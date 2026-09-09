  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
9 сентября, 06:53
Рейтинг: +4103
Посты: 2843

Экспериментальный самолет X-59 достиг сверхзвуковой скорости на высоте 15 километров

Экспериментальный сверхзвуковой самолет NASA X-59 успешно выполнил свой 25-й испытательный полет. Машина достигла скорости более 1200 километров в час на высоте 15 километров и подтвердила ключевые расчетные характеристики, касающиеся устойчивости, управляемости и нагрузок на конструкцию.

Сообщество
# NASA
# авиация
# самолёты
# США
# технологии
# транспорт
Экспериментальный самолет X-59 / © NASA
Экспериментальный самолет X-59 / © NASA

Однако главным достижением этого полета стала вовсе не скорость. Гораздо важнее оказалось то, насколько тихо самолет прошел над пустыней.

X-59 создавался для того, чтобы заменить оглушительный удар сверхзвукового хлопка мягким, едва различимым звуком, напоминающим легкий «глухой удар». И, судя по результатам испытаний, самолет последовательно подтверждает все расчетные показатели, заложенные его разработчиками.

Успешное завершение испытаний открывает NASA путь к следующему важнейшему этапу — измерению акустического следа самолета, которое должно начаться позднее в этом году.

Исследователи разместят на земле сеть датчиков, а также микрофоны на борту воздушных платформ, чтобы измерять ударные волны, создаваемые X-59. Полученные данные позволят определить точную акустическую характеристику самолета во время сверхзвукового полета.

«Акустическая валидация станет испытанием самих инструментов и методов, которые использовались при проектировании X-59, — инструментов, которые в конечном итоге могут стать частью основы конструкции каждого будущего коммерческого сверхзвукового самолета», — сказал Ларри Клиатт, технический руководитель акустической валидации миссии Quesst в NASA.

По его словам, впереди предстоит «сложная и требовательная серия полетов», главная задача которой — подтвердить, что X-59 действительно способен создавать тот самый тихий сверхзвуковой хлопок, ради которого он и был разработан.

Если наземные испытания покажут, что акустический «удар» X-59 достаточно слаб для полетов над пригородными районами, NASA планирует провести серию полетов над несколькими населенными пунктами США и выяснить, как люди воспринимают новый звук.

Полученные результаты могут убедить американских регуляторов пересмотреть действующий многолетний запрет на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей.

Отмена этого ограничения открыла бы дорогу новому поколению пассажирских сверхзвуковых самолетов, способных значительно — потенциально вдвое — сократить время перелетов, не превращая сверхзвуковой полет в источник раздражающего шума для людей на земле.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Сен
Бесплатно
Книга и взаимодействие цивилизаций
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Анализ ДНК опухоли: точная диагностика и создание неоантиген-направленной терапии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
10 Сен
500
Код сознания: как мозг взаимодействует с миром в норме и патологии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Митк 5.0: День, когда молодые ученые делятся своими открытиями
Армянский музей Москвы
Москва
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Почему не все должно быть «навсегда»: биорезорбция в практической медицине
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Сен
1000
«Таблетки счастья». Мифология против научных данных про антидепрессанты
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Сен
1200
Языки народов России
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Сен
Бесплатно
«Интерстеллар» и наука будущего: от 1960-х годов до наших дней
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
12 Сен
Бесплатно
Развлечения в Российской империи: от электротеатров и танцующих жуков до спиритических сеансов и увеселительных садов
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 сентября, 12:27
Росатом

В России разработали технологию получения особо чистого германия для детекторов гамма-излучения

Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.

Росатом
# гамма излучение
# германий
# полупроводники
# росатом
# технологии
8 сентября, 19:25
Елизавета З.

Российского химика Артема Оганова избрали иностранным членом Академии наук Армении

Артем Оганов стал иностранным членом Национальной академии наук Республики Армении. В прошлом этой чести также удостоился физик Юрий Оганесян.

Медиа
# Армения
# российские ученые
# ученые
# Химики
8 сентября, 15:58
Елизавета З.

Военные США сообщили о 75-процентном падении активности дронов после развертывания боевых лазеров

В конце августа 2026 года американские военные впервые применили высокоэнергетическую лазерную систему. С тех пор активность дронов у мексиканской границы снизилась примерно на 75%.

Оружие и техника
# военная техника
# дроны
# лазер
# сша
# технологии
2 сентября, 11:31
СПбГУ

Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.

СПбГУ
# волны
# моделирование
# океан
# океанология
8 сентября, 12:27
Росатом

В России разработали технологию получения особо чистого германия для детекторов гамма-излучения

Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.

Росатом
# гамма излучение
# германий
# полупроводники
# росатом
# технологии
7 сентября, 11:15
Росатом

«Росатом» построит завод по сборке элементов ветрогенераторов в Амурской области

Акционерное общество «Росатом — Возобновляемая энергия» построит в Амурской области завод по сборке элементов ветрогенераторов. Оборудование потребуется для будущих ветроэлектростанций на Дальнем Востоке. Сейчас крупные детали производят практически в другом конце страны. Собирать крупные узлы на месте будет дешевле, чем везти их.

