Военные США сообщили о 75-процентном падении активности дронов после развертывания боевых лазеров

В конце августа 2026 года американские военные впервые применили высокоэнергетическую лазерную систему. С тех пор активность дронов у мексиканской границы снизилась примерно на 75%.

В армии США считают, что дроны к американской границе отправляют наркокартели. С их помощью они наблюдают за американскими военными и сотрудниками правоохранительных органов. Это позволяет им понять, какие участки границы следует обходить, переправляя людей или наркотики.

Американские военные использовали лазерное оружие 25 и 26 августа после нескольких месяцев подготовки. По словам военных, за два дня они сбили с помощью лазера три дрона, за 10 дней — 11 беспилотников.

Командир 130-й бригады полковник Роберт Феличио рассказал CBS News, что после появления лазера количество дронов на границе значительно снизилось. Однако он не уточнил, сколько дронов каждый день видит его подразделение. В 2024 году глава Северного командования США Грегори Гийо рассказал, ежемесячно у южной границы появляется около одной тысячи дронов.

Феличио и его коллеги не исключили, что на численность дронов повлияли и другие причины. Например, картели могли найти другие маршруты. При этом после применения лазера дронов стало меньше.

Боевой лазер не единственная технология, с помощью которой американские военные борются с дронами. Они уже применяли технологию подавления сигнала, заставляющую дроны вернуться туда, откуда они прилетели. Однако лазер позволяет сбить дрон, если военные считают его угрозой.

Стать единственным методом борьбы с дронами лазеры не смогут. Дождь или пар могут ослабить мощность луча.

Преимуществом лазера можно назвать его экономичность. Одна установка стоит около 17-25 миллионов долларов. При этом один выстрел обходится примерно в три доллара.

Во время одного из испытаний системы запустили небольшой квадрокоптер. Военные в этот момент находились внутри машины с установленным на крыше лазером. Они следили за дроном с помощью контроллера Xbox и записи с камеры, которая выводилась на устройство, похожее на iPad. Как отметил один из операторов системы лейтенант Оуэн Фаркер, многим военнослужащим было удобно использовать контроллер Xbox, поскольку они выросли, играя в видеоигры.

© CBS News

Когда лазер поразил цель, возникла короткая вспышка света. Дрон позднее обнаружили с поврежденным пропеллером. Его батарея отсутствовала.

Во время испытаний военные использовали систему LOCUST, которую производит AeroVironment. С этой компанией армия уже заключила контракт на сумму 465 миллионов долларов.

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