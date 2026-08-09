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9 августа, 19:34
Марк Чернов
17
44,8 тыс

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

❋ 3.4

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
В Раздане официально открылась AI-фабрика Firebird — один из крупнейших вычислительных центров региона
В Раздане официально открылась AI-фабрика Firebird — один из крупнейших вычислительных центров региона / © Официальный сайт компании Firebird

Строительство дата-центра заняло всего шесть месяцев. Появление такого центра потребовало прямых переговоров властей Армении и США, поскольку без разрешения американского регулятора поставки процессоров таких масштабов были бы невозможны. Важность события подтвердил и состав гостей: на церемонии вместе с премьером Армении Николом Пашиняном появились вице-премьер Казахстана Жаслан Мадиев и американский дипломат Дэвид Аллен.

Вычислительная мощность дата-центра составляет 15 мегаватт и базируется на 6 144 графических процессорах NVIDIA B200 с жидкостным охлаждением. Инфраструктурными партнерами выступили ведущие мировые бренды: Dell поставила высокопроизводительные серверы, Schneider Electric развернула системы подстанций и бесперебойного питания, а Vertiv установила специализированную систему жидкостного охлаждения. Вся система работает на платформе NVIDIA DSX, которая объединяет вычислительные и сетевые ресурсы и дает возможность выжимать на 40% больше мощности из каждого мегаватта энергии по сравнению со стандартными архитектурами. Одним из первых коммерческих клиентов центра обработки данных стал международный поисковый ИИ-сервис Perplexity.

Проект продолжит стремительно расти: к концу 2027 года суммарную мощность комплекса в Раздане планируют увеличить до 300 мегаватт, а общее количество используемых чипов NVIDIA (серий Blackwell и Rubin) превысит 70 000 штук. В дальнейшем Firebird рассчитывает развернуть масштабную сеть вычислительных мощностей объемом до 2 гигаватт по всему региону, включая Казахстан.

Однако аналитики отмечают, что подобное масштабирование станет серьезным вызовом для армянской энергетики. Заявленные 300 мегаватт составляют почти четверть от всего пикового потребления Армении в зимний период (около 1300 мегаватт), а планы по расширению до 2 гигаватт и вовсе превышают рабочую мощность всей национальной энергосистемы. Круглосуточная нагрузка такого масштаба трудносовместима с текущими мощностями энергетики, особенно в зимний сезон пиковых нагрузок (по крайней мере, без ввода новых мощных электростанций или крупного импорта электроэнергии).

Открывшийся центр предоставит ученым, стартапам и вузам необходимые мощности для обучения нейросетей, проведения сложных вычислений в биотехнологиях, робототехнике и космических исследованиях. Это позволит региону не просто арендовать зарубежные технологии, а создавать собственные ИИ-сервисы.

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Марк Чернов
Марк Чернов
89 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
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Комментарии