Росатом
# ветровая энергия
# ветрогенераторы
# производство
# росатом
# технологии
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Российского химика Артема Оганова избрали иностранным членом Академии наук Армении

    8 сентября, 19:25

  2. «Нормально низкий» гемоглобин связали с повышенной смертностью в исследовании 502 тысяч человек

    8 сентября, 19:18

  3. Ученые обнаружили шесть протяженных аномальных поясов на границе ядра и мантии планеты

    8 сентября, 16:15

  4. В Антарктиде нашли следы древних лесных пожаров

    8 сентября, 16:00
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Русский Хакер
2 часа назад
В чем новизна? Пустой трёп любимчиков правящей в Англии партии? Вряд ли строительство домов с каркасом из базальтов экономически целесообразно

В Англии построили первое в мире высотное здание с каменным экзоскелетом

Katerina Lyamina
5 часов назад
Как жительница Эстонии, могу заверить, что возможно тут и неплохо живётся. Всем, кто не русский и не имеет русского гражданства. А ещё лучше, чтобы

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Роман Яковлев
6 часов назад
Black, ну хрюкаешь тут ты,значит ты и есть пятачек.А я русский побольше тебя дурачка.Только не умалчивающий проблемы.Нафиг мне американцы?Ты мне ещё

В США сообщили о сложностях при развертывании первых серийных аппаратов российского аналога Starlink 

leonid X
6 часов назад
Статистика мусорная, Москва спокойно в десятку войти может, когда как какой-нибудь жопинск - последнее место в списке.

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Борис Демков
7 часов назад
Интересно, что расскажет про Табби следующий релиз Gaia

Астрофизик предложил новое объяснение необычному «поведению» звезды Табби

Арманд Юрьев
7 часов назад
Arcady, личная неприязнь к "уродованию человека" проявляется у всех нормальных людей. "Смена пола" вообще, как понятие, не может существовать, так как

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Антон Романов
7 часов назад
Проблема есть, НО "ии-отношения" и секс роботы не причина а лишь следствие "эпидемии одиночества", "гетеропессизима" и пр Проблема в том, что ОЧЕНЬ

Психолог рассказала, что ищут мужчины и женщины в отношениях с искусственным интеллектом

Иван Колупаев
7 часов назад
Александр, человек попадает в аварии = человек не разумен? Это я к тому что задача автономного вождения сложна и для естественных интеллектов и

Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

Оливер Хевисайд
7 часов назад
Это было понятно сразу чем всё закончится. Сегодня в мире очень много скам проектов. Какие-то обходятся малыми деньгами какие-то большими.

Спутники показали, что осталось в пустыне от мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Гена Пастухов
7 часов назад
Интересно, строить тоже всякие незаконные мигранты будут?

В Таджикистане построят самый высокий небоскреб Центральной Азии

Гена Пастухов
8 часов назад
Сергей, надо же сайт хоть чем-то заполнять. Скоро гороскопы пойдут...

Рейтинг городов по древесному покрову на уровне глаз

Арманд Юрьев
8 часов назад
А еще в нашей стране предлагали начать делать процессоры на основе германия, а не кремния, которые в теории могут быть значительно лучше

В России разработали технологию получения особо чистого германия для детекторов гамма-излучения

Hollow Undead
8 часов назад
Модель - Палач-1?

XPeng запустил завод по производству роботов IRON — первый экземпляр сошел с линии самостоятельно

Гена Пастухов
8 часов назад
Иван, забавнее будет, если пока допилят автоИИ, он станет не нужен, т.к. начнут активно внедрять аэротакси.

Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

Алексей Крамаренко
8 часов назад
Эстония на первом месте по уровню жизни, Швейцария - на 20+ Ну ладно составители рейтинга, они на своей волне. А репостерам то не смешно?)

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Sergey Gorovoy
8 часов назад
Лондон - шикарен любым.

В Англии построили первое в мире высотное здание с каменным экзоскелетом

Арманд Юрьев
8 часов назад
Забавно оставлять комментарий под этой статьей, что называется "из будущего", хотя ее, до отвращения пророческая точность, удовольствия не

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Buna Games
9 часов назад
Interestingly, this clearly shows how the gaming industry itself has changed. Old hits like Tetris achieved massive sales over decades and numerous re-releases, while Minecraft and GTA V have thrived in the era of digital distribution, constant updates, and global

Рейтинг самых продаваемых видеоигр в истории

Оливер Хевисайд
9 часов назад
Астрофизики видят уже в упор, в телескоп, протопланетный материал вокруг звезды, но гипотеза Шмидта Лапласа так сильно засела в их башке что не

Астрофизик предложил новое объяснение необычному «поведению» звезды Табби

Mikhail Pirogov
9 часов назад
ну такая новость, есть о чем подумать. Ну особенно поражает количество злых и недалёких под статьёй, зрителей: стасяна, климсаныча и лебедева. И это

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Самые обсуждаемые