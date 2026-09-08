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В Англии построили первое в мире высотное здание с каменным экзоскелетом
Тысячи тонн вулканического камня заменили бетон и сталь в жилом комплексе Petra Heights на севере Лондона, построенном архитектурным бюро Groupwork совместно с инженерной компанией Webb Yates.
Жилой комплекс по адресу 317 Finchley Road состоит из трех секций высотой от шести до десяти этажей. Все они удерживаются необычным экзоскелетом из неармированного камня. Эта решетчатая конструкция самостоятельно воспринимает вес здания и ветровые нагрузки. В проекте нет бетонного ядра жесткости или бетонных колонн, отсутствует стальная арматура, а фасадная облицовка и вовсе не требуется: камень одновременно выполняет функции несущей конструкции и фасада.
Каркас Petra Heights выполнен из сицилийского базальта и норвежского ларвикита. Новый проект стал очередным этапом 15-летней работы архитекторов и инженеров, стремящихся доказать, что камень может стать жизнеспособной и низкоуглеродной альтернативой стали и бетону. На эти два материала в совокупности приходится около 16% глобальных выбросов человечества.
Экзоскелет Petra Heights, утверждают специалисты, в будущем можно масштабировать для строительства 30-этажного небоскреба.
Исследования Groupwork и Webb Yates показывают, что такая конструкция способна сократить выбросы примерно на 80% по сравнению со стальным каркасом, причем без дополнительных затрат.
Участок, на котором появился Petra Heights, был далеко не простым: он расположен между железнодорожной станцией и шестиполосной магистралью Finchley Road. Поэтому полностью отказаться от традиционных материалов пока не удалось. В здании все еще используются бетонный фундамент подземной части и бетонные перекрытия, а часть камня пришлось импортировать. Тем не менее общий углеродный след материалов и строительства оказался примерно на 32% ниже, чем у сопоставимого здания с железобетонным каркасом.
Нижние этажи здания выполнены преимущественно из базальта, тогда как на верхних хорошо заметен светлый ларвикит. Самая высокая часть здания поднимается примерно на 30 метров над землей. Чтобы визуально объединить два разных вулканических камня, Groupwork использовала специальную химическую обработку, окислив поверхность и проявив содержащийся в ней железный компонент. Именно это придает зданию характерный ржаво-красный оттенок, благодаря которому оно гармонирует с исторической застройкой района, где преобладают дома из красного кирпича.
Всего в состав несущего экзоскелета вошло более 1 000 тонн камня. Отдельные элементы соединены при помощи стальных штифтов и кронштейнов, а также небольшого количества эпоксидного раствора. Чтобы уменьшить массу здания и максимально эффективно использовать участок сложной формы, его разделили на три отдельных блока. Вместе они вмещают 22 квартиры, а на первом этаже, за колоннадой, разместился магазин с полностью остекленным фасадом.
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