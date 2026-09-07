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Психолог рассказала, что ищут мужчины и женщины в отношениях с искусственным интеллектом

Во многих странах мира психологи все чаще говорят об эпидемии одиночества. Люди реже встречаются друг с другом, реже вступают в отношения. С развитием искусственного интеллекта появились и виртуальные партнеры.

Кадр из фильма «Она» / © Annapurna Pictures, Warner Bros

Психолог Дезире Попелка из Лозаннского университета рассказала, что в современном мире технологии все чаще стали заменять отношения и близость. Она провела исследование, в котором приняли участие 2300 жителей Швейцарии и Германии. Среди них около 180 человек признались, что состояли в отношениях с виртуальным партнером.

Попелка отметила, что людям важны внимание, забота и обмен эмоциями. Даже пользуясь эскорт-услугами, клиент часто платит за иллюзию близости. Более доступной такую модель отношений сделали платформы вроде OnlyFans.

Искусственный интеллект фактически автоматизировал сферу любви и отношений. ИИ-партнеры часто поддакивают, соглашаются и подстраиваются под пользователя. Людям приятно социальное одобрение, и иногда они перестают различать подлинную эмоциональную реакцию другого человека и техническую имитацию.

Психолог пояснила, что в такой ситуации исчезает обратная связь. В реальных отношениях возникают конфликты, нужно договариваться и идти на компромиссы. При общении с ИИ этого нет. У человека есть ощущение, что он взаимодействует с кем-то другим, а на деле — с самим собой. Это может помочь человеку в начале, но в перспективе люди могут впасть в эмоциональную зависимость.

На первый взгляд мотивация женщин и мужчин различается. Женщины перестают искать партнеров, так как не могут найти спутника, соответствующего их ожиданиям. Искусственный интеллект в этой ситуации становится экраном, который проектирует их желания.

Мужчины чаще обращаются к ИИ после трудностей и провалов в реальных отношениях. Виртуальная партнерша не спорит, не отвергает, не требует.

Одна из самых уязвимых групп — подростки. В молодом возрасте люди учатся взаимодействовать друг с другом. Важен опыт симпатии и попыток, ухаживаний и отказа. Одновременно подростки учатся и справляться с отказом. Если подростки будут получать такой опыт в общении с искусственным интеллектом, есть риск, что вскоре появится поколение, не умеющее справляться со сложностью настоящих человеческих отношений.