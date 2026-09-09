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ChatGPT обрушил индустрию написания студенческих работ на заказ в Кении

В Кении еще несколько лет назад активно развивалась индустрия списывания. Списывали не кенийцы. Напротив, они писали домашние работы для студентов по всему миру. С появлением искусственного интеллекта большинство потеряло такую работу.

Териосис Бунди / © Kang-Chun Cheng for The New York Times

Кенийские университеты каждый год оканчивают более 100 тысяч студентов, но рабочих мест в стране не хватает. В итоге молодежь вынуждена работать в неформальном секторе. Многие нашли для себя специфическое занятие — написание домашних работ за других студентов.

Одним из таких авторов был Териосис Бунди. В 2011 году он переехал из деревни в столицу страны Найроби и поступил в университет. Один из друзей предложил ему подработку. Парень начал писать работы за других студентов. За 12 лет он написал более 2,5 тысячи эссе.

Окончив университет, он основал онлайн-бизнес по написанию работ. Часть заданий он передавал другим студентам, работавшим на него. Бунди отказался от работы в сфере общественного здравоохранения. Написание чужих заданий приносило ему минимум в пять раз больше денег, чем если бы он работал по специальности.

Однако бизнес его накрылся с развитием искусственного интеллекта. В 2022 году появился ChatGPT. Многие студенты решили, что нет смысла платить деньги человеку, если ИИ напишет бесплатно. Бунди пришлось закрыть свое дело. Теперь он не знает, чем сможет заниматься в будущем.

Из-за ИИ работу в Кении потеряли не только авторы чужих домашних работ, но и другие фрилансеры. Например, кто-то расшифровывал аудиозаписи. Теперь многие люди, работавшие онлайн, пытаются найти другой способ заработка. Одно из направлений, которое все еще доступно, связано с «очеловечиванием» текстов, написанных ИИ.