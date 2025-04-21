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США вышли из гонки по доставке первых образцов марсианского грунта

Решение Белого дома отменить программу NASA по возвращению образцов грунта с Марса на фоне резкого сокращения бюджета приведет к тому, что китайская миссия «Тяньвэнь-3», которая должна доставить примерно 600 граммов марсианского материала на Землю к 2031 году, останется единственной в гонке.

Слайд из презентации с миссией «Тяньвэнь-3» / © CNSA

Правительство США рекомендовало прекратить финансирование миссии Mars Sample Return, которая уже повлекла значительные перерасходы средств и задержки. Бюджетное предложение на 2026 год, как ожидается, конгресс и Белый дом окончательно утвердят в ближайшие месяцы.

Это событие, безусловно, ослабит лидерство США в космосе, особенно учитывая то, что Китай реализует хорошо спланированные, амбициозные программы по возвращению марсианских образцов и отправке людей на Луну.