этом небесном теле, а также увеличенную стойкость его подледного океана к замерзанию.
Аммиак (NH3) — соединение, которое быстро распадается под действием солнечного излучения. Ультрафиолет, уничтожающий его молекулы, в основном поглощается плотной атмосферой. Но там, где ее нет, распад наступает быстро. Поэтому когда астрономы обнаружили аммиак на поверхности Плутона и нескольких его спутников (а равно и на лунах Урана), стало ясно, что он поступает туда регулярно. Причем твердая оболочка холодных планет или спутников как его источник химически не годится.
Теперь планетолог Аль Эмран из Лаборатории реактивного движения NASA обнаружил «уверенные» следы аммиака на юпитерианском спутнике Европа. Это крупное тело, диаметром 3120 километров, вращающееся вокруг пятой планеты нашей системы на расстоянии 0,67 миллиона километров от нее. Площадь поверхности Европы примерно равна Африке. Текст работы Эмран опубликовал на сервере препринтов Корнеллского университета.
Десятки лет на Европе искали следы NH3. Первые признаки поглощения ее окрестностями излучения с длиной волны около 2,2 микрометра исследователи из NASA нашли в первой половине 1980-х. Однако их нашли в «хвосте» за спутником, а не на нем самом. Причем попытки повторного обнаружения не удавались даже с помощью более совершенных инструментов.
Амран использовал повторный анализ наблюдений спектрометра для картирования в ближнем инфракрасном диапазоне, от 0,7 до 5,2 микрометра (NIMS, Near-Infrared Mapping Spectrometer). Этот инструмент находился на борту аппарата «Галилео», работавшего на околоюпитерианской орбите в 1995-2003 годах. Хотя инструмент был предназначен для изучения, собственно, Юпитера, с его помощью оказалось возможным зафиксировать полосы поглощения аммиака и на его спутниках.
Ученый пришел к выводу, что аммиак на Европе может входить в состав или гидратов, или хлоридов. Поскольку Юпитер намного ближе к Солнцу, чем спутники Урана или система Плутона, наличие здесь его следов явно говорит о поступлении NH3 из-под поверхности спутника. Наиболее вероятный источник — подледный океан Европы. Хотя ее поверхность имеет температуру в минус 160 °C на экваторе и минус 220 °C на полюсах, наблюдения космических зондов давно заставляли предполагать его наличие.
Следы аммиака привели Амрана к выводу, что этот океан глубже и больше, чем считали ранее, а толщина слоя водного льда (оболочки Европы) над ним тоньше, чем предполагали. Дело в том, что аммиак — своего рода природный антифриз. Его смесь с водой получает точку замерзания до минус 100 °C. То есть при равном количестве тепла в недрах Европы аммиак делает ее океан намного менее склонным к замерзанию. Ранее объем глобального подледного океана Европы уже оценивали вдвое больше, чем объем всех океанов Земли.
Другая важная сторона открытия: найденное соединение содержит первые известные следы азота на Европе. Без этого элемента жизнь земного типа невозможна, он содержится в ДНК. Ранее аммиак находили на поверхности Энцелада (спутник Сатурна), где его тоже связали с потенциальной обитаемостью подледного океана.
Остается неясным, почему одни наблюдения обнаруживали аммиак на Европе, а другие — нет. Возможно, дело в периодичности его появления там: Амран предположил, что NH3 выносило на поверхность криовулканическими извержениями. Так называют процессы излияния вулканического типа, где роль лавы играет жидкая вода, поднимающаяся из подповерхностного океана.
Они типичны для холодных миров типа ледяных спутников планет-гигантов, а также для карликовых планет вроде Цереры или Плутона. Если промежутки между такими извержениями на Европе большие, аммиак успевает распасться под действием ультрафиолета, что делает его обнаружение крайне сложным.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Космическая гонка столетия: кто будет первым на Марсе
10 способов стать умнее
Какие бывают галактики?
Автомобили будущего
Пять лет в истории, которые хуже, чем 2020 год
Научные парадоксы
Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют
Черных дыр пятница
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии