В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Строительство дата-центра заняло всего шесть месяцев. Появление такого центра потребовало прямых переговоров властей Армении и США, поскольку без разрешения американского регулятора поставки процессоров таких масштабов были бы невозможны. Важность события подтвердил и состав гостей: на церемонии вместе с премьером Армении Николом Пашиняном появились вице-премьер Казахстана Жаслан Мадиев и американский дипломат Дэвид Аллен.
Вычислительная мощность дата-центра составляет 15 мегаватт и базируется на 6 144 графических процессорах NVIDIA B200 с жидкостным охлаждением. Инфраструктурными партнерами выступили ведущие мировые бренды: Dell поставила высокопроизводительные серверы, Schneider Electric развернула системы подстанций и бесперебойного питания, а Vertiv установила специализированную систему жидкостного охлаждения. Вся система работает на платформе NVIDIA DSX, которая объединяет вычислительные и сетевые ресурсы и дает возможность выжимать на 40% больше мощности из каждого мегаватта энергии по сравнению со стандартными архитектурами. Одним из первых коммерческих клиентов центра обработки данных стал международный поисковый ИИ-сервис Perplexity.
Проект продолжит стремительно расти: к концу 2027 года суммарную мощность комплекса в Раздане планируют увеличить до 300 мегаватт, а общее количество используемых чипов NVIDIA (серий Blackwell и Rubin) превысит 70 000 штук. В дальнейшем Firebird рассчитывает развернуть масштабную сеть вычислительных мощностей объемом до 2 гигаватт по всему региону, включая Казахстан.
Однако аналитики отмечают, что подобное масштабирование станет серьезным вызовом для армянской энергетики. Заявленные 300 мегаватт составляют почти четверть от всего пикового потребления Армении в зимний период (около 1300 мегаватт), а планы по расширению до 2 гигаватт и вовсе превышают рабочую мощность всей национальной энергосистемы. Круглосуточная нагрузка такого масштаба трудносовместима с текущими мощностями энергетики, особенно в зимний сезон пиковых нагрузок (по крайней мере, без ввода новых мощных электростанций или крупного импорта электроэнергии).
Открывшийся центр предоставит ученым, стартапам и вузам необходимые мощности для обучения нейросетей, проведения сложных вычислений в биотехнологиях, робототехнике и космических исследованиях. Это позволит региону не просто арендовать зарубежные технологии, а создавать собственные ИИ-сервисы.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
То, в каком порядке дети в одной семье появились на свет, оказалось связано с вероятностью развития самых разных заболеваний — от аллергии и гастрита до аутизма и СДВГ. Ученые составили наиболее полную на сегодня карту подобных связей, проанализировав данные более 10 миллионов человек.
Специалисты по поведению животных проверили, что важнее для кошки — голос ее котенка или место, откуда он доносится. Для этого 13 кошек-матерей слушали записи криков собственных и чужих котят, которые включали то возле их гнезда, то в другом месте. Голос своего детеныша заставлял самок реагировать, но оказался для них не главным ориентиром.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Ноября, 2014
5 самых ужасных пыток в истории человечества
2 Июня, 2017
Ионолеты: в небо на ионном ветре
11 Августа, 2014
Стон Земли
10 Сентября, 2013
Тест на логику (М. Войнаровский)
18 Ноября, 2016
Топ-5 самых жутких экзопланет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии