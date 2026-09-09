На овечьем пастбище в Норвегии нашли древнейшую трехмерную окаменелость животного
Объемное ископаемое эдиакарского периода возрастом около 560 миллионов лет случайно обнаружили внутри расколовшегося камня, упавшего на поле со скалы. Обычно столь древние мягкотелые живые существа сохраняются лишь в виде плоских отпечатков, но тут палеонтологам повезло.
В эдиакарском периоде (635-539 миллионов лет назад) на Земле впервые появились сложные формы жизни — многоклеточные организмы, которых в совокупности называют эдиакарской биотой. Эти странные малоподвижные создания обитали на морском дне. По анатомии они были совершенно не похожи на современных животных, не имели скелетов и обладали мягкими телами разных, иногда очень причудливых форм.
У научного сообщества до сих пор нет единого мнения о том, были ли эдиакарские организмы животными, либо они относились к простейшим, грибам, лишайникам или водорослям.
До наших дней эдиакарская биота дошла в основном в виде плоских, двухмерных отпечатков на каменной породе, поскольку мягкие тела этих существ не пережили прошедшие сотни миллионов лет. Поэтому находку, случайно сделанную на овечьем пастбище на полуострове Варангер (область Финнмарк, арктическое побережье Норвегии), можно считать редкой удачей для палеонтологов.
Внутри камня, расколовшегося при падении на поле с ближайшей скалы, оказалась трехмерная окаменелость чарнии (Charnia) — одного из представителей поздней эдиакарской биоты (приблизительно 560 миллионов лет назад).
Это первый случай обнаружения чарнии в Скандинавии. Внешне она была похожа на птичье перо или папоротник, прикрепленный стеблем к морскому дну. Тело чарнии состояло из центрального стебля и многочисленных боковых «веточек».
У этого организма не было рта, кишечника, каких-либо других органов. Ученые предположили, что чарния представляла собой, по сути, мешок, наполненный слизью, и питалась, просто поглощая телом растворенные в морской воде питательные вещества.
По-видимому, чарния, найденная на полуострове Варангер, была унесена древней подводной лавиной и быстро погребена на морском дне. В результате тело животного заполнилось осадочными породами, что сохранило его трехмерную форму. Это позволило исследователям из Кембриджского университета, статья которых опубликована в журнале Palaeontology, детально изучить древний организм.
Поскольку окаменелость хорошо сохранилась в объеме, ученые впервые заметили, что вдоль каждой из ветвей чарнии присутствуют едва заметные выступы или гребни, известные как «кили». На плоских отпечатках эту особенность до сих пор не замечали.
Кроме чарнии, в окрестных скалах исследователи обнаружили целый пласт других окаменелостей эдиакарской биоты, что стало самой крупной подобной находкой в Европе за последние десятилетия.
Хотя эдиакарские ископаемые находят в разных местах по всему миру, открытие нового «месторождения» на севере Норвегии позволило ученым предположить, что самые ранние животные были распространены гораздо шире, чем считалось до сих пор, и что подобные сюрпризы могут таить в себе и другие, пока неисследованные районы.
Артем Оганов стал иностранным членом Национальной академии наук Республики Армении. В прошлом этой чести также удостоился физик Юрий Оганесян.
Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.
В конце августа 2026 года американские военные впервые применили высокоэнергетическую лазерную систему. С тех пор активность дронов у мексиканской границы снизилась примерно на 75%.
Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.
Акционерное общество «Росатом — Возобновляемая энергия» построит в Амурской области завод по сборке элементов ветрогенераторов. Оборудование потребуется для будущих ветроэлектростанций на Дальнем Востоке. Сейчас крупные детали производят практически в другом конце страны. Собирать крупные узлы на месте будет дешевле, чем везти их.
«Росатом» рассматривает возможность создать под Мурманском новое предприятие для достройки плавучих атомных энергоблоков. Причина в том, что количество заказов госкорпорации растет, а существующих мощностей партнеров может не хватить.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Января, 2015
Рудиментарные органы человека
12 Декабря, 2016
Биография Солнечной системы
14 Сентября, 2013
Дайджест Naked Science
5 Февраля, 2017
Как устроена атомная подлодка
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии