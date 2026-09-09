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Рейтинг: в каких странах самые сложные экзамены на водительские права
Сколько ошибок можно допустить на теоретическом экзамене и все же получить права? В Греции — всего одну.
На этой инфографике страны ранжированы по минимальной доле правильных ответов, необходимой для успешной сдачи теоретического экзамена на водительские права категории B. Данные предоставлены AutoviaTest. Страны, где используются несопоставимые системы оценки, в рейтинг не включены.
Греция и Япония заметно выделяются на фоне остальных: для сдачи экзамена необходимо набрать соответственно 97% и 95% правильных ответов. Ниже требования становятся значительно более похожими: сразу 15 стран расположились в диапазоне от 90% до 91%.
Европа в целом доминирует в верхней части рейтинга: на ее долю приходится 64% стран из первой двадцатки пяти.
Теоретический экзамен в Греции состоит из 30 вопросов с вариантами ответа, на выполнение которых отводится 35 минут. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить как минимум на 29 вопросов.
Экзамен охватывает широкий круг тем: дорожные знаки, правила проезда перекрестков и преимущество в движении, ограничения скорости, безопасность автомобиля и другие правила дорожного движения.
Столь высокие требования к будущим водителям существуют на фоне сохраняющихся проблем Греции с безопасностью на дорогах. По данным AutoviaTest, в 2023 году на 100 000 жителей страны приходилось около 6,1 погибшего в ДТП — это выше среднего показателя по Евросоюзу, хотя с 2000 года ситуация значительно улучшилась.
Впрочем, успешная сдача экзамена — лишь одна составляющая безопасности дорожного движения. Не менее важна и надежность автомобилей: одни марки сталкиваются с неисправностями значительно реже других.
В Японии для успешной сдачи общего теоретического экзамена необходимо набрать 95% правильных ответов. При этом жесткие требования предъявляются и к практической части.
Сложности могут возникнуть и у некоторых иностранцев, которые хотят обменять водительские права, полученные в другой стране: им может потребоваться пройти как письменный, так и практический экзамен.
Теперь Япония ужесточает требования еще для одной категории водителей — автомобилистов старше 75 лет, ранее нарушавших правила дорожного движения.
Ожидается, что новые требования к практическому экзамену включат специальное упражнение на изменение направления движения. Оно должно проверять, насколько правильно водитель пользуется педалями акселератора и тормоза.
По данным Национального полицейского агентства Японии, на водителей старше 75 лет в предыдущем году пришлось около 18% смертельных ДТП.
Высокий проходной балл теоретического экзамена сам по себе не означает, что вся система получения водительских прав в стране является более строгой. Сложность вопросов, практические испытания и правила проведения экзаменов существенно различаются. Точно так же строгий порог сдачи не гарантирует автоматически более безопасные дороги.
Согласно основанным на данных Всемирной организации здравоохранения рейтингам, которые приводит Atlas & Boots, Гвинея, Ливия и Гаити входят в число стран с наиболее высокой смертностью в результате дорожно-транспортных происшествий. Япония, напротив, относится к числу государств с наиболее безопасными дорогами.
Для путешественников дополнительным фактором риска становится непривычная организация движения. Согласно опросу 2000 автомобилистов, проведенному Scrap Car Comparison, движение по противоположной стороне дороги чаще всего называлось главной причиной беспокойства за рулем за границей.
Примерно треть стран придерживается левостороннего движения, тогда как в большинстве государств автомобили ездят по правой стороне дороги.
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