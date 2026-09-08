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Инфографика: самые старые действующие университеты в странах Европы
История некоторых европейских университетов берет свое начало в XI-XII веках. На карте отмечены старейшие вузы каждой европейской страны, которые продолжают свою деятельность.
Самым старшим из университетов Европы считается Болонский университет (Италия). Основан он, предположительно, в 1088 году. Изначально его главной специализацией было правоведение. Именно тут в разные эпохи учились Данте Алигьери, Николай Коперник и Умберто Эко.
Оксфордский университет однозначно поборется за звание одного из старейших университетов Европы. Дата его основания точно не известна, но, предположительно, в 1096 году там уже велось обучение. Активно развиваться Оксфордский университет начал в 1167 году. Тогда король Англии Генрих II после ссоры с Томасом Бекетом запретил английским студентам учиться в Парижском университете. Первые колледжи появились в 1249 году.
Еще одно старейшее высшее учебное заведение — Саламанкский университет (Испания), основанный в 1218 году. Он считается первым испаноязычным университетом.
На карте также указан Парижский университет (Франция), однако у специалистов возникает вопрос, можно ли считать его действующим. Его реорганизовали в 1970 году, разделив на несколько университетов. Одним из преемников Парижского университета считают Университет Сорбонны.
Старейшим университетом России часто называют Санкт-Петербургский государственный университет — наследник Академического университета Петербургской академии наук. Открыли его в 1724 году вместе с Российской академией наук. Московский государственный университет (Императорский Московский университет), для сравнения, появился в 1755 году.
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