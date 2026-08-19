Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

Как мы писали ранее, в начале августа очереди на российских АЗС в целом существенно сократились. Лимиты на заправках «Газпром нефти» тогда же полностью сняли для целого ряда регионов. Это показало, что первая волна кризиса, вызванная психологическими причинами, к началу августа 2026 года схлынула.

Однако с 9 августа облегчившаяся было ситуация на заправках стала серьезно ухудшаться. Причем если ранее причиной была не физическая нехватка бензина — нефтебазы по всей России имели запас примерно на две недели, а продажи в ряде регионов даже превысили прошлогодние значения, — то теперь причиной нехватки стали уже физические ограничения производства. Это не означает, что бензина на нефтебазах нет: напротив, его запасы там по-прежнему сохраняются. Но отпуск населению в ряде регионов упал уже по причине опасений из-за физического производства бензина на НПЗ.



Ограничения коснулись снижения доли АЗС, на которых есть бензин — c 41% от всех заправок на 9 августа до 28,1% на 16 августа (по данным «Известий»). Кроме того, вернулись лимиты на топливо.

На заправках «Газпром нефти», в начале августа полностью снявшей лимиты для ряда регионов, снова действует ограничение до 40 литров бензина и дизеля в бак. У «Татнефти» — до 50 литров бензина и 60 литров дизеля на одну машину. Это показывает, что первая волна кризиса, вызванная психологическими причинами, к началу августа схлынула — и в этой части прогноза мы оказались правы.



Официальная позиция госорганов отсутствует, поэтому единственным источником по этому вопросу могут быть только разрозненные сообщения властей трех российских регионов о ситуации с их НПЗ. Так, 6 августа крупный налет беспилотников, около сотни, на Ярославскую область привел к пожару на территории местного НПЗ. Масштаб повреждений неясен. Кроме самого факта возгорания, ликвидированного в тот же день, не озвучено ничего.

Затем, 11 августа, произошел удар по Орскому НПЗ, где ситуация более ясная: местный губернатор сообщил, что завод мощностью 5,76 миллиона тонн нефтепродуктов в год вышел из строя на полгода, замена установок на нем будет затруднена из-за санкций. Девятнадцатого августа пострадал НПЗ «Башнефти» в Уфе. Согласно заявлению губернатора, ремонт займет всего несколько дней. А 8 августа, по информации профильных СМИ, возник пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае, сходной мощности.



Помимо тех случаев, когда региональные власти честно признали поражение заводов, есть и события, по которым они ничего конкретного не сообщали. Скажем, 8 августа при атаке БЛА на Сызрань местный губернатор сообщил лишь, что «одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атаке». Поскольку внятных официальных данных нет, невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть циркулирующие в городе слухи о том, что пострадал Сызранский НПЗ.



Все это серьезно осложняет оценку ситуации. Российское издание Forbes взяло данные западных СМИ и заявило, что в августе новые повреждения получили девять предприятий отрасли. Forbes сообщил, что общая мощность этих поврежденных российских НПЗ — 145 миллионов тонн первичной переработки в год. Известно, что общий объем первичной нефтепереработки в прошлом году был 266,5 миллиона тонн. То есть если западные оценки верны, ВСУ атаковали заводы мощностью 54% от общей переработки.

Проблема западных оценок в том, что они исходят от союзников атакующей стороны, снабжающей ее компонентами и первичной информацией для атак. От этого достоверность может быть не самой высокой.

На такую мысль наводит включение западными СМИ в список поврежденных в августе объектов НПЗ в Нижнекамске. На свежих спутниковых снимках (включая данные NASA FIRMS за период атаки и после нее) на территории этого НПЗ никаких повреждений или пожаров не видно, в отличие от прилегающего к нему химического завода, не связанного с выпуском бензина. Кроме того, на основной части НПЗ установки серьезно дублируются, поэтому факт повреждений на заводе в большинстве случаев не означает, что он не работает полностью.



Одно из местных аналитических агентств («Сиала») оценило ситуацию так: в начале июля выбыло 0,5 миллиона тонн мощностей переработки в сутки — 56% от обычных объемов в 0,9 миллиона тонн в сутки. К началу августа ситуация улучшилась, простаивало 36% от общих мощностей. Но после новой волны атак на НПЗ простои выросли до 39% от среднего. Заметим, эта цифра существенно ниже 54%, полученных на основе данных западных СМИ.

Получается, несмотря на ряд атак по НПЗ в июне 2026 года, их ПВО к августу не была усилена до уровня, блокирующего возможность серьезных повреждений. Хотя более чем 90% БЛА в таких налетах стабильно сбивают, с учетом их числа даже нескольких процентов может быть достаточно для остановки части мощностей.

В таких условиях невозможно оценить, когда Россия выйдет из бензинового кризиса. Любые оценки не имеют смысла, пока воздушная оборона НПЗ не будет существенно усилена.

Naked Science еще в 2022 году отмечал, что имеющиеся у нашей страны средства ПВО хотя и превосходят с большим отрывом любые другие в мире, не адаптированы для перехвата дальних беспилотников. Мы ставили вопрос о том, какие средства такого перехвата могут быть результативны.

Напомним, что в нашем материале от 19 июля 2026 года, с которым не была согласна и часть редакции, есть прогноз об окончании острой фазы бензинового кризиса до конца лета. Эта оценка опиралась на тезис о том, что ПВО НПЗ усилят соответственно обстоятельствам. Поскольку в полном объеме это усиление явно не произошло, ключевой вывод автора того материала следует признать частично неверным.

Почему частично? Потому что в начале августа случилось то, что и прогнозировалось, — отмена лимитов для ряда регионов и явное временное облегчение ситуации. Однако потом характер кризиса изменился, причем таким образом, который было проблематично спрогнозировать заранее.

Вероятно, противник адаптируется, характер поставок ему компонентов меняется, поток разведывательной информации от его союзников не ослабевает, что в теории позволяет частично обходить российскую ПВО. Несмотря на это, автор материала полагает, что ответные меры ПВО не заставят себя слишком долго ждать, после чего и острота бензинового кризиса должна ослабнуть.

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