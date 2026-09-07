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Спутники показали, что осталось в пустыне от мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Саудовская Аравия отказалась от мегапроекта горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия», вложив в него более 50 миллиардов долларов — именно столько стоили первые этапы воплощения замысла наследного принца Мухаммеда бин Салмана о футуристическом городе.

Спутники показали, что осталось в пустыне от мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © WSJ

Как говорится в видеорепортаже издания The Wall Street Journal, теперь Саудовская Аравия направляет дополнительные миллиарды на прекращение заключенных соглашений. Огромные частично возведенные сооружения постепенно остаются один на один с пустыней.

© WSJ

Крах одного из самых амбициозных строительных проектов в мире стал одним из наиболее впечатляющих провалов в истории мегапроектов и серьезным ударом по программе Vision 2030 — стратегии диверсификации экономики, на которую Мухаммед бин Салман сделал ставку как на важнейшую часть своего политического наследия.

Проект «Зеркальная линия» представили несколько лет назад, как город будущего: с интеллектуальной инфраструктурой, роботами вместо части работников и энергетикой с нулевыми выбросами углерода. Предполагалось, что в нем будут жить девять миллионов человек, а главным архитектурным символом станет гигантский комплекс, состоящий из двух параллельных зеркальных небоскребов длиной 170 километров и высотой около 500 метров.

В сентябре прошлого года Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии официально приостановил все работы на стройке «Зеркальной линии». К тому моменту на проект уже было потрачено более 50 миллиардов долларов — примерно 10% от его первоначально заявленного общего бюджета. Однако футуристический город так и не появился. В пустыне возвышалось лишь несколько бетонных конструкций. Девять миллионов жителей так и не приехали.

В феврале 2026 года Саудовская Аравия объявила о партнерстве с компанией DataVolt, специализирующейся на центрах обработки данных. Стороны планируют построить в районе гавани «Зеркальной линии» комплекс дата-центров для работы с искусственным интеллектом. Таким образом, территория, которая должна была превратиться в самый футуристический город мира, постепенно переориентируется на промышленную инфраструктуру искусственного интеллекта. Планируется использовать морскую воду Красного моря для охлаждения оборудования.