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9 сентября, 13:06
Елизавета З.
4

В Европе запустили крупнейшую установку по улавливанию CO₂ и первую полную трансграничную цепочку его захоронения

❋ 4.6

В Нидерландах 7 сентября открылся крупнейший в Европе комплекс по улавливанию углекислого газа. При этом храниться углекислый газ будет в Норвегии.

Климат
# азотные удобрения
# антропогенные выбросы углекислого газа
# технологии
# углекислый газ
# экология
Yara Sluiskil сможет ежегодно улавливать и сжижать до 800 000 тонн CO₂ / © Yara

Комплекс построили в Слейскиле, небольшом городе в провинции Зеландия. Разрабатывала объект норвежская компания по производству удобрений Yara International.

Представители Yara ожидают, что технология позволит сократить выбросы на их заводе. При этом проект подразумевает не только улавливание углекислого газа, но и его транспортировку в Норвегию, где он и будет храниться. Фактически это первая в Европе полная трансграничная цепочка захоронения CO₂.

Согласно прогнозам, Yara Sluiskil сможет улавливать и сжижать до 800 тысяч тонн углекислого газа, который образуется при производстве аммиака. Это позволит компании сэкономить на налогах. По оценкам Yara, за 15 лет установка поможет уловить примерно 12 миллионов тонн углекислого газа.

Храниться углекислый газ будет под морским дном на норвежском континентальном шельфе, на глубине около 2,6 километра. Доставлять его туда собираются на корабле. Отвечать за транспортировку и хранение будет Northern Lights.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал проект передовым с точки зрения науки и одновременно коммерчески жизнеспособным. Он пояснил, что проблемы климата тесно связаны с промышленностью, но отказаться от промышленности нельзя. Значит, страны с развитой современной энергетикой должны идти по другому пути — как раз тому, по которому пошли Нидерланды.

С помощью технологии улавливания углекислого газа Евросоюз надеется достичь цели по нулевым выбросам к 2050 году. В первую очередь такие системы пригодятся в отраслях промышленности, для которых пока нет низкоуглеродных альтернатив. К ним относится, например, химическое производство.

В Европе эта технология развивается не особо активно. Частично это связано с опасениями, что такие проекты не будут коммерчески успешными. Кроме того, критики считают, что из-за этой технологии компании продолжат добывать и производить нефть и газ, обещая улавливать выбросы.

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Климат
# азотные удобрения
# антропогенные выбросы углекислого газа
# технологии
# углекислый газ
# экология
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# Россия
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