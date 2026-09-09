Запах стирального порошка снизил опасения при покупках в секонд-хендах

Одним из главных барьеров для покупки подержанной одежды остаются опасения, связанные с ее чистотой и возможным загрязнением. Ученые из Нидерландов выяснили, что запах свежевыстиранного белья в секонд-хенде может снизить такую настороженность и увеличить траты покупателей, особенно у людей, сильнее склонных избегать потенциальных источников инфекции.

Индустрия моды, как утверждают ученые, создает значительную экологическую нагрузку. Производство одежды требует воды и энергии, а быстро меняющиеся коллекции увеличивают количество текстильных отходов. Покупка вещей из секонд-хендов помогает продлить срок службы одежды и снизить потребность в новом производстве.

Тем не менее потребители часто беспокоятся, что бывшая в употреблении одежда может быть грязной или небезопасной. Предыдущие научные работы показали, что люди могут хуже оценивать даже новые товары, если знают, что их до этого трогали другие покупатели.



Ученые из Университета Радбода (Нидерланды) проверили, может ли приятный запах снизить опасения, связанные с загрязнением одежды. Они связали отношение к подержанной одежде с поведенческой иммунной системой. Так называют психологические реакции, которые помогают человеку заранее избегать потенциальных источников инфекции. Запах испорченной еды, грязь или признаки болезни у другого человека могут вызывать отвращение еще до реального контакта с возбудителем. По предположению ученых, информация о том, что одежду уже носил незнакомый человек, вызывает схожую реакцию.



Эксперимент провели в городе Арнем. В местном секонд-хенд-магазине в течение трех недель распространяли запахи — свежевыстиранного белья, цитрусов — или не добавляли ароматы вовсе.

После покупки посетителей спрашивали об отношении к подержанной одежде и о том, насколько сильно они обычно стараются избегать ситуаций, связанных с возможным заражением. Также сравнивали количество потраченных людьми денег. В анализ вошли данные 257 человек. О своих выводах исследователи рассказали в журнале Evolution and Human Behavior.



Результаты показали, что в дни с запахом свежего белья покупатели тратили в среднем 28,71 евро. При обычном запахе магазина средние траты составляли 22,86 евро, а при цитрусовом — 20,41 евро. Причем чем сильнее человек был склонен избегать потенциальных источников инфекции, тем меньше денег он обычно тратил на подержанную одежду. Но в присутствии запаха свежего белья эта связь слабела. Для цитрусового аромата такой тенденции не было.

Дополнительные эксперименты поддержали это объяснение. В лабораторном исследовании аромат свежего белья повышал привлекательность подержанных вещей и их предполагаемую стоимость, одновременно снижая опасения по поводу бактерий, грибков, клещей и других возможных источников заражения.



Исследователи считают, что нельзя объяснить выявленную ими тенденцию только самим фактом приятности запаха: вероятно, именно запах свежего белья выступает сигналом того, что вещь очищена, и тем самым снижает настороженность перед возможным загрязнением. При этом исследование не показало, что аромат делает одежду безопаснее в объективном смысле: он лишь меняет восприятие риска.

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Андрей Серегин 175 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.