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«Мстителей» и третью «Дюну» покажут в России не раньше весны

Российский показ фильмов «Мстители: Судный день» и «Дюна: Часть третья» может состояться не раньше весны 2027 года. Об этом заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. По его словам, к зиме в России может прекратиться практика «предсеансового обслуживания», через которую кинотеатры показывали голливудские новинки без официального проката.

Кадр из фильма «Мстители: Судный день» / © Marvel Studios

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что фильмы «Мстители: Судный день» и «Дюна: Часть третья» сейчас не планируются к выпуску в российский прокат ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, ни в марте 2027 года.

По словам Воронкова, у этих картин на сегодняшний день нет официально заявленного российского дистрибьютора. Поэтому, считает он, говорить о переносе релизов внутри зимнего расписания преждевременно: формально релизы для России пока просто не объявлены.

Даже если переговоры с голливудскими студиями завершатся успешно, выход этих фильмов в России, по оценке главы АВК, будет возможен не раньше 1 апреля 2027 года. Он также заявил, что практика «предсеансового обслуживания» может полностью прекратиться в ближайшие два-три месяца.

Такой формат стал одним из способов показывать в России зарубежные фильмы после ухода крупных голливудских студий из российского проката. Зритель покупал билет на короткометражный или другой заявленный фильм, перед которым фактически демонстрировалась голливудская новинка.

Обе картины относятся к главным мировым премьерам конца 2026 года. «Мстители: Судный день» должны выйти в зарубежный прокат 18 декабря. «Дюна: Часть третья» стартует за пределами Северной Америки 16 декабря, а в США и Канаде — 18 декабря.

Дополнительным фактором для российского рынка называют новогодний сезон и конкуренцию с крупными отечественными релизами. В частности, 17 декабря в России должен выйти фильм «Зима в Простоквашино». На фоне отсутствия официального проката западных картин кинотеатры, вероятно, будут делать ставку на российские премьеры.