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17 Комментариев
Ya Ya
Ya Ya
1 час назад
Интересно зачем в таком не самом благоприятном месте (сейсмическая, активность, высокие температуры воздуха, нехватка электроснабжения) строить такой мощный ЦОД? Что-то кто-то недоговаривает 🤔
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Кирилл Думский
Кирилл Думский
16 часов назад
Ферму хотят, битки) Только проводка слабовата) и конский ценник на электроэнергию.
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Константин Герасимов
Константин Герасимов
1 день назад
Там самый интересный пункт...биотехнологии! Т.е. биологическая оцифрованная лаборатория. Просто так пиндосы передовое для кого то не строят. России нужно не просто повысить цену на электроэнергию а ввести санкции и отрезать полностью Армению от электричества. Это враждебная технология.
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Юрий Сагадатов
Юрий Сагадатов
1 день назад
Ага поближе к Ирану чтобы ему удобнее было стрелять
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Юрий Петинов
Юрий Петинов
1 день назад
Если Армения - Европа , то я - негр.
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    Вардан Геворгян
    Вардан Геворгян
    1 день назад
    Юрий, Европа это - Христианство и Демократия по сути. Христианство как институт и система сформировалас в Армении.
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    Александр Бедросов
    Александр Бедросов
    8 часов назад
    Юрий, вообще-то многим армянам и не надо быть в категории европейцев, хотя если так рассуждать можно и греков исключить, а там и итальянцев и испанцев. Мне как армянину тяжело себя представить в категории европейцев, тем более, что никакой Европы не было почти половину периода существования цивилизованного мира. Между той же Венецией и Австрией пропасть
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      Еще 1 ответ
      Михаил Невский
      Михаил Невский
      22 минуты назад
      Александр, греки физически расположена в Европе. И да это никакой Армении не было во время греческой цивилизации. Была но уровень её развития - это пешеры в горах, когда греки писали эпосы, создавали первую демократию, кстати задолго до новгородского вече, потом демократия была там. И Александр Македонский так же недалеко от Греции был рождён, вообще он лишь маленький камешек в греческой цивилизации. Когда Египет был хрестьянским. Кстати до коптов Египет был языческим, то есть там были Боги Ра и всё то что мы все проходили на истории 5 класса. И кто всё это сделал интересно? Судя по эпосам Греция была развитой ещё до хрестьянства. Та же Троя реально была. Спарта. Армения была только на бумаге. Так что Армении до Греции как пешком до Луны, объективно. "никакой Европы не было почти половину периода существования цивилизованного мира." ))) ну я выше расписал уже. Ага только армяне в пещерах были и вообще Европа намного раньше стала как цивилизация. А люди в Танзании в районе Уганды, в районе Великих озер ещё раньше появились что тогда можно сказать что там была цивилизация?) но однозначно да там люди появились раньше, но цивилизацией такое трудно назвать  "Между той же Венецией и Австрией пропасть"  Можно поподробнее?))
      Ответить
Vl1dimir 777
Vl1dimir 777
2 дня назад
А в России закупили новые тспу. Почувствуйте разницу
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Autotrade222
Autotrade222
2 дня назад
Теперь понятно для чего Армения закупила российский уголь. 😂
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Станислав По
Станислав По
2 дня назад
А что Армения собралась там вычислять? Срок до превращения в турецкую область?
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Илья Сергеев
Илья Сергеев
2 дня назад
Перед публикацией новости автору стояло бы прочекать какие дата центры УЖЕ сделал у нас например сбер)
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    Михаил Курдин
    Михаил Курдин
    2 дня назад
    Илья, вы вообще в курсе что за видяха b200? Какой сбер, еще бы алису в пример
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    Vl1dimir 777
    Vl1dimir 777
    2 дня назад
    Илья, а как он их сделает, если нвидия под санкциями и хрен железо такого уровня контрабандой не привезёшь через третьи страны?..
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    Иван Колупаев
    Иван Колупаев
    1 день назад
    Илья, в связи с санкциями Сберу недоступны передовые чипы NVIDIA и цоды Сбера построены на устаревших А100 которые медленнее и прожорливей B200, да на китайских "аналогах" которые тоже заметно уступают флагманам.
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      Еще 1 ответ
      Михаил Невский
      Михаил Невский
      34 секунды назад
      Иван, это прям какая то антироссийская пропаганда! Не верю. Пока Хуанг строит дата центры на Вера Рубин. Напомню такая стойка даёт 3,6 Экзафлопа, правда пониженной точности INT4, жрёт 230 КВт, стоит 8 млн долларов. Такой датацентр в 1 ГВт будет вычислительной мощностью в 12,8 тысяч! экзафлоп. Это в 5-7 тысяч быстрее чем быстрейший компьютер из ТОП500, в 2.7 экзафлоп. Кстати такой центр будет стоить 47 млрд, то есть округлённо 50 млрд долларов и да вопреки визгам Маска, потребление электричества там всего на 1.3-1.7 млрд долларов это всего 3% от цены оборудования. То есть там само оборудование самоценно и дорого! проблема не в недостатке электроэнергии, так как сами чипы практически бесконечно дороги, как никто не будет считать сколько потребляет медецинский тамограф и считать его в МВт энергии. Короче, это отдельная тема т%пизны Маска и подсчёта ЦОД в потреблении энергии (не особо имеет смысла).
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Михаил Невский
35 секунд назад
Иван, это прям какая то антироссийская пропаганда! Не верю. Пока Хуанг строит дата центры на Вера Рубин. Напомню такая стойка даёт 3,6 Экзафлопа,

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Autotrade222
3 минуты назад
Стырили идею у китайцев. 😂

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Ya Ya
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В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Aller 37
1 час назад
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