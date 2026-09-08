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JP Aerospace представила новый концепт достижения орбиты без применения традиционной ракеты

Визуализация проекта Airship to Orbit / © JP Aerospace

Президент компании Джон Пауэлл опубликовал изображения, на которых Hazel отделяется от высотного дирижабля под названием SuperTandem.

На кадрах показан темный летательный аппарат с крыловидным корпусом, отделяющийся от двух огромных аэростатов, соединенных длинной фермой. Пауэлл назвал изображения «кадрами из готовящегося видео о Hazel» и уточнил, что это компьютерная анимация, а не съемка реального полета.

Новая публикация вновь привлекла внимание к космическому концепту, над которым организация работает уже несколько десятилетий. Ее авторы рассчитывают использовать аппараты легче воздуха как часть долгосрочного проекта по доставке людей и грузов к орбите.

JP Aerospace называет себя «Другой космической программой Америки». Уже более 40 лет организация существует как некоммерческая структура, работающая исключительно благодаря добровольцам, и все это время ею руководит Джон Пауэлл.

Программа Airship to Orbit предлагает совершенно иной сценарий путешествия из атмосферы Земли в космос.

На первом этапе стратосферный дирижабль должен поднимать пассажиров и грузы к расположенной на большой высоте базе, получившей название Dark Sky Station — «Станция темного неба». Затем в дело должен вступить гораздо более крупный орбитальный дирижабль. Предполагается, что он будет постепенно разгоняться до орбитальной скорости при помощи электрических двигателей. Такое путешествие займет несколько дней — разительный контраст с традиционным ракетным запуском, при котором аппарат за считаные минуты преодолевает атмосферу, развивая огромную скорость и расходуя колоссальное количество энергии.

Организация уже продемонстрировала, что крупные аппараты на основе аэростатов способны подниматься на весьма значительную высоту. В октябре 2011 года дирижабль Tandem достиг высоты примерно 29 километров — над пустыней Блэк-Рок в штате Невада.

Аппарат состоял из двух аэростатов, соединенных примерно девятиметровой фермой из углеродного волокна. На тот момент этот полет установил рекорд высоты для дирижаблей.

По словам Пауэлла, разработка проекта обошлась примерно в 30 тысяч долларов и заняла пять лет. Столь скромная стоимость отражает характерный для JP Aerospace подход: небольшая команда, ограниченные ресурсы и работа добровольцев.

За годы своей деятельности JP Aerospace провела около 200 небольших исследовательских запусков, в том числе миссии с аэростатами, малогабаритными ракетами и студенческими экспериментами. Одним из наиболее известных проектов организации стала программа PongSat, в рамках которой студенческие эксперименты отправлялись на большую высоту.

Однако JP Aerospace пока не сообщала о строительстве или летных испытаниях гораздо более крупных аппаратов орбитального класса, предусмотренных концептом Airship to Orbit. Также нет подтвержденных данных о полете гиперзвукового аппарата, соответствующего Hazel по внешнему виду или предполагаемой роли. Таким образом, недавно опубликованные изображения следует рассматривать именно как визуализацию перспективного концепта, а не как доказательство существования уже построенного и испытанного летательного аппарата.