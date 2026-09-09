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Экспериментальный самолет X-59 достиг сверхзвуковой скорости на высоте 15 километров
Экспериментальный сверхзвуковой самолет NASA X-59 успешно выполнил свой 25-й испытательный полет. Машина достигла скорости более 1200 километров в час на высоте 15 километров и подтвердила ключевые расчетные характеристики, касающиеся устойчивости, управляемости и нагрузок на конструкцию.
Однако главным достижением этого полета стала вовсе не скорость. Гораздо важнее оказалось то, насколько тихо самолет прошел над пустыней.
X-59 создавался для того, чтобы заменить оглушительный удар сверхзвукового хлопка мягким, едва различимым звуком, напоминающим легкий «глухой удар». И, судя по результатам испытаний, самолет последовательно подтверждает все расчетные показатели, заложенные его разработчиками.
Успешное завершение испытаний открывает NASA путь к следующему важнейшему этапу — измерению акустического следа самолета, которое должно начаться позднее в этом году.
Исследователи разместят на земле сеть датчиков, а также микрофоны на борту воздушных платформ, чтобы измерять ударные волны, создаваемые X-59. Полученные данные позволят определить точную акустическую характеристику самолета во время сверхзвукового полета.
«Акустическая валидация станет испытанием самих инструментов и методов, которые использовались при проектировании X-59, — инструментов, которые в конечном итоге могут стать частью основы конструкции каждого будущего коммерческого сверхзвукового самолета», — сказал Ларри Клиатт, технический руководитель акустической валидации миссии Quesst в NASA.
По его словам, впереди предстоит «сложная и требовательная серия полетов», главная задача которой — подтвердить, что X-59 действительно способен создавать тот самый тихий сверхзвуковой хлопок, ради которого он и был разработан.
Если наземные испытания покажут, что акустический «удар» X-59 достаточно слаб для полетов над пригородными районами, NASA планирует провести серию полетов над несколькими населенными пунктами США и выяснить, как люди воспринимают новый звук.
Полученные результаты могут убедить американских регуляторов пересмотреть действующий многолетний запрет на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей.
Отмена этого ограничения открыла бы дорогу новому поколению пассажирских сверхзвуковых самолетов, способных значительно — потенциально вдвое — сократить время перелетов, не превращая сверхзвуковой полет в источник раздражающего шума для людей на земле.
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