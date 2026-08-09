В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Строительство дата-центра заняло всего шесть месяцев. Появление такого центра потребовало прямых переговоров властей Армении и США, поскольку без разрешения американского регулятора поставки процессоров таких масштабов были бы невозможны. Важность события подтвердил и состав гостей: на церемонии вместе с премьером Армении Николом Пашиняном появились вице-премьер Казахстана Жаслан Мадиев и американский дипломат Дэвид Аллен.

Вычислительная мощность дата-центра составляет 15 мегаватт и базируется на 6 144 графических процессорах NVIDIA B200 с жидкостным охлаждением. Инфраструктурными партнерами выступили ведущие мировые бренды: Dell поставила высокопроизводительные серверы, Schneider Electric развернула системы подстанций и бесперебойного питания, а Vertiv установила специализированную систему жидкостного охлаждения. Вся система работает на платформе NVIDIA DSX, которая объединяет вычислительные и сетевые ресурсы и дает возможность выжимать на 40% больше мощности из каждого мегаватта энергии по сравнению со стандартными архитектурами. Одним из первых коммерческих клиентов центра обработки данных стал международный поисковый ИИ-сервис Perplexity.

Проект продолжит стремительно расти: к концу 2027 года суммарную мощность комплекса в Раздане планируют увеличить до 300 мегаватт, а общее количество используемых чипов NVIDIA (серий Blackwell и Rubin) превысит 70 000 штук. В дальнейшем Firebird рассчитывает развернуть масштабную сеть вычислительных мощностей объемом до 2 гигаватт по всему региону, включая Казахстан.

Однако аналитики отмечают, что подобное масштабирование станет серьезным вызовом для армянской энергетики. Заявленные 300 мегаватт составляют почти четверть от всего пикового потребления Армении в зимний период (около 1300 мегаватт), а планы по расширению до 2 гигаватт и вовсе превышают рабочую мощность всей национальной энергосистемы. Круглосуточная нагрузка такого масштаба трудносовместима с текущими мощностями энергетики, особенно в зимний сезон пиковых нагрузок (по крайней мере, без ввода новых мощных электростанций или крупного импорта электроэнергии).

Открывшийся центр предоставит ученым, стартапам и вузам необходимые мощности для обучения нейросетей, проведения сложных вычислений в биотехнологиях, робототехнике и космических исследованиях. Это позволит региону не просто арендовать зарубежные технологии, а создавать собственные ИИ-сервисы.

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