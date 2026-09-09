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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
9 сентября, 08:57
Рейтинг: +1745
Посты: 1015

От оранжевого к белому: как изменились ночные города за 15 лет — взгляд с МКС

За последние 15 лет ночные города по всему миру заметно преобразились. Теплый оранжевый свет натриевых газоразрядных ламп постепенно уступил место более яркому белому свечению светодиодов.

Сообщество
# космос
# лампы
# МКС
# свет
# технологии
# фотографии
Майами в 2012 году, освещенный натриевыми фонарями, слева, и в 2025 году, освещенный светодиодами / © Don Pettit / NASA
Майами в 2012 году, освещенный натриевыми фонарями, слева, и в 2025 году, освещенный светодиодами / © Don Pettit / NASA

Астронавт NASA и фотограф Дон Петтит, который с 2002 года периодически живет на борту Международной космической станции (МКС), запечатлел этот переход и недавно опубликовал серию фотографий, наглядно показывающих, как выглядит эта перемена с орбиты.

Лас-Вегас в 2010 году и в 2025 году / © Don Pettit / NASA
Лас-Вегас в 2010 году и в 2025 году / © Don Pettit / NASA

Петтит объяснил, что характерное «теплое, желто-оранжевое свечение газоразрядных ламп по всему миру постепенно уступило место многоцветным светодиодам» — главным образом ради экономии энергии и по экологическим соображениям.

Гонконг в 2010 году и в 2025 году / © Don Pettit / NASA
Гонконг в 2010 году и в 2025 году / © Don Pettit / NASA

Фотографии Петтита показывают, насколько иначе выглядят с космоса огромные мегаполисы в 2020-е годы. Единственное исключение — Гонконг. На снимках видно, что специальный административный район по-прежнему сохраняет натриевое освещение, тогда как расположенный неподалеку Шэньчжэнь буквально залит светом светодиодов.

Переход от натриевых уличных фонарей к светодиодным во всем мире был прежде всего продиктован экономическими причинами: светодиоды дешевле в эксплуатации и позволяют гораздо проще управлять освещением.

Однако многие фотографы с сожалением восприняли исчезновение натриевых ламп. По их мнению, теплый оранжевый свет гораздо лучше смотрится на снимках и придает ночным улицам особую атмосферу.

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Комментарии

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1 Комментарий
Николай Жильцов
Николай Жильцов
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Это даже без космических снимков заметно.
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