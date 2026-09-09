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9 сентября, 14:14
Любовь С.
18

Астрономы выяснили, как сформировалась межзвездная комета 3I/ATLAS

❋ 4.6

В хвосте третьего межзвездного объекта обнаружили необычный химический отпечаток: 3I/ATLAS оказалась богата молекулярным азотом. Это, по мнению ученых, может быть следом экстремально холодных условий, в которых сформировалась комета.

Астрономия
# азот
# ионы
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# планетная система
# химический состав
Различия в распределении пыли (синий), газа (зеленый) и ионов (красный) в 3I/ATLAS / © Lea Ferellec. Attribution (CC BY 4.0)

Обнаруженная 1 июля 2025 года комета 3I/ATLAS стала третьим известным межзвездным гостем в Солнечной системе. Причем наблюдали за ней в реальном времени: при нагреве Солнцем из ядра выделялись газ и пыль, образуя кому и хвост. Когда комета прошла перигелий (ближайшую к нашей звезде точку своей орбиты) на расстоянии примерно 203 миллионов километров от светила, ученые продолжили следить за ее хвостом.  

Наблюдения показали, что объект необычайно богат летучими соединениями — монооксидом углерода (CO) и диоксидом углерода (CO₂). Изотопные измерения помогли выявить особенности среды, в которой сформировалась комета: об этом свидетельствуют сильное обогащение дейтерием и особенности изотопного состава азота. Вместе эти данные указали на то, что 3I/ATLAS сформировалась в очень холодной области своей планетной системы. 

Теперь, проанализировав данные наблюдений, выполненных с помощью спектрографа WEAVE-LIFU телескопа Уильяма Гершеля на Канарских островах (Испания), астрономы изучили еще одну интересную особенность этого небесного тела — ионы в его плазменном хвосте. Последний состоит из ионов и электронов, которые образуются из газа кометы и уносятся от нее солнечным ветром.

Наблюдения провели 30 ноября и 2 декабря 2025 года, примерно через месяц после прохождения перигелия. В хвосте выявили сразу несколько типов ионов: ион молекулярного азота (N₂⁺), ионы монооксида углерода (CO⁺), диоксида углерода (CO₂⁺), воды (H₂O⁺) и CH⁺ — положительно заряженного иона, состоящего из одного атома углерода и одного атома водорода. 

Соотношение ионов молекулярного азота к ионам монооксида углерода составило примерно 2,3 процента. Это позволило оценить нижнюю границу отношения содержания N₂ к CO — не менее 0,023 ± 0,001, что необычно много для комет Солнечной системы. Особенно важен молекулярный азот. Дело в том, что N₂ и CO по-разному захватываются аморфным водяным льдом. Поскольку эффективность захвата зависит от температуры, соотношение этих молекул может содержать информацию об условиях, в которых сформировался объект.  

Ранее похожий подход применяли к комете Чурюмова — Герасименко. Измерения аппарата Rosetta помогли выявить низкое соотношение N₂/CO, которое связали с формированием кометы при очень низких температурах. 

Для 3I/ATLAS это указывает на схожие, но еще более холодные условия: моделирование показало, что наблюдаемое высокое содержание молекулярного азота может соответствовать температуре примерно минус 243 градуса Цельсия. Это не означает, что температура самой кометы при рождении была именно такой: речь идет об условиях, в которых мог сформироваться и сохраниться наблюдаемый химический состав. Результат также согласуется с выводами, сделанными по изотопному составу. 

Другие обнаруженные соотношения ионов также указали на обогащение кометы летучими соединениями, но напрямую переводить их в состав исходного льда нельзя: ионы в хвосте постоянно образуются и разрушаются под действием солнечного излучения и солнечного ветра. 

Таким образом, результаты исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, добавили еще одну деталь к необычному химическому портрету 3I/ATLAS. Межзвездная странница сформировалась в другой планетной системе, но сохранила признаки условий, существовавших на ранних этапах ее формирования.

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Любовь С.
Любовь С.
472 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
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Астрономия
# азот
# ионы
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# планетная система
# химический состав
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