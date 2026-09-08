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В Таджикистане построят самый высокий небоскреб Центральной Азии

В Душанбе началось строительство 340-метрового небоскреба, который после завершения работ должен стать самым высоким зданием Центральной Азии.

Проект Dushanbe Tower / © The press service of the President of Tajikistan

Президент Эмомали Рахмон и мэр Душанбе, председатель Национального совета Высшего собрания Республики Таджикистан Рустам Эмомали заложили первый камень в основание нового многофункционального архитектурного комплекса в столичном районе Шохмансур. Завершить строительство планируется в течение пяти лет.

Проект Dushanbe Tower / © The press service of the President of Tajikistan

Комплекс займет территорию площадью 29 гектаров и будет включать 52 объекта, в том числе пять высотных башен. Центральным элементом станет Dushanbe Tower высотой 340 метров и с 77 этажами. Если проект будет реализован в заявленном виде, башня станет самым высоким зданием Центральной Азии.

Проект Dushanbe Tower / © The press service of the President of Tajikistan

Она превзойдет нынешнего рекордсмена региона — Abu Dhabi Plaza в Астане, высота которого составляет 311 метров, а число этажей — 75. Таким образом, Dushanbe Tower будет выше него на 29 метров.

В состав нового комплекса войдут отели, рестораны, магазины и офисные помещения, а также концертный зал на 1000 зрителей. Кроме того, проект предусматривает кинотеатр, развлекательный центр, спортивные объекты и благоустроенные общественные пространства. На территории комплекса также планируется разбить парк с озером.

Значительную часть проекта займет жилая застройка: предполагается возвести 42 жилых здания общей вместимостью 6160 квартир. Помимо этого, здесь построят школу на 1200 учеников и детский сад, рассчитанный на 500 детей. Таким образом, новый район должен объединить деловую, жилую, гостиничную и развлекательную инфраструктуру с общественными пространствами и объектами социальной сферы